Против президента Токаева ополчились почти все

Авторские колонки 2502 0
Чем больше лидер Казахстана пытается проводить прогрессивный курс, тем больше у него активных врагов

Судя по количеству социальных, политических и общественных групп, которые ополчились на Касым-Жомарта Токаева в медийной сфере, трудно поверить, что президент в прошлом многоопытный дипломат. Или он просто жертва обстоятельств, вогнавших его в практически идеальный политический предшторм. До шторма не дотягивает градус политических «наездов» со стороны либералов, нацпатов, демократов, а также по линии внешнего контура – США, Евросоюз, Россия, Китай. Однако если убрать степень накала и вглядеться в собственно расклад, то он для лидера Казахстана крайне недоброжелательный.

Почти все забыли о благодарности в адрес президента Токаева. Как минимум, он предотвратил государственный переворот, а города избавил от массового разграбления мародерами. То, что произошло в Алматы за пару дней пика беспорядков – это сущие «цветочки» по сравнению с тем, какие «ягодки» могло принести падение государственной власти.

Враждебная пропаганда в адрес Касым-Жомарта Токаева со стороны Семьи и приближенных к ней олигархов хотя бы объяснима. «Больших людей» отлучают от щедрой груди государственных бюджетов, ломают всевозможные монополии и прежнюю астрономическую норму прибыли, постепенно удаляют их кадры с очень интересных во всех отношениях постов.

Куда больше вопросов к либерально и демократически настроенной публике, чье имущество в Алматы, например, решительностью и оперативностью действий президента спасено от погромов. События начала года в их информационных потоках преподносятся как стрельба по безоружным «нашим мальчикам», которые пришли выразить свой мирный гражданский протест. А кто же тогда убивал «силовиков»? Характер их смертей очень не похож на харакири. Плюс стрельба по случайным водителям и пассажирам в гражданских автомобилях.

Факт пыток задержанных глава государства совершенно не отрицал и не замалчивал. Наоборот, сразу твердо приказал все это прекратить, а людям в погонах предписал держаться в законном поле. Как-то упускается из вида, что до января месяца все силовые структуры республики подчинялись Нурсултану Назарбаеву как главе Совбеза, а в качестве первого президента он их три десятилетия формировал и пестовал в том виде, который считал правильным и удобным.

Золото – актив, проверенный тысячелетиями Золото – актив, проверенный тысячелетиями
4319

Нацпаты после быстрого обращения президента к ОДКБ и столь же резкого и эффективного прибытия воинского контингента развернули шумиху про сдачу Казахстана России. Одновременно с этим в российских СМИ (неофициальных) Нур-Султан постоянно обвиняется в предательстве за заявления замруководителя АП Тимура Сулейменова, что Республика Казахстан будет поддерживать санкции против Москвы. Плюс отказ от парада на 9 мая, что в воюющей Российской Федерации воспринимается болезненно.

Российский геостратег Андрей Школьников (независимый эксперт) прогнозирует, что в случае очередного «шатания» власти в Казахстане (ближайший срок возможен уже этой осенью) российские войска не станут поддерживать действующего президента. По его мнению, россияне дождутся полного выноса власти и займутся наведением порядка только на тех территориях, которые посчитают важными с точки зрения собственной безопасности.

Вашингтон, в свою очередь, «предъявляет» Акорде за то, что при голосовании за вывод России из Совета по правам человека ООН, Казахстан голосовал против. Возможно, США в режиме автопилота «шугают» все политические режимы, чтобы их лидеры помнили кого надо бояться. Однако в отношении президента Токаева проамериканские ресурсы и получатели грантов действуют с каким-то остервенением.

Пекин на фоне антикитайской истерии пары последних лет строит новый автокоридор через Кыргызстан и Узбекистан в обход Казахстана, а это удар по транзитным потокам и сборам от них. На КНР сегодня приходится 37% экспорта услуг РК благодаря обработке китайских грузов.

Если бы не астрономическая цена на газ в Европе, то и Брюссель высказывал бы Акорде претензии за пренебрежение проблемами изменения климата. Но и без коллективной Греты Тунберг там находят за что предъявить президенту Токаеву. При этом евросоюзовцев совершенно не волнует тот факт, что в постназарбаевский период Казахстан проводит в жизнь реальную демократизацию и либерализацию, а не их имитацию.

