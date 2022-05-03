Сергей Станкевич: увы, у меня сегодня нет хороших прогнозов. Только молитвы о переменах

Московский эксперт – о перспективах развития конфликта России с Западом

– Сергей Борисович, что скажете о сегодняшней ситуации на театре военных действий?

– Я как раз перечитал наше с вами предыдущее интервью. Мы беседовали в начале апреля, через пять недель после старта спецоперации. Тогда я определял военный конфликт в Украине и вокруг неё как долгосрочный, исторический (в смысле – меняющий эпохи), многоролевой, многоэтапный и в итоге цивилизационный. Я также говорил об очевидном для меня исходном просчёте российского руководства в этом столкновении одинокой страны со всем как никогда объединённым Атлантическим альянсом. И о череде огромных рисков, в которую наша страна то ли втянулась без должной оценки, то ли оказалась втянутой. А вы делали упор на том, что даже неполный успех России в войне (без капитуляции Киева) будет воспринят как поражение. А уж реальное поражение точно станет катастрофой:

«Это будет катастрофа. Не только для Путина, но и для страны. Поражение на Украине с высокой вероятностью приведет к обрушению сегодняшней России, к гигантскому переформатированию всего и вся. Даже трудно представить, каких масштабов», – это ваши слова. Вот давайте теперь уже на третьем месяце войны двинемся дальше тех первых оценок. Какой видится ситуация сегодня?

Начнём с вопроса об изначальных просчётах тех, кто планировал и готовил спецоперацию. Тут нам кое-что дополнительно прояснил один уникальный эпизод. 14 апреля 2022 года директор ЦРУ Уильям Бёрнс выступил в штате Джорджия в Школе международных отношений имени Сэма Нанна. Выступление действующего главы ЦРУ с публичной лекцией и ответами на вопросы само по себе событие беспрецедентное. Любопытен авторский заголовок лекции: «Роль разведки в Трансформационный Момент» («The Role of Intelligence at a Transformational Moment»). Какое совпадение: Бернс и его ведомство тоже воспринимают происходящее как великую геополитическую трансформацию. И отводят себе важную (и не совсем обычную) роль в том, чтобы этот тектонический сдвиг привёл к возвышению США.

Традиционно считается, говорил Бернс, что разведка работает скрытно, в тени и исподтишка. Сейчас, в трансформационный момент, этого недостаточно. Мало просто информировать тех, кто принимает решения. Разведка становится прямой участницей соперничества великих держав в информационной, финансово-экономической, технологической и прочих сферах. Для этого, по словам Бёрнса, его ведомство меняет кадровую политику, а также действует в режиме выборочной публичности. Рассекречивая и предъявляя союзникам или мировой аудитории некоторые свои наработки. Очевидно, что таким целенаправленным публичным актом стала и сама лекция Бёрнса. Она явно рассчитана на многосторонний эффект.

Не буду здесь разбирать все детали этого крайне любопытного перфоманса. Но вот один фрагмент заслуживает отдельного внимания. Бёрнс рассказал о своём «загадочном» (по оценкам СМИ) визите в Москву 2-3 ноября 2021 года. Он тогда встречался с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. А также поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным.

Спустя полгода, уже в разгар спецоперации. Бёрнс раскрыл в лекции, зачем на самом деле приезжал в Москву. К ноябрю 2021 года, утверждал Бёрнс, Вашингтону стало достоверно известно, что решение о силовой акции Кремлём в принципе принято. Владея русским языком, хорошо зная Россию по работе послом и многим поездкам, Бёрнс провёл личный глубокий зондаж оперативной обстановки. Проверял, насколько Москва действительно готова к пробе сил на территории Украины.

По словам Бёрнса, он убедился, что вероятность силовой операции крайне высока. А риски, прямые и долгосрочные, удивительным образом недооцениваются. В том числе способность трансатлантического альянса быстро обрушить на Москву санкционный вал, блокировать ЗВР и межбанковские платежи, организовать массированные поставки любых вооружений в Украину. Москва опрометчиво не предполагала масштабного и упорного сопротивления на поле боя. Теперь, говорил Бернс, Кремль видит, насколько он ошибся буквально в каждом из своих расчётов.

