Кыргызстан вернул под контроль месторождение «Кумтор»

Экономика 255 0
Для стран Центральной Азии Бишкек протоптал стратегическую дорожку

Несправедливые сырьевые контракты с западными компаниями – один из главных лимитирующих барьеров в развитии Казахстана. Попытки общественности побудить Нур-Султан к пересмотру соглашений, заключенных в «ревущие девяностые», успехов не имеют. Мол, все подписано – забудьте. Однако хорошие новости пришли из Кыргызстана. Там государство вернуло под свой контроль золоторудное месторождение Кумтор, которое с 1997 года находилось у канадской компании «Центерра».

Кумтор – это крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение в Центральной Азии. О его экономическом значении свидетельствует уже тот факт, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по поводу перехода 100% акций государству делал специальное обращение к согражданам.

Кумтор

Месторождение Кумтор. (Фото: www.kumtor.kg)

«Спор между иностранной компанией и Киргизией пытались представить как дикий захват компании, но мы справились с задачей по заключении мирового соглашения на наших условиях. Решение по Кумтору – это только начало пути к стабильному развитию страны», – подчеркнул президент Жапаров.

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В мае 2021 года кыргызские власти предъявили компании Centerra Gold Inc. – материнская компания ЗАО «Кумтор голд компании», разработчика золотоносного месторождения – финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства. Тогда же пресс-служба кыргызского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим стал гражданин Киргизии и Канады Тенгиз Болтурук.

В ноябре правительство Киргизии заявило, что рудник Кумтор больше не принадлежит Centerra Gold. Канадская компания была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником.

По оценкам специалистов, в ближайшие 10 лет на Кумторе будет добыто порядка 200 тонн золота, благодаря чему Кыргызстан получит $5 млрд. За семь месяцев прошлого года компания принесла Бишкеку $323 млн чистой прибыли.

Согласно договоренности, стороны отказываются от всех претензий друг к другу, что подразумевает прекращение всех судебных разбирательств двух сторон во всех юрисдикциях. Не все считают вопрос закрытым, зато ООН в лице замгенсека Амины Мохамед уже поздравила Кыргызстан с заключением мирового соглашения с Centerra Gold Inc.

«Кумторский кейс» лишний раз свидетельствует, что стратегическое преимущество в вопросах месторождений имеет государство, на чьей территории они находятся. Попыток вернуть «Кумтор» со стороны Бишкека предпринималось несколько. Последняя значимая произошла в 2014 году. Тогда все закончилось неудачно. Однако политическая воля президента Садыра Жапарова позволила достичь поставленных целей.

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Для Казахстана это очень важный прецедент. Правда, Нур-Султан еще не предпринимал серьезных попыток пересмотра контрактов по месторождениям Тенгиз, Карачаганак или Кашаган. Но всегда есть возможность проявления инициативы. В хозяйственных масштабах Республики Казахстан каждое из перечисленных нефтегазовых месторождений значит не меньше, чем Кумтор для Кыргызстана.

Вряд ли политический вес Бишкека больше, чем у Нур-Султана. Здесь главное политическая воля, целеустремленность и настойчивость. Для Нового Казахстана кратное увеличение доходов от нефтегазового сектора стало бы крайне существенным подспорьем. Экономическая статистика свидетельствует, что Индонезия, например, с каждой добытой тонны нефти получает в государственный бюджет в три раза больше дохода, чем РК. А ведь там тоже очень высокий уровень коррупции и прочего негатива со стороны некачественного государственного аппарата.

Работу по национализации месторождений полезных ископаемых проводить гораздо легче, чем с металлургическим комбинатом в Темиртау, например. Потому что здесь нет сложных производственных, логистических и маркетинговых цепочек. Добыча сырья – это добыча сырья, а не бином Ньютона.

В общем, Кыргызстан показал своим соседям по региону как нужно отстаивать национальные интересы. Теперь над Акордой повисла Тень Кумтора с фатальным вопросом «Слабо?!».

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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