После нас – хоть пустыня После нас – хоть пустыня
2264

В силу продолжительного знакомства с политическими и информационными процессами в Казахстане, можем утверждать, что против Нурсултана Назарбаева (в пору его полновластия) никогда столь представительного фронта активных противников не наблюдалось. Хотя он регистрацию партий усложнял, а не облегчал, свободу слова постоянно «подмораживал», безнадежных кредитов социально уязвимым слоям населения не прощал.

Получается, что система всевозможных «фондов» под «крышей» КНБ, которая таскала по судам нелояльно настроенных к первому президенту, информационное поле под контролем держала вполне уверенно, тогда как демократические и прогрессивные преобразования их инициатору несут один негатив. Мы сейчас опускаем косность государственного аппарата и его неумение работать на благо людей. Но ведь президента Токаева критикуют не за то, что он плохо контролирует работу бюрократов – нет, он просто подается в медийном поле плохим сам по себе.

Токаева и Назарбаева невозможно сравнивать по степени личного богатства. Когда была раскрыта структура якобы благотворительного «Назарбаев фонда», то помимо реально крупных активов там оказались даже столичные торговые центры, сомнительным образом «отжатые» у бизнесменов Нур-Султана. Если добавить еще и членов семьи елбасы, то общая сумма аккумулируемого ими богатства однозначно перевешивает ресурсы всех остальных казахстанцев за минусом 162 человек.

В свете последней информационной экзальтации получается, что отсутствие у президента сколько-нибудь серьезного богатства, его борьба с коррупцией и фактическое введение налога на сверхбогатых сограждан никакой ценности в глазах политически активной части общества не имеет. Ну и какой тогда смысл бороться с коррупцией? Прежний президент возглавлял коррупционную вертикаль и подвергался куда меньшей критике со стороны СМИ и соцсетей.

Гипотетически можно успокаивать себя тем, что молчаливое большинство на стороне президента, и хоть его голоса не слышно, но по факту Касым-Жомарт Токаев в поддержке масс может не сомневаться. Спорное утверждение. Когда меняется фон, тогда меняются и происходящие на нем процессы. Уже сегодня можно наблюдать, как благодаря кумулятивному информационному эффекту общее недовольство главой государства повышается в самых разных социальных слоях. И это при том, что серьезных экономических проблем, которые обещают осенью, пока не наступило. К тому же под арест отправляют фигуры вроде Кайрата Сатыбалды, что воспринимается населением очень позитивно.

Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты Бессмертый полк сквозь геополитические конфликты
1805

Навскидку можно назвать всего несколько фигур, которые в медийном пространстве могут доходчиво и внятно донести читателям и зрителям, почему Касым-Жомарт Токаев в сложившихся обстоятельствах для Казахстана однозначно лучший вариант. Это Данияр Ашимбаев, Марат Шибутов, Ермухамет Ертысбаев. Наверное, за это Ертысбаева поставили на НПК – слишком заметен на фоне пустоты. Остальные даже если пытаются что-то сказать в пользу президента, то делают это до того коряво и кондово, что лучше бы вообще молчали.

Мы не знаем что президент сможет противопоставить семейно-либерально-нацпатовской смычке, да еще когда он сознательно отказался от «помощи» со стороны КНБ, специальных «общественных» фондов и прочей запугивающей инфраструктуры, оставшейся от Нурсултана Назарбаева. Однако сегодня видно как его имидж государственного руководителя неоправданно сильно страдает за то, в чем он даже не виноват.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Баспаев назначен помощником Токаева – завотделом по контролю за рассмотрением обращений АП
  2. Готовивший покушение на Токаева шпион занимался антироссийской пропагандой
  3. Ряд мировых лидеров поздравил Токаева с началом священного месяца Рамазан
  4. Головкин поблагодарил Токаева за поздравление с юбилеем
  5. «Реформы Токаева для «показухи». Центральная Азия перед «невероятно сложным» выбором». «Тень возможного дефолта России ляжет на Казахстан». «Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту?». «Новому Казахстану — новые акимы»