Что волнует душу казаха в третьей декаде апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Мавзолей построен на мои и народные деньги — Бекет Тургараев» — Бывший глава областного суда ЮКО прокомментировал видео, где показан мавзолей, который якобы он построил для себя и своей супруги, пишет Stan.kz со ссылкой на информационное агентство Aibat.

Мавзолей «Святыня Бекет ата»

По словам экс-судьи Бекета ТУРГАРАЕВА, на видео — мавзолей «Святыня Бекет ата», который входит в состав мемориального комплекса «Почитание духа предков». Он был построен по инициативе Тургараева в честь 270-летия святого Бекета Мырзагулулы (Бекет Мырзагул-улы, более известный как Бекет-ата и Пир Бекет — казахский религиозный деятель-суфий, просветитель и батыр, почитаемый как святой – прим. автора).

Мавзолей, как утверждает Тургараев, строился «на его и народные деньги». Он также рассказал о бюсте своей супруги Улды Хамиткызы, который стоит в мавзолее.

Выяснилось, также что сын Бекета Тургараева — Мухит Тургараев — с 2018 года занимает должность руководителя департамента юстиции Туркестанской области.

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Мнение популяризатора национального искусства Ерлана ТОЛЕУТАЯ по поводу соблюдения мусульманского поста молодежью, вызвало бурную дискуссию в Facebook.

На своей странице в социальной сети общественный деятель призвал принять закон, запрещающий школьникам и студентам посещать богослужения.

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Виктор МАЙЛИН – «Суровые публикации «Жас Алаш»» — Реноме газеты «Жас Алаш» в мире казахскоязычных СМИ как одной из самых задиристых и «правдорубочных», в смысле прооппозиционных, по-прежнему высоко. На деле высоко. В начале уходящей недели тоже были такие публикации…

Публицист Қайрат ШІДЕБАЙ прямо и грозно поставил вопрос в своей публикации: «Ертең соғыс басталса…» – «Если завтра война…». Как нетрудно догадаться, речь идет о Казахстане сквозь призму войны, происходящей в Украине.

В чем суть этой объемной, порядка 10 000 знаков статьи? Автор начинает свою аналитику с того, что Россия вполне может развязать нечто подобное тому, что случилось у России с Украиной. Доказательств «в пользу» такой угрозы – целая куча. Например, Қайрат ШІДЕБАЙ ссылается на интервью известного казахстанского журналиста и либерала Сергея Дуванова, которое он дал изданию «Exclusive».

Затем начинается любопытный разбор по вопросу, кто же встанет на защиту Казахстана? К.ШІДЕБАЙ видит, что одна часть русских граждан РК очень легко перейдет на сторону оккупантов, потому что едва ли не боготворят Путина и всегда были «имперскими шовинистами», вплоть до того, что настроены против казахского языка, живя в Казахстане.

Но есть часть русского населения, которая встанет плечом к плечу с казахами на защиту своей Родины (видимо, Дуванов в первую очередь…). Но вместе с тем, подробный абзац посвящается и казахам, которых можно смело назвать «ватниками», со всеми вытекающим из этой характеристики вещами.

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Другой автор «Жас Алаш» Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ решил напомнить соотечественникам, остальным казахам, что трайбализм – это низко. Это всего лишь родовая память, когда как пиком надо считать Нацию…

В материале, названном «Трайбализм және Трайбалист», автор признается, что не хотел поднимать эту тему, но его раззадорили слова какого-то знакомого, сказавшего что «тридцатилетнее правление шапраштинцев» (шапрашты – казахский род, входящий в Старший жуз – прим.) больно ударило по развитию страны. Так мало того, пришедший к такому видению развития казахстанской истории человек «задевший род шапраштинцев» ссылается на мнение… Олжаса Сулейменова (известный поэт, пишущий на русском языке и принадлежащий к другому казахскому роду – аргынам), который якобы во всеуслышание, оказывается, такую мысль проговаривает.

При этом автор сделал имяреку замечание за такие «открытия», сказав что… «Есенкула задевать тут всуе не надо». Судя по повествованию Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ является либо шапраштинцем, либо горячим поклонником некоего Есенкула. А уж тот точно шапраштинец, судя по публикации, и он является поэтом. Видимо, в определённых кругах известным и уважаемым – больше чем Олжас Сулейменов. И похоже его тоже приплели в проблематике «виноваты во всем шапраштинцы».

Далее он бичует черту казахов, горой стоящих за свою родню, в том числе и родовую, по трайбалистским меркам. Приводит пример, что когда объявили о создании Абайской области, нашлись индивиды, которые радостно возопили: «Ура, найманы получили, наконец, свою независимость!». Хотя. к слову, Абай не является найманом.

Далее Серәк ӘБІКЕНҰЛЫ сокрушается по сему поводу и ставит вопрос ребром: когда казахи перестанут радеть за «своего» человека по таким вот меркам. И ведь он во многом прав. И надеемся – искренен…

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«Станет ли Петропавловск Кызылжаром?» — Издание Abai.kz на своих страницах опубликовало петицию с требованием переименовать город Петропавловск в Кызылжар. Такая петиция, по данным издания, появилась на сайте Egov.press еще седьмого февраля этого года.

Авторы документа преследуют цель набрать под ним 100 тысяч подписей, чтобы потом направить эту петицию на рассмотрение президенту страны.