– Почему мы должны верить руководителю ЦРУ? И не верить Путину? Который говорит, что это Зеленский, марионетка Запада, планировал развязать войну, напасть на ДНР и ЛНР. Россия была вынуждена нанести упреждающий удар. Такой расклад в корне всё меняет. Прежде всего, сохраняет за нами моральную правоту. Даже со всеми ошибками. Которые вы, на мой взгляд, сильно преувеличиваете.

Давайте лучше рассмотрим конструкцию «Путин не позволил Западу устроить 22 июня 1941 года». Да, сопротивление украинской армии оказалось более упорным, чем прогнозировали. Сплочённость Запада более высокой, чем ожидалось. Но что с того? Наше дело правое. Воевать по-настоящему Россия ещё и не начинала. Потенциал у страны – гигантский, немереный. Отступать – некуда. Так что придётся побеждать.

– Я вовсе не призываю «верить» довольно саморекламному нарративу карьерного дипломата, ставшего шефом разведки. Для аналитика это источник, заслуживающий специального внимания. А оценка должна быть, естественно, бдительной и критической.

Судя уже по ходу реальных событий, Вашингтон скорее всего действительно видел всю подготовку спецоперации, читал намерения, даже прогнозировал конкретные действия на местности, помогал ВСУ заранее готовить засады и ловушки, которые частично уже захлопнулись или по сей день продолжают срабатывать. Объяснение причин такой необычайной прозрачности «спецоперации» вне моей компетенции. Но по прецеденту всё это отчасти напоминает и даже превосходит американскую секретную операцию «Циклон» по втягиванию СССР в войну в Афганистане в конце 1970-х годов. Та война растянулась на 10 лет и критически ослабила советскую империю. Вполне ли у нас учтён печальный опыт того управляемого не нами влипания? Уверенности нет.

Между тем, произошли два события, которые ясно говорят о том, что военно-геополитический конфликт вокруг Украины вступил в принципиально новую стадию.

Имена этих рубежных событий – Рамштайн и ленд-лиз.

16 апреля в Германии на опорной американской авиабазе Рамштайн главы и представители оборонных ведомств 40 стран договорились о создании коалиции в поддержку Украины. Министр обороны США Ллойд Остин назвал эту встречу исторической, и она действительно способна стать таковой. Например, может довести дело до реального конца истории.

Военные министры с берегов двух океанов собрались на зов Пентагона потому, что увидели: Россия увязла в спецоперации, и перелом в её пользу не просматривается, а Украина держит оборону. Это открывает противникам РФ совершенно новое окно возможностей. Коалиционеры по-новому оценивают российско-украинский конфликт и перспективы его завершения.

Цели изменились. По сути, отныне решено коллективно добиваться поражения России на поле боя. Ради этого снимаются все ограничения на поставку Киеву тяжёлых ударных вооружений, в том числе самых современных образцов. Учить украинских военных обращению с новым для них оружием будут открыто на территории стран НАТО. Кстати, а кто сказал, что управлять боевыми комплексами не смогут наёмные бригады из стран, поставляющих оружие?

Для ускорения и координации поставок Киеву оружия и боеприпасов создан постоянный управляющий орган новорожденной коалиции. На высоком уровне он будет собираться в Рамштайне ежемесячно, а на рабочем уровне уже функционирует постоянно.

Печально, что кроме представителей стран НАТО с примкнувшими к ним министрами обороны Японии и Австралии, в Рамштайше также засветились главы оборонных ведомств Израиля, Финляндии и Швеции. И ты, Израиль? И вы, прежде нейтральные скандинавы?

Факт проведения этой встречи хоть и под руководством Пентагона, но в Германии особенно символичен. Германию в конце концов удалось продавить на поставки тяжёлого оружия в Украину. Это решение поддержало подавляющее большинство депутатов Бундестага. И штаб новой коалиции, снова нацеленной на Москву, в очередной раз расположился в Германии. Уроки второй мировой войны окончательно отброшены? Германия, ты опять встаёшь на прежний гибельный путь, дважды опробованный в ХХ веке?

Что именно будет главным образом поставляться в Украину, стало ясно после принятия в Конгрессе США тоже исторического (в прямом смысле) закона – это «Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине, 2022 год». Снова работают прямые отсылки к опыту Второй мировой войны. Только программа ленд-лиза, когда-то помогавшая СССР, ныне развёрнута против России.

