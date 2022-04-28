В Казахстане две беды: акимы и дороги

Как в Уральске разбираются с плохими автотрассами с 2019 года

— Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

— Зачем! Так уж видно судьба! До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Немного времени осталось, и этому бессмертному диалогу в «Ревизоре» Гоголя 200 лет исполнится. В 1835 году была написана пьеса – а словно о нас, о наших днях. Стоит лишь кое-где подправить имена-фамилии да упоминание о Боге заменить на Всевышнего.

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Так случилось, что этим несчастным городом, а, вернее, целой областью, оказалась Западно-Казахстанская. Год назад уже слетела голова, простите за резкость, заместителя главы этого территориального образования. А сам глава, Гали Искалиев, как сидел на своем месте акима, так и продолжает сидеть. 13 июня исполнится три года, как. Он почти вечный, да. А заместителями можно жертвовать, что уж там.

Честно сказать, ситуация – патовая. Вслед за замом, которого уволили год назад, с таким же успехом можно уволить и его последователя, и еще не одного. Правительство пытается изобразить делегирование определенных полномочий заместителям областных акимов, и насадить ответственность за поручения, которые не выполняются (яркий пример – стабильность цен, которую в каждом регионе должен обеспечить конкретный зам). Но эти чиновники скорее выполняют роль козлов отпущения, чем заместителей акима. Потому что в существующей системе местного управления нет места инициативе, креативу и, тем более, активности.

Любой заместитель лишь выполняет свою роль заместителя и занимает свое место – по факту никто из чиновников рангом ниже акима просто лишен возможности принимать решения. Но ответственность за положение дел, которые, увы, не движутся и пребывают в упадке, на них уже централизованным образом возложили.

Очень сомневаемся, что заместители региональных князьков, очень сильно уступают последним в своих умственных способностях, работоспособности и желании сделать хоть что-то полезное для жителей области. Есть подозрение, глядя на другие ветви власти, что они могут даже превосходить тех, под чьим началом трудятся.

Но инициатива, как правило, наказуема. И отнюдь не тем, что тебе же поручат претворять в жизнь твои идеи.

— Ты что, самый умный? – часто звучащая фраза в кабинетах акимов и акимчиков.

Они не приветствуют инициативу и не дают ее проявлять своим подчиненным по многим причинам: до них не доходит смысл; они не готовы меняться и расти над собой; им кажется, что их не считают умными; они уверены, что их могут подсидеть. Ну и так далее. Причин – миллион.

Но, в отсутствии полноценного делегирования, есть «демократический» результат: вы будете отвечать за тот участок работы, который вам поручен. Опппаааа!

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И тут, на несчастную голову заместителя акима-преемника, выходит разгромная, надо полагать, статья «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan». Честно говоря, мы не припоминаем случая за последние 20 лет, когда, во-первых, в республиканской, самой главной газете, да статья критическая, а, во-вторых, чтобы так остро на нее реагировал сам глава государства!

Ага, «теперь пришла очередь к нашему». Премьер-министр самолично вынужден был вылететь в Уральск и устроить разнос областному начальству: «Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента?».

Забегая вперед, отметим, что несколькими днями позже уволили вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева да директора местного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Амира Каримбаева.

Однако очередного замакима решили оставить в целости – каждый год не наувольняешься.

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Совещание в Уральске шло по накатанному за 30 лет сценарию: оправдался аким – на плохую работу была воля Всевышнего – недостаток финансирования да пандемия; делегация премьера, разные министры да их замы, выступила – тут уже многие участники совещания позабыли, зачем их собрали; премьер подвел итог, что, мол, все хорошо, во всех сферах, держитесь — бюджет уточнили, выделим еще; потом, правда, песня премьера вообще сбилась на другую дорожку – дескать, сегодня в мире наблюдается резкий рост цен на продовольственные товары…

Поговорили знатно. Практически, провели выездное заседание правительства. Ни один аким или его заместитель не пострадал. В общем, жизнеутверждающее шоу.

Заключительная речь премьера вообще звучала вдохновляюще: «Главой государства поставлены перед нами большие задачи. Народ ожидает конкретных результатов. Наша обязанность – оправдать все их ожидания. Люди должны реально почувствовать, что их жизнь меняется к лучшему».

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— Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

— Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Чтение «Ревизора» — увлекательное занятие. Какие-то странные аналогии напрашиваются. И как будто продолжение следует…

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