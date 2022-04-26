Коррупция и беспредел на экранах и в реальной жизни 26.04.2022 12:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 154 0 Президент Ассоциации анимационного кино Казахстана Гали Мырзашев о том, что в киноиндустрии Казахстана нет места анимации Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой Протестная энергия выходит из-под контроля Бытовое насилие – термин, требующий правильной формулировки Требуется криптовалютный ликбез