«Петиция: Когда Петропавл станет Кызылжаром?» – так называется материал, посвященный областному центру Северо-Казахстанской области.

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«В Атырау выросло количество иностранных келинок», пишет газета Altyn-orda.kz. По данным специалистов отделов регистрации актов гражданского состояния, увеличилось не только количество девушек, выходящих замуж за иностранцев, но количество парней, которые берут в жены невест из-за рубежа. Представленная статистика пугает казахстанских общественных деятелей: только за прошлый месяц 13 девушек вышли замуж за иностранцев и 16 парней женились на гражданках других стран.

По свидетельствам специалистов, казахские парни выбирают себе в жены девушек из Узбекистана, России и Кыргызстана. А наши девушки предпочитают женихов из США, Китая и Турции. По официальным данным, за последних три года 142 атырауские девушки и 188 парней заключили браки с гражданами других стран.

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Видео с русским мальчиком, раскритиковавшим казахов, не говорящих между собой на казахском языке, появилось в газете Qazaquni.kz. Он заявляет, что такие казахи не имеют чести и стыда.

Кроме того, мальчик на этом видео говорит о том, что если сами казахи не будут уважать свой родной язык, то никто не станет уважать их самих.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Осенью безработных россиян в Казахстане может стать еще больше» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о ситуации на трудовом рынке России и возможном потоке мигрантов в Казахстан.

Материал начинается с упоминания того, что финансовые омбудсмены России заявляют о серьезных неприятностях, которые ждут Россию осенью. Если в ближайшее время Россия не скорректирует свои отношения с Западом и Украиной, то в этом году в стране может начаться безработица, а крупнейшие российские компании могут объявить о банкротстве.

«Сейчас общее количество мигрантов в России достигло 11 млн. Если в стране будет расти безработица, и ситуация будет продолжаться в том же духе, то многие безработные скорее всего начнут поглядывать на Казахстан. В связи с этим количество мигрантов, въезжающих в нашу страну, может резко возрасти», ― рассказала эксперт Марал ТОРТЕНОВА.

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На портале Qamshy.kz была опубликована статья о влиянии санкций против России на Казахстан. Автор материала решил рассмотреть ситуацию с тем, как казахстанская экономика может выиграть из-за того, что многие компании в сфере автопроизводства ушли из России.

В статье эксперт автопроизводства, руководитель Ассоциации безопасности дорожного движения «Ортақ жол» Арсен ШАКУОВ положительно оценил возможности Казахстана в привлечении производителей.

«Я думаю, что для развития санкционированного бизнеса они должны выйти на рынок Казахстана. Ведь в этой сфере Казахстан смог проявить себя. На казахстанском рынке собираются и выпускаются такие мировые бренды, как Hyundai, Kia, Renault», ― высказался эксперт.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья Умбеткана САРСЕМБИНА о том, как истребление интеллигенции и состоятельных людей в прошлом отразилось на будущих поколениях казахстанцев.

По словам автора, в истории духовной жизни казахского общества деятельность интеллигенции (как богатых, так и религиозных личностей) всегда была высокой. Несмотря ни на какие трудности, они взваливали на себя большие задачи, чтобы сохранить страну.

«В особенности мы видим, как в 1928 году многие богатые люди, у которых было конфисковано имущество, выполняя волостные и судейские функции, ради будущего народа могли прийти к согласию с властью. В царские времена казахские богачи были оплотом страны, и народ консолидировался вокруг них. Даже во времена, когда отток скота в царскую Россию был огромен, они по возможности могли сохранить быт и хозяйство страны», ― высказался автор.

Он также подчеркнул, что тогдашние времена, политика, интересы страны обязывали их быть богатыми. То есть после ухода традиций ханов и биев внутренняя целостность и быт страны сохранялись богачами. Из опыта богатых, ставших жертвами сталинской политики, видно, что для формирования капиталистических отношений в обществе необходимо прежде всего трансформировать профессию, связанную с хозяйством нации. Уже тогда перед казахским обществом стояли задачи по увеличению племенного поголовья, разведению скота, производству продуктов питания и другие.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Казахи не знают родного языка» — Учитель казахского языка и литературы Ольга ТИМ обеспокоена настоящим и будущим казахстанских детей, пишет Adyrna.kz.

В интервью блогеру Айсултану ЖАКЫПУ она сказала, что убеждена — казахский язык нужно развивать в первую очередь самим казахам. Однако многие этого не понимают.

«В настоящее время в нашей стране очень трудно овладеть казахским языком, потому что казахи сами не говорят на родном языке. Дети учат его в школе, а дома родители разговаривают с ними на русском».

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«Чиновники тоже люди, и квартира им не помешает» — Шымкентцев возмутило, что в список очередников на получение жилья по программе «7-20-25» включены и сотрудники местного акимата, пишет stan.kz.

Ранее сообщалось, что по направлению «7-20-25» программы «Нұрлы жер» будет сдано всего 900 квартир. Спор возник после того, как количество участников программы превысило 12 тысяч человек.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима Шымкента Ергали БИЛИСБЕКОВ. Он напомнил, что представители акимата, и в первую очередь бюджетники, также могут стать участниками этой программы в рамках закона.

Право претендовать на доступное жилье является единым для всех граждан, удовлетворяющих установленным критериям. Более того, только в Шымкенте у 20 тысяч госслужащих нет собственного жилья.

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