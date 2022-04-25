«Новое руководство Алматы». «Глобальные прожекты: как Карим Масимов грабил Казахстан». «Как политики распродают здоровье казахстанцев». «Казахстанцы обеднели, разделились и снова готовы протестовать»

Сетевой Казахстан 25 апреля 2022г.

KOMMERSANT . RU . «Друг не дрогнет и под санкциями» — В пятницу Москву посетил глава МИД Казахстана Мухтар ТЛЕУБЕРДИ. На переговорах с его российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ было сказано немало слов про «прочный фундамент дружбы» и «взаимное доверие». Дружбе, как давали понять министры, не должны помешать и антироссийские санкции, которые уже оказывают влияние и на экономику Казахстана. Более того, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, Нур-Султан, имеющий «большой опыт балансирования между центрами силами», может претендовать на роль посредника между Москвой и Западом.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Новое руководство Алматы» — В акимате южной столицы без лишней шумихи сформировалась новая команда. Акимом Алматы, как известно, в конце января был назначен 51-летний Ерболат ДОСАЕВ… Состав руководства достаточно неожиданный, но только на первый взгляд. Все новые замы имеют неплохой опыт работы в различных акиматах и в центральных органах управления. Практически все – из разных команд, но это и понятно – Досаев работал преимущественно в экономическом блоке и готовой команды для руководства мегаполисом у него не было. Вместе с тем, новый мэр – сам по себе сильный политик и управленец, а команда представляет собой сочетание опыта и новизны.

QMONITOR . KZ . «Пенсионные метания. Почему минтруда не исполняет поручения президента?» — В сентябре 2019 года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем послании обратил внимание на справедливое налогообложение и разумное финансовое регулирование, а также имущественное расслоение внутри казахстанского общества. «Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной систем. Однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению заработной платы. Бизнес будет уходить в тень. Поэтому поручаю Правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу».

IA — CENTR . RU . «Выдуманная проблема «новой цензуры» в Казахстане» — 23 апреля в Алматы прошел митинг против принятия поправок «Сарыма-Закиевой» или т.н. «закона о кибербуллинге и блокировке сетей». И это несмотря на то, что еще 20 апреля нижняя палата парламента #Казахстан‘а согласилась исключить из документа все вызвавшие общественный резонанс аспекты. Больше полугода законопроект активно обсуждался в медиа и социальных сетях Казахстана как акт цензуры. Однако, даже когда все спорные пункты из текста поправок были удалены, недовольные остаются. В чем причина такого пристального внимания к нововведениям, и почему итоговый документ почти никак не меняет существующих подходов к информационной безопасности в стране – в материале Вячеслава ЩЕКУНСКИХ.

FORBES . KZ . «Айдос Сарым: Иногда с общественным мнением тоже надо бороться» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала. На этот раз в студии BaitassovLive — казахстанский политический деятель, депутат мажилиса VII созыва Айдос САРЫМ. Разговор со спикером начался с нашумевшего законопроекта о кибербуллинге. Напомним, депутаты мажилиса одобрили поправки, внесенные сенатом в закон о кибербуллинге, таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

EXCLUSIVE . KZ . «Глобальные прожекты: как Карим Масимов грабил Казахстан» — Государственная измена, вменяемая экс-председателю КНБ, всего лишь малая часть деструктивной деятельности некогда всесильного чиновника. Изъятые у господина Масимова «предметы роскоши» – своего рода карманные деньги – даже не вершина противозаконного айсберга. В реальности масштаб преступлений совсем иной…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Как политики распродают здоровье казахстанцев» — Лидер коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля САДЫКОВА в очередной раз заявила о лоббировании чиновниками интересов табачных компаний. По мнению общественницы, правительство предоставляет им весьма выгодные преференции, тем самым упуская многомиллиардные средства в госбюджет. В чьих карманах оседают «высвободившиеся» астрономические суммы, остается только гадать… Об этом она рассказала в интервью…

365 INFO . KZ . «Казахстанцы обеднели, разделились и снова готовы протестовать» — Обеднение сограждан продолжает накалять настроения в обществе, предупреждает доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ. Свою лепту внесли конфликт на Украине, антироссийские санкции и раскол казахстанцев на два лагеря – «за» и «против». В любой момент какая-нибудь искра может привести к взрыву, заявил Султанов в интервью нашему порталу.

TIME . KZ . «Знай свою меру» — Уходящая неделя вновь запомнится спорами вокруг финансовых пирамид, и снова в свете софитов — популярные вайнеры Мейржан ТУРЕБАЕВ и Мейирхан ШЕРНИЯЗОВ. Оба оказались совладельцами ТОО “Mudarabah Capital”. Как уже всем известно, эта компания собирала деньги у инвесторов под видом исламского фонда, но позже выяснилось, что фирма не может выполнить обязательства перед клиентами более чем на 2 миллиарда тенге.

«Когда прокатимся с ветерком?» — Автотрассы сразу в двух областях — Западно-Казахстанской и Атырауской — стали предметом пристально-критического внимания высоких правительственных делегаций. Причем практически одновременно. С чего бы это? Ответ прост: терпеть разгильдяйство и очковтирательство чиновников местному населению уже невмоготу.

LITER . KZ . «Последнее пристанище: почему казахстанцы сдают родителей в дома престарелых?» — Может ли родитель представить, что дети, которых он воспитывал в любви и заботе, обеспечивал и дал достойное образование, оставят его не просто ни с чем, а сдадут как чужого человека в дом престарелых и забудут. Увы, в социальных учреждениях, где проводят свои последние дни пожилые люди, таких историй немало. У кого-то нет возможности обеспечить должный уход за больным старцем, а кому-то просто надоело присутствие в доме «бесполезного» человека, с которого уже и взять-то нечего. Почему повзрослевшие дети оставляют своих мам и пап коротать старость в чужих стенах? Невымышленные истории…

AZATTYQ . ORG . «Казахстанка о бойкоте концерта Сабурова в США: «Если человек шутит про военные преступления, значит, он их поддерживает»» — Казахстанская правозащитница Анастасия МИЛЛЕР — о том, почему она пошла бойкотировать концерт Нурлана Сабурова в Нью-Йорке и как юмор может пропагандировать насилие и жестокость.

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