Примечательно, что проект закона о новом ленд-лизе был внесён в сенат США ещё в январе 2022 года, существенно ранее начала спецоперации. Но старт военных действий всё упростил и ускорил. 6 апреля законопроект был единогласно одобрен Сенатом. А 28 апреля Палата представителей утвердила акт подавляющим двухпартийным большинством голосов. На помощь Украине Белому дому разрешается потратить в течение 6 месяцев $33 млрд., из них свыше $20 млрд. на оружие и боеприпасы.

Теперь все формальные препоны сняты. Президенту США даны полномочия на любые виды военной помощи Киеву. В частности, можно поставлять БМП «Брэдли», танки «Абрамс», 155-мм гаубицы «Паладин», ЗРК «Пэтриот», РСЗО «Химарс», истребители F-16.

«Химарс» может бить кассетными тактическими ракетами на расстояние в 300 км, доставая города в глубине территории России. Ну а боевая авиация отменяет господство ВКС РФ в небе.

Что мы имеем после Рамштайна? Вполне очевидное преддверие третьей мировой войны. Появилось ядро трансконтинентального военно-политического союза против России. Он не просто провозглашён, он уже вступил в дело. На сегодня речь идёт о подготовительном колоссальном накачивании Украины деньгами и оружием, о поддержке обучением, консультированием на поле боя, наёмниками и разведывательной информацией. Но время пока что работает против Москвы. Если в течение ближайших трёх-четырёх месяцев на поле боя не произойдёт каких-либо решительных изменений, а «коалиция Рамштайна» обеспечит фундаментальное перевооружение Украины, Россия столкнётся с неотвратимой экзистенциальной угрозой. Нельзя исключать ни попыток введения бесполётной зоны над Украиной, ни формирования «рамштайнерами» наземного экспедиционного корпуса. Штаб коалиции будет смотреть на обстановку и атаковать любую уязвимую зону.

– Повторяю, 150-миллионная Россия ещё не начала воевать по-настоящему. Когда начнёт, когда в Европу и в Америку пойдут сотни и тысячи гробов, желание слать на Украину экспедиционные корпуса резко угаснет. Пока для западных обывателей это всё компьютерная игра или сафари. А когда родители бельгийских и канадских мальчиков, убитых на чужой войне, пойдут голосовать, боевитые западные политики сильно заёрзают.

– Да, вся Россия пока не на войне. Но в неё втягиваются Курская, Белгородская и Брянская области. Мы же понимаем, зачем это делается. Нужно видеть перспективу, оценивать угрозы заранее и встречать их в полной готовности. А лучше предотвращать. И уходить от решающего столкновения в заведомо неблагоприятных условиях. Не зря у нас в героях и Суворов, и Кутузов.

Не могу снова не вернуться к нашей предыдущей беседе. Тогда говорилось, что в многоэтапном цивилизационном конфликте не нужно стремиться достигать всех максимальных целей и «полных побед» в каждом отдельном эпизоде. Сохранить страну и народ, не допуская ресурсного коллапса и деморализации. Добиться триумфа, возвышающего страну и народ, в третьем акте, вместо героической гибели в первом. Это патриотизм государственной ответственности, а не трибунных лозунгов. Он сейчас особенно нужен.

Согласен, что главные испытания у нас ещё впереди. Ситуация обретает гибельную инерцию, скатываясь к кризису существенно худшему, чем хрестоматийный «кубинский ракетный кризис» 1962 года. Тогда стороны вели войну нервов в отсутствие масштабных военных действий. Сегодня огонь войны уже полыхает и нет ничего, что могло бы остановить пожар. Никакой «партии мира» нигде не просматривается. Как миротворец до мозга костей, я ещё никогда не чувствовал себя в таком одиночестве. Поставьте здесь грустную улыбку. Любого влиятельного политического миротворца во всякой стране, включая Украину и Россию, сегодня просто снесут и съедят.

Руководство России неотвратимо оттесняется к краю, за которым у него останется только ultima ratio regis – последний довод короля. Использование арсенала ядерного оружия. Кстати, Уильям Бёрнс в своих апрельских тезисах прямо допускал со стороны Москвы «потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности». Странно и тревожно, что эта перспектива, по-видимому, не создаёт никаких пределов для англо-американской стратегии в российско-украинском конфликте. А Европа отрекается от всех прежних претензий на «стратегическую автономию», от любых правил элементарной осторожности