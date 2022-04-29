Золотовалютных резервов меньше, чем долгов

Уже в этом году у Казахстана появятся проблемы по выплате внешнего долга

Уж кого-кого, но финансистов, а тем, более, их общественное объединение, трудно заподозрить в нагнетании ситуации.

А тут такое: Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) проанализировал показатели внешнего сектора за 2021 год и пришел почти к апокалипсическому выводу: «Обязательства по выплате внешнего долга в 2022 году могут превысить золотовалютные резервы Казахстана»!

Чем рассчитываться по внешним долгам будем?

Со знаком плюс

Одна из ключевых тенденций — дефицит текущего счета платежного баланса в 2021 году сократился на $0,8 млрд., или 13%, главным образом, за счет двукратного увеличения профицита торгового баланса. То есть, Казахстан стал продавать за рубеж больше своей продукции или по более дорогой цене. Нам повезло особенно: мы экспортировали меньше, но по более дорогой цене.

«Экспорт за год увеличился на $13 млрд., или 28% на фоне роста цен на сырьё и металлы и при снижении объёмов их поставок. Так, средняя цена на нефть в 2021 году выросла на 64%, на медь – на 52%, на алюминий – на 44%», — отметили эксперты АФК.

При этом увеличение импорта за год составило лишь $2,6 млрд., или 7%: рост импорта отдельных категорий потребительских и промышленных товаров был существенно нивелирован сокращением ввозимых из-за рубежа машин и оборудования (−$2,2 млрд., или 16%).

«В 2021 году дефицит текущего счета сократился за счет более существенного темпа роста экспорта нежели импорта. Относительно небольшой прирост импорта связан с сокращением поставок в РК машин и оборудования, что в совокупности со снижением на 40% импорта технических услуг может говорить о завершении внутри страны строительно-монтажных работ в рамках действующих крупных инвестиционных проектов (в том числе ПБР ТШО – готовность 89%) и отсутствии новых проектов», — поясняют авторы обзора.

Со знаком минус

В финансовом счете в 2021 году приток капитала составил $5,4 млрд. Это чрезвычайно мало, в 3 раза меньше, чем в 2020 году. И это произошло из-за существенного увеличения оттока капитала – $22,5 млрд. Представляете, по сравнению с 2020 годом отток капитала увеличился в 2,4 раза!

Общий приток капитала составил $27,9 млрд. Он увеличился на 11% по сравнению с 2020 годом и на 8% по сравнению с 2019 годом. То есть, прогресс есть, но, если присмотреться – только за счет внутренних ресурсов, поскольку приток, как и раньше, обеспечивается реинвестициями и операциями госсектора, в том числе сокращением резервов и активов Нацфонда. При этом доля реинвестиций составила 35%, а операции государственного сектора – 45%.

Отток же капитала аналитики АФК характеризуют как максимальный за последние 5 лет. По их мнению, он был связан, в том числе, с погашением казахстанскими компаниями обязательств перед аффилированными зарубежными компаниями ($6 млрд., или 27%), приобретением резидентами иностранных ценных бумаг ($4,9 млрд., или 22%), а также переводом средств казахстанских компаний на счета за рубежом ($2,7 млрд., или 12).

«Значительное сокращение золотовалютных резервов и активов Нацфонда из-за реализации мер поддержки экономики и стабилизации валютного рынка на фоне роста краткосрочного и государственного долга в 2021 году привело к ухудшению показателей внешней долговой устойчивости», — констатируют аналитики.

Одной ногой в ловушке долговой

Объем внешнего долга Казахстана на 1 января 2022 года составил $165,1 млрд. В прошлом году он увеличился несущественно – всего на $0,5 млрд.

Однако структура внешнего долга за этот период ухудшилась.

Во-первых, краткосрочных обязательств было привлечено на $2,9 млрд., тогда как долгосрочный долг погашался (−$0,3 млрд.), переоценивался в стоимости (−$1,1 млрд.) и списывался (−$0,7 млрд.).

Во-вторых, государство и национальные компании наращивали внешний долг, тогда как частный сектор его сокращал. Первые добавили к своему долговому портфелю $5 млрд., или 14%, а частники общий объём внешнего долга уменьшили на $4,5 млрд., или 3%.

«Внешний долг, подлежащий погашению в течение предстоящих 12 месяцев, вырос на $11,7 млрд., или 47% до $36,6 млрд. В результате впервые с 2014 года его объем превысил золотовалютные резервы страны. Соответственно, критерий Гринспена-Гвидотти на 1 января 2022 г. составил 94%. Это говорит о том, что при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу», — вот и приехали!

На 1 января 2022 г. зафиксировано максимальное за последние 7 лет отношение внешнего долга правительства и организаций квазигоссектора к валютным активам Нацфонда. Увеличение прямых и условных внешних обязательств государства, по мнению экспертов, может оказывать нагрузку на бюджет, требуя дополнительных источников его финансирования. По сути Казахстан оказался в так называемой «долговой ловушке».

«Таким образом, несмотря на улучшение агрегированных статистических показателей внешнего сектора Казахстана в 2021 году, их детальный анализ показывает наличие скрытых угроз, которые в условиях нынешней геополитической ситуации могут негативно сказаться на устойчивости госфинансов и стабильности нацвалюты», — в общем, перспективы, по прогнозам АФК, малооптимистичны.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.