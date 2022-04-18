Против президента Токаева ополчились почти все

Чем больше лидер Казахстана пытается проводить прогрессивный курс, тем больше у него активных врагов

Судя по количеству социальных, политических и общественных групп, которые ополчились на Касым-Жомарта Токаева в медийной сфере, трудно поверить, что президент в прошлом многоопытный дипломат. Или он просто жертва обстоятельств, вогнавших его в практически идеальный политический предшторм. До шторма не дотягивает градус политических «наездов» со стороны либералов, нацпатов, демократов, а также по линии внешнего контура – США, Евросоюз, Россия, Китай. Однако если убрать степень накала и вглядеться в собственно расклад, то он для лидера Казахстана крайне недоброжелательный.

Почти все забыли о благодарности в адрес президента Токаева. Как минимум, он предотвратил государственный переворот, а города избавил от массового разграбления мародерами. То, что произошло в Алматы за пару дней пика беспорядков – это сущие «цветочки» по сравнению с тем, какие «ягодки» могло принести падение государственной власти.

Враждебная пропаганда в адрес Касым-Жомарта Токаева со стороны Семьи и приближенных к ней олигархов хотя бы объяснима. «Больших людей» отлучают от щедрой груди государственных бюджетов, ломают всевозможные монополии и прежнюю астрономическую норму прибыли, постепенно удаляют их кадры с очень интересных во всех отношениях постов.

Куда больше вопросов к либерально и демократически настроенной публике, чье имущество в Алматы, например, решительностью и оперативностью действий президента спасено от погромов. События начала года в их информационных потоках преподносятся как стрельба по безоружным «нашим мальчикам», которые пришли выразить свой мирный гражданский протест. А кто же тогда убивал «силовиков»? Характер их смертей очень не похож на харакири. Плюс стрельба по случайным водителям и пассажирам в гражданских автомобилях.

Факт пыток задержанных глава государства совершенно не отрицал и не замалчивал. Наоборот, сразу твердо приказал все это прекратить, а людям в погонах предписал держаться в законном поле. Как-то упускается из вида, что до января месяца все силовые структуры республики подчинялись Нурсултану Назарбаеву как главе Совбеза, а в качестве первого президента он их три десятилетия формировал и пестовал в том виде, который считал правильным и удобным.

Нацпаты после быстрого обращения президента к ОДКБ и столь же резкого и эффективного прибытия воинского контингента развернули шумиху про сдачу Казахстана России. Одновременно с этим в российских СМИ (неофициальных) Нур-Султан постоянно обвиняется в предательстве за заявления замруководителя АП Тимура Сулейменова, что Республика Казахстан будет поддерживать санкции против Москвы. Плюс отказ от парада на 9 мая, что в воюющей Российской Федерации воспринимается болезненно.

Российский геостратег Андрей Школьников (независимый эксперт) прогнозирует, что в случае очередного «шатания» власти в Казахстане (ближайший срок возможен уже этой осенью) российские войска не станут поддерживать действующего президента. По его мнению, россияне дождутся полного выноса власти и займутся наведением порядка только на тех территориях, которые посчитают важными с точки зрения собственной безопасности.

Вашингтон, в свою очередь, «предъявляет» Акорде за то, что при голосовании за вывод России из Совета по правам человека ООН, Казахстан голосовал против. Возможно, США в режиме автопилота «шугают» все политические режимы, чтобы их лидеры помнили кого надо бояться. Однако в отношении президента Токаева проамериканские ресурсы и получатели грантов действуют с каким-то остервенением.

Пекин на фоне антикитайской истерии пары последних лет строит новый автокоридор через Кыргызстан и Узбекистан в обход Казахстана, а это удар по транзитным потокам и сборам от них. На КНР сегодня приходится 37% экспорта услуг РК благодаря обработке китайских грузов.

Если бы не астрономическая цена на газ в Европе, то и Брюссель высказывал бы Акорде претензии за пренебрежение проблемами изменения климата. Но и без коллективной Греты Тунберг там находят за что предъявить президенту Токаеву. При этом евросоюзовцев совершенно не волнует тот факт, что в постназарбаевский период Казахстан проводит в жизнь реальную демократизацию и либерализацию, а не их имитацию.

В силу продолжительного знакомства с политическими и информационными процессами в Казахстане, можем утверждать, что против Нурсултана Назарбаева (в пору его полновластия) никогда столь представительного фронта активных противников не наблюдалось. Хотя он регистрацию партий усложнял, а не облегчал, свободу слова постоянно «подмораживал», безнадежных кредитов социально уязвимым слоям населения не прощал.

Получается, что система всевозможных «фондов» под «крышей» КНБ, которая таскала по судам нелояльно настроенных к первому президенту, информационное поле под контролем держала вполне уверенно, тогда как демократические и прогрессивные преобразования их инициатору несут один негатив. Мы сейчас опускаем косность государственного аппарата и его неумение работать на благо людей. Но ведь президента Токаева критикуют не за то, что он плохо контролирует работу бюрократов – нет, он просто подается в медийном поле плохим сам по себе.

Токаева и Назарбаева невозможно сравнивать по степени личного богатства. Когда была раскрыта структура якобы благотворительного «Назарбаев фонда», то помимо реально крупных активов там оказались даже столичные торговые центры, сомнительным образом «отжатые» у бизнесменов Нур-Султана. Если добавить еще и членов семьи елбасы, то общая сумма аккумулируемого ими богатства однозначно перевешивает ресурсы всех остальных казахстанцев за минусом 162 человек.

В свете последней информационной экзальтации получается, что отсутствие у президента сколько-нибудь серьезного богатства, его борьба с коррупцией и фактическое введение налога на сверхбогатых сограждан никакой ценности в глазах политически активной части общества не имеет. Ну и какой тогда смысл бороться с коррупцией? Прежний президент возглавлял коррупционную вертикаль и подвергался куда меньшей критике со стороны СМИ и соцсетей.

Гипотетически можно успокаивать себя тем, что молчаливое большинство на стороне президента, и хоть его голоса не слышно, но по факту Касым-Жомарт Токаев в поддержке масс может не сомневаться. Спорное утверждение. Когда меняется фон, тогда меняются и происходящие на нем процессы. Уже сегодня можно наблюдать, как благодаря кумулятивному информационному эффекту общее недовольство главой государства повышается в самых разных социальных слоях. И это при том, что серьезных экономических проблем, которые обещают осенью, пока не наступило. К тому же под арест отправляют фигуры вроде Кайрата Сатыбалды, что воспринимается населением очень позитивно.

Навскидку можно назвать всего несколько фигур, которые в медийном пространстве могут доходчиво и внятно донести читателям и зрителям, почему Касым-Жомарт Токаев в сложившихся обстоятельствах для Казахстана однозначно лучший вариант. Это Данияр Ашимбаев, Марат Шибутов, Ермухамет Ертысбаев. Наверное, за это Ертысбаева поставили на НПК – слишком заметен на фоне пустоты. Остальные даже если пытаются что-то сказать в пользу президента, то делают это до того коряво и кондово, что лучше бы вообще молчали.

Мы не знаем что президент сможет противопоставить семейно-либерально-нацпатовской смычке, да еще когда он сознательно отказался от «помощи» со стороны КНБ, специальных «общественных» фондов и прочей запугивающей инфраструктуры, оставшейся от Нурсултана Назарбаева. Однако сегодня видно как его имидж государственного руководителя неоправданно сильно страдает за то, в чем он даже не виноват.

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