Историческое достижение казахстанского фигуриста, успехи шпажистов на этапе Кубка мира, женская сборная РК по теннису – в элитном дивизионе и неожиданный лидер футбольного чемпионата

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фигурное катание: есть медаль юниорского чемпионата мира!

17-летний казахстанец Михаил Шайдоров стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который прошёл в столице Эстонии. Ранее никому из наших фигуристов не удавалось на таких турнирах добраться до пьедестала почёта, в том числе даже Денису Тену и Элизабет Турсынбаевой, которые останавливались в шаге от медалей.

На снимке: Михаил Шайдоров (фото с сайта Международного союза конькобежцев – ISU)

В короткой программе Михаил, который тренируется в Сочи у олимпийского чемпиона 1990-х Алексея Урманова, получил от судей лишь 8-ю оценку – 75,14. Причём захватившему лидерство американцу русского происхождения Илье Малинину он проиграл почти 15 баллов, а остальным участником из топ-5 – от четырёх до шести баллов. Зато в произвольной программе результат казахстанца оказался вторым. Он выполнил три прыжка в четыре оборота, причём два из них, включая каскад из четверного и тройного «тулупов», – безукоризненно, а после ещё одного чуть-чуть ошибся на приземлении. В итоге Михаил получил 159,17, что стало его личным рекордом. А в сумме он набрал 234,31 – на полбалла больше, чем занявший третье место японец Тацуя Цубой. Расположившийся на четвертой позиции канадец Уэсли Чью проиграл казахстанцу свыше шести баллов. Чемпионом же безоговорочно стал Малинин – 276,11. Кстати, с такой суммой он вошёл бы в топ-4 на недавнем мировом первенстве среди взрослых.

В соревнованиях девушек нашу страну представляла совсем ещё юная (ей нет и 15 лет) Анна Левковец. В короткой программе она показала 29-й результат среди 43-х фигуристок и не попала в число 24-х участниц произвольной.

Фехтование: личное «серебро» и командное 5-е место

Отлично выступили на этапе Кубка мира, прошедшем в столице Франции, казахстанские шпажисты. В личном первенстве Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль, а в командном он вместе с товарищами по национальной сборной занял высокое 5-е место.

На снимке: слева направо – Дмитрий Алексанин, Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов, Ерлик Сертай

Напомним, что Курбанов был единственным нашим фехтовальщиком, завоевавшим путёвку на прошлогодние летние Игры в Токио. А теперь он более чем успешно стартовал в новом олимпийском цикле. Благодаря довольно высокой позиции в рейтинге Руслан получил возможность, минуя квалификационные поединки, начать борьбу за медали с 1/32 финала. В этом и следующем раундах он поочерёдно одолел двух венгров – Шомбара Кештели и его тёзку Баньяи. Затем взял верх над Жюстином Ю из США – 15:9. После этого была трудная победа над египтянином Мохаммедом эль-Саидом – 15;14. В полуфинале казахстанец оказался сильнее неоднократного призёра этапов Кубка мира француза Александра Бардене – 15:13. Наконец, в противостоянии за «золото» он уступил другому французу Нельсону Лопесу Портье – 11:15.

Также стоит отметить молодого Ерлика Сертая, который после группового квалификационного раунда одержал три победы в поединках на выбывание и занял итоговое 30-е место. Кстати, в личном турнире приняли участие около трёхсот шпажистов!

Затем состоялось командное первенство. За Казахстан выступали Курбанов, Сертай, Дмитрий Алексанин и Вадим Шарлаимов. Выиграв в первых двух раундах у фехтовальщиков из Гонконга (40:32) и Колумбии (45:37), они дошли до четвертьфинала, в котором уступили лишь один укол (41:42) украинцам. А в турнире за 5-8 места одолели южных корейцев (43:42) и египтян (39:38). Таким образом, наша команда замкнула топ-5. Призовую тройку составили сборные Венгрии, Франции и Украины.

Теннис: наша женская команда – в числе сильнейших

Женская сборная Казахстана впервые завоевала путёвку в финальный турнир розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг (прежде он назывался Кубком Федерации) – неофициального командного чемпионата мира. В квалификационном матче наши теннисистки победили немок с общим счётом 3:1.

На снимке: Елена Рыбакина (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

В составе казахстанской команды дебютировала Елена Рыбакина (сегодня 19-я в рейтинге WTA). Помимо неё, в заявку были включены Юлия Путинцева (52-я), Зарина Дияс (113-я), Анна Данилина (339-я) и Жибек Куламбаева (488-я). В сборной же Германии особо стоит выделить бывшую первую ракетку мира опытнейшую Анжелику Кербер, выигравшую в одиночном разряде три турнира «Большого шлема», то есть все, кроме открытого чемпионата Франции (сейчас она 17-я в рейтинге).

Именно Кербер и Путинцева вышли на корт первыми. Уступив в стартовом сете, Юлия сумела взять два следующих – 3:6, 6:3, 6:2. Затем Рыбакина не оставила никаких шансов Лауре Зигемунд, отдав ей лишь один гейм – 6:0, 6:1. После этого состоялся поединок первых номеров двух сборных. Кербер снова выиграла стартовый сет, но потом Рыбакина склонила чашу весов в свою пользу – 4:6, 6:3, 7:5. Общий счёт в противостоянии стал 3:0 – досрочная победа. Впрочем, стороны решили провести ещё и парную встречу, хотя она уже не имела турнирного значения: Данилина и Куламбаева уступили Анне-Лине Фридсам и Юле Нимайер.

Баскетбол: бесславный финиш «Астаны»

На минувшей неделе «Астана» провела два заключительных матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ и в обоих проиграла. Десять поражений подряд – такой грустной получилась для казахстанского клуба вся вторая половина чемпионата. Впрочем, и в первой он, мягко говоря, не блистал и одержал лишь две победы. В итоге 10-е место среди такого же количества команд, завершивших регулярное первенство. Напомним, что ещё две, эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура», после начала военных действий в Украине прекратили своё участие.

В домашней игре с пермской «Пармой» баскетболисты «Астаны» снова, как и в предыдущих матчах, позволили соперникам уже в стартовой четверти создать хороший задел – проиграли больше десяти очков. Провальной для хозяев площадки оказалась и третья десятиминутка, после которой разница в счёте достигла «минус 24». До конца матча «Астане» удалось лишь чуть подсократить её – 65:82. Самыми результативными в её составе стали Антонио Кемпбелл (15 очков) и Марк Тихоненко (14).

А вчера наша команда завершила своё участие в чемпионате гостевым поединком с красноярским «Енисеем» (ни один из оставшихся в «Астане» американских легионеров в Россию не поехал). На сей раз довольно долго на паркете шла равная борьба, и перед заключительной четвертью счёт был ничейный. Но заключительный отрезок матча лучше провели сибиряки. Окончательный результат – 65:76. Больше всех очков казахстанскому клубу принесли Вадим Щербак (16) и Роберт Пан (12).

Итак, сезон для «Астаны» завершился, и теперь, видимо, пора подумать над тем, есть ли смысл и дальше тратить немалые средства на её участие в этом турнире.

Футбол: во главе турнирной таблицы – «Каспий»

В центральном матче 6-го тура чемпионата Казахстана «Тобол» и «Кайрат» разошлись миром. В этой игре зрители увидели четыре гола, один из которых был забит в собственные ворота, нереализованный пенальти, удаление. Ближе к победе были хозяева поля – футболисты костанайской команды, но в этот день удача будто отвернулась от них. Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген не смог точно пробить с 11-метровой отметки, а на 8-й (!) компенсированной минуте другой игрок нашей национальной сборной полузащитник хозяев поля Владислав Васильев своим автоголом подарил одному из главных конкурентов в борьбе за чемпионство ничью. После матча главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев признал, что «Тобол» играл лучше и заслуживал победы. Кстати, нападающий алматинского клуба Хосе Канте забил свой 5-й гол в чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Этой ничьей воспользовался актауский «Каспий», который на исходе западноказахстанского дерби с «Атырау» вырвал победу (2:1) и единолично возглавил турнирную таблицу. А вот оказавшийся в роли теневого лидера карагандинский «Шахтер» проиграл в гостях «Таразу» (1:2). Такая же участь в Уральске постигла «Астану», которая после двух неудач на старте вроде бы начала подбираться к головной группе.

«Тобол» – «Кайрат» 2:2

«Каспий» – «Атырау» 2:1

«Акжайык» – «Астана» 1:0

«Тараз» – «Шахтёр» 2:1

«Кызылжар» – «Актобе» 1:1

«Мактаарал» – «Аксу» 2:1

«Туран» – «Ордабасы» 0:0

Турнирное положение после 6 туров: «Каспий» – 13 очков, «Кайрат» – 12, «Тобол» –11, «Шахтёр» – 10 (один матч в запасе), «Тобол» и «Каспий» – по 10, «Астана» – 9, «Ордабасы», «Тараз» и «Актобе» – по 8, «Акжайык» – 7 (один матч в запасе), «Атырау» – 7, «Кызылжар» – 5, «Аксу» – 4 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 4, «Туран» – 3 (один матч в запасе).

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