«О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». «Как вторжение России в Украину меняет жизнь, политику, экономику и перспективы Казахстана». «Казахстанцев срочно вызывают в военкоматы путем SMS-сообщений: что происходит»

Сетевой Казахстан 19 апреля 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Заниматься своим делом» — На минувшей неделе Президент Токаев подписал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Документ оказался весьма обширным, и многие ограничились пересказом сопровождавшего текст пресс-релиза, в то время, как самое интересное содержится именно в тексте указа. Президент изначально определил суть новой политики организации госуправления как «приоритет сущности над формой». На практике это означает резкое сокращение бюрократических процедур и сроков согласования принимаемых решений, а также запрет на мелочное вмешательство вышестоящих органов в деятельность нижестоящих и спихивание последними ответственности на руководство.

KAZPRAVDA . KZ . «Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом» — Геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада, разрыв торгово-экономических отношений, санкции, массовый уход зарубежных компаний с российского рынка – все эти реалии подвигают страны евразийской «пятерки» к ускорению процессов обеспечения устойчивости и экономической безопасности общего рынка ЕАЭС.

FORBES . KZ . «Как вторжение России в Украину меняет жизнь, политику, экономику и перспективы Казахстана» — Пока Казахстану вроде как удается сохранять политический нейтралитет, несмотря на январский ввод сил ОДКБ. Тогда это несколько подмочило репутацию страны (решение внутриэлитных проблем при помощи чужестранных солдат авторитета не прибавляет), но, как утверждает старший научный сотрудник Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Наргиз КАСЕНОВА, то, что операция завершилась неожиданно быстро, большей частью выправило репутационный урон… Во время последнего голосования на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осуждающей действия России в Украине, Казахстан оказался единственным воздержавшимся членом ЕАЭС (Беларусь и Армения проголосовали против, Кыргызстан не принял участия в голосовании), но окрика из Москвы не последовало…

«Какие осколки от взрыва в экономике России долетят до Казахстана» — Экономист Алмас ЧУКИН назвал три больших блока проблем с прямыми потерями для Казахстана… Осколки от взрыва, который произошёл в экономике РФ и РБ, начали прилетать к нам. И ситуация идёт пока по первому сценарию, но местами уже ползёт и ко второму. (Напомню, месяц назад ожидалось три варианта: плохой, ужасный и кошмарный). Коротко попытаюсь дать общую картину «побочных» эффектов от санкций, направленных не против нас. Есть три больших круга сегодняшних проблем с прямыми потерями для Казахстана, и две группы косяков, которые трудно прямо сегодня измерить деньгами.

CARAVAN . KZ . «Казахстанцев срочно вызывают в военкоматы путем SMS-сообщений: что происходит» — В разгаре весенний призыв в армию. Призывники проходят медкомиссии на всей территории Республики, но повестки и SMS-сообщения о срочном прибытии в департаменты по делам обороны (военкоматы) стали приходить мужчинам более старшего возраста. То есть тем, кто уже отслужил срочную и находится в запасе. В эксклюзивном интервью «Каравану» начальник Департамента территориальной обороны ГШ ВС РК полковник Ризат КОЛПАШЕВ прокомментировал действия «по сбору мужского населения» и ответил на ряд вопросов, связанных со сборами военнообязанных.

LITER . KZ . ««Глухие» акимы, коррупция и безответственность: Аружан Саин назвала проблемы, мешающие жить детям счастливо» — В системе госуправления наблюдается межведомственная несогласованность, кадровый голод, хромает исполнительская дисциплина, бюджетные деньги разворовываются на всех уровнях, что напрямую влияет на положение детей. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Liter.kz сказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан САИН. В беседе с журналистом омбудсмен также сообщила о том, какая помощь была оказана родственникам детей, погибших в дни трагического января. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА 2022 год объявлен Годом детей.

TIME . KZ . «Пока всё по плану» — Уже точно определен круг родственников главы государства, которые не смогут занимать высокие посты в госорганах, нацкомпаниях и дипломатических представительствах. А вот вопрос дальнейшего сокращения полномочий первого президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА в законодательной повестке в данный момент не стоит. Об этом и многом другом рассказал министр юстиции Канат МУСИН в понедельник на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Четыре новые партии проходят процедуры регистрации…

«Вы паркуйтесь — вам зачтётся!» — “Вся система работает прозрачно” — так о платных автопарковках Алматы всего полгода назад говорили ее руководители, ныне оказавшиеся под арестом. «В отношении подозреваемого судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года», — сообщила в понедельник пресс-служба городского суда об аресте директора ТОО “Алматы СпецТехПаркинг Сервис” Марата ПРИНБЕКОВА.

QMONITOR . KZ . «Король ушёл, да здравствует король? Что оставили в наследство новичкам главы регионов» — Недавно президент страны чуть-чуть подретушировал образ региональных элит, сменив некоторых из ключевых игроков. «Освежение» коснулась Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей, в которых появились новые акимы, не имеющие опыта руководства регионами. И вопрос, чего ждать от дебютантов, представляется далеко не риторическим. Станет ли время их правления периодом расцвета для попавших под их управление территорий? Создали ли для этого их предшественники необходимый базис? Попытаемся разобраться.

«Утраченные иллюзии. Стал ли казахстанский футбол после перехода в УЕФА европейским?» — Совсем скоро исполнится ровно 20 лет с момента вступления Казахстана в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Официальное решение о приёме нашей страны в эту организацию было принято 25 апреля 2002-го в Стокгольме, где проходил её конгресс. Удалось ли отечественному футболу за два десятилетия если не стать европейским, то хотя бы приблизиться к нему – по уровню организации, по степени популярности у населения, по результатам?

TENGRINEWS . KZ . «Заозерный. Как процветающий городок превратился в аул без дороги и воды» — Эта история про поселок Заозерный (село Заозерное), находится он в Акмолинской области. Когда-то там жило почти десять тысяч человек, сейчас численность населения — всего 276 жителей.

365 INFO . KZ . «Нужно ли наказывать звезд за рекламу финансовых пирамид?» — В Казахстане продолжают появляться финансовые пирамиды и, как ни странно, до сих пор находят жертв. Недавно в столице одна из пострадавших вкладчиц, потеряв большие деньги, даже совершила самоподжог. В некоторых случаях (и не только в Казахстане) подобные пирамиды рекламировали известные медийные лица, звезды шоу-бизнеса, блогеры и так далее. Сейчас в соцсетях раздаются призывы наказать всех этих людей, вплоть до уголовной ответственности…

EXK . KZ . «Очередной концерт Сабурова в США прошел со скандалом. На этот раз в Нью-Йорке» — Фото и видеокадрами с места делятся в социальных сетях участники протеста в Нью-Йорке. Десятки людей пришли с плакатами и флагами Украины к театру, где должен был проходить концерт артиста. Не обошлось без потасовок и вмешательства полиции… Известно, что в Чикаго концерт Нурлана САБУРОВА перенесли на неопределенный срок. Он должен был состояться 16 апреля. На следующий день, 17 апреля, выступление Нурлана в Нью-Йорке состоялось, но, как и в предыдущих городах США, прошло не без эксцессов.

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