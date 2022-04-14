«Не исключено, что термина «Елбасы» не останется». «Ожидает ли Казахстан национализация «арестованных» активов». «Шелковая люстрация: к чему приведет «звездопад» чиновников?». «Казахстан – страна, где не читают книги, обходят стороной театры и музеи»

Сетевой Казахстан 14 апреля 2022г.

SPIK . KZ . «Не исключено, что термина «Елбасы» не останется» — Стартовавшие недавно с подачи президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА политические реформы были восприняты весьма оптимистично. Правда, в основном – представителями экспертного сообщества нашей страны. Население же отнеслось к президентским инициативам довольно прохладно, видимо, посчитав их очередным пиаром со стороны власти. Не помешает ли этот возникший между реальностью и ожиданиями диссонанс эффективному обновлению Казахстана? Рассказать, как все эти мнения отразятся на формирующемся политическом ландшафте и будут ли президентские реформы должным образом оценены в обществе, а также ответить на многие другие вопросы согласился политолог Бурихан НУРМУХАМЕДОВ.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Курултай, открой личико» — В мартовском Послании президент предложил создать Национальный курултай (НК). По его словам, он будет «масштабный по составу» и «должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, он станет связующим звеном между властью и народом». Прошел месяц. И общество вправе задать вопрос власти: «А как будет реализоваться президентская идея?». Ибо есть некоторые опасения по этому поводу. Такое ощущение, что разработка основополагающих документов НК и формирование состава идет скрытно от общества, которое, по идее и должно быть представлено в НК. Нет широкого обсуждения в СМИ и экспертных кругах. В результате — мы рискуем получить очередной провластный продукт, коих в нашей истории было (и есть!) немало.

KZAIF . KZ . «Ума – две палаты. А силы?» — Михаил ЧИРКОВ: Будет логично открыть наш клуб обсуждением мартовского послания президента Касым-Жомарта Токаева, в котором он предложил масштабную программу политических реформ, главным содержанием которой будет переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. У нас в парламенте, как известно, две палаты. Но, видимо, недостаточно полномочий, раз президент собирается усилить законодательный орган.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Каким курсом пойдет «Аманат»?» — Мало кто верит, что нынешний состав Мажилиса (да и маслихатов) проработает полный срок.

Судя по политической активности, «Ак Жол» и Народная партия к досрочным выборам готовы в любое время. Касательно обновленной партии «Аманат» нужно отметить, что партия прошла через смену руководства и ребрендинг. Формируется новый аппарат управления. Впереди — после конституционной реформы — «расставание» с акимами и перенос партийного ядра в регионах в маслихаты.

IA — CENTR . RU . «Ожидает ли Казахстан национализация «арестованных» активов» — В #Казахстан’е с начала года активно обсуждают дальнейшую судьбу активов нечистых на руку олигархов и бизнесменов. Некоторых владельцев «заводов и пароходов» сейчас обвиняют в коррупции, кто-то успел уехать и забрать с собой капиталы. В Новом Казахстане получать все бонусы от экономического роста больше не может упомянутая президентом ТОКАЕВЫМ «узкая группа лиц». Однако теперь появляется вопрос, куда пойдут богатства задержанных бизнесменов, нарушивших закон? Недавно 28,8% акций «Казахтелекома», принадлежавших племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату САТЫБАЛДЫ, вернули в собственность государства. Исторический опыт говорит о том, что либо государство проводит в таких ситуациях национализацию в кратчайшие сроки, либо в последующем стране достается только пустышка с долгами. Как этот вопрос собираются решать в Новом Казахстане – рассуждает Вячеслав Щекунских.

EXCLUSIVE . KZ . «Шелковая люстрация по-казахстански: к чему приведет «звездопад» чиновников?» — 28,8 процента акций «Казахтелекома» возвращаются государству после ареста племянника НАЗАРБАЕВА, а здоровье Карима МАСИМОВА вызывает опасения. Тяжеловесы один за другим уходят с политического олимпа. По сути, мы наблюдаем «шелковую» люстрацию… Пересаживать чиновников с места на место и ожидать, что в стране все изменится, по меньшей мере странно и до боли напоминает басню Крылова «Квартет». Причиной неизменных ротаций называют кадровый голод – скамейка запасных пустая, там никого нет.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК — «Электроэнергетика Казахстана: «зеленые» мифы и суровая реальность» — Республика сможет избежать энергетический коллапс к 2030 году, только если очень быстро пойдет на ряд непопулярных в социальных сетях шагов. Но пойдет ли… Объем накопившихся в электроэнергетике проблем достиг критической величины, а необходимость реорганизационных и инвестиционных решений достигла уровня, при котором обычный путь внесения изменений в действующее законодательство – при наличии множества расходящихся мнений и интересов еще больше усугубит проблему. Похоже, без вмешательства главы государства не обойтись.

KOMMERSANT.RU . «Релокация осваивает направления» — Россияне начали массово вставать на учет в госорганах Казахстана. В марте МВД республики обработали в 14 раз больше заявок на получение индивидуального идентификационного номера — коротко ИИН, чем в том же месяце 2021 года. Без этого документа в республике невозможно, например, открыть банковский счет, приобрести недвижимость и даже прикрепиться к поликлинике. Чем россиян так привлекает Казахстан? И все ли оформившие ИИН всерьез раздумывают о переезде в страну? Разбиралась Лилия ГАЛЯВИЕВА.

TIME . KZ . «Пожарная тревога» — В минувший понедельник в столице произошло чрезвычайное происшествие: прямо у здания МВД во время проведения коллегии попыталась покончить с собой жительница Нур-Султана Багила ДОСМАИЛОВА. Таким образом женщина хотела привлечь внимание к расследованию уголовного дела в отношении владельцев и руководителей финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Ранее она пикетировала здание Генеральной прокуратуры, требуя арестовать известных вайнеров Мейржана ТУРЕБАЕВА и Мейирхана ШЕРНИЯЗОВА, являющихся соучредителями компании, не вернувшей 2 миллиарда тенге своим вкладчикам. В связи со случившимся свой комментарий газете «Время» дал заместитель прокурора Алматы Нурлан АУГАНБАЕВ.

«Где и как строить — вас не спросили» — Трещинами их дома покрылись во время строительных работ на месте дорожной развязки, вблизи которой они живут. Впереди у них маячит еще одна стройка, на сей раз жилого комплекса. Не менее масштабная и еще более близкая: всего каких-то 20 метров. Люди всерьез опасаются, что их дома просто не уцелеют после того, как рядом начнут строить 11 многоэтажных высоток с подземным паркингом. Внятных ответов на свои тревожные вопросы от акимата Шымкента жители не получили.

KAPITAL . KZ . «Эксперты оценили предстоящую продажу ДБ «Альфа-Банк»» — По мнению аналитиков, предполагаемая сделка по продаже ДБ «Альфа-Банк» может закрыться до конца года. Они полагают, что банк давно вел переговоры о продаже, предположительно с конца февраля. Эксперты сходятся во мнении, что банк может быть продан с коэффициентом дисконта от 0,5-0,7 от собственного капитала. Глава DAMU Capital Management Мурат КАСТАЕВ, аналитик Владислав ТУРКИН и исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияр ТЕМИРБАЕВ также рассказали, насколько привлекателен этот актив и как может происходить сделка по продаже кредитного портфеля банка.

QMONITOR . KZ . «Казахстан – страна, где не читают книги, обходят стороной театры и музеи» — Статистика знает если не всё, то очень многое. В том числе о наших культурных запросах – как часто мы, казахстанцы, ходим в библиотеки, театры, музеи, сколько денег тратим на покупку книг и т.д. Анализ имеющейся информации на сей счет и сопоставление с показателями других стран позволяют судить о том, насколько активно мы пытаемся (и пытаемся ли вообще?) пополнить свой интеллектуальный и духовный багаж, расширить кругозор, что является важным условием повышения конкурентоспособности как отдельных индивидов, так и нации в целом.

INFORMBURO . KZ . «Сколько стоит провести той в Казахстане» — Почти половина ресторанов и кафе обанкротились в результате карантинных мер, утверждают профессиональные участники рынка. Однако с отменой пандемийных ограничений в начале 2022 года ситуация в стране с проведением торжеств начала меняться. По мнению опрошенных корреспондентом экспертов, казахстанцы соскучились по праздникам, рынок последние месяцы активно восстанавливается, появляются новые заведения, количество банкетов ближе к лету начинает увеличиваться.

365 INFO . KZ . «Бросил науку и стал фермером: «Пора спасать Казахстан»» — Дипломированный юрист и в прошлом сотрудник KazTech Ventures бросил городскую жизнь ради огромного хозяйства в бескрайней степи. Жанибек КЕНЖЕБАЕВ — удивительный собеседник, с ним можно разговаривать часами. Почти четыре года назад он уехал из столицы в костанайскую степь, в Амангельдинский район. Там он создал вместе с командой энтузиастов настоящую ферму-мечту, увеличив поголовье скота с трех до шести тысяч голов. В его планах расширяться, развиваться и дать дорогу такой же «горящей» молодежи.

LITER . KZ . «Вышел в магазин и угодил в армию: столичный военкомат забирает парней прямо с улиц» — Расцвели подснежники, в небе видны перелетные птицы, а вместе с этим начался и весенний призыв в казахстанскую армию, а значит, военкоматы начали свою охоту. Как оказалось, наши органы призыва перешли на усиленный режим работы и начали вылавливать юношей прямо на улице, когда те, к примеру, выходят в магазин или покурить…

««Муку будем покупать по 700-800 тенге»: эксперты прогнозируют нехватку мучных изделий» — 70% казахстанских мельниц приостановили работу. Другая часть – на грани выживания. Такие сведения в минувшие выходные озвучили в Союзе зернопереработчиков Казахстана. Что это значит для потребителя – очередной рост цен на мучные изделия или вовсе их исчезновение с прилавков торговых точек? Корреспондент поговорила с казахстанскими экономистами.

CARAVAN . KZ . «Сетевой маркетинг захватил Казахстан и паразитирует на безработных» — Весной в Алматы с новой силой активизировались компании сетевого маркетинга. Усилилась таргетированная реклама для тех, кто ищет работу и гуглит слова «вакансия» или «требуются». На подъездах и столбах множатся объявления с предложениями приличной зарплаты, на которую, даже в Алматы, можно нормально прокормиться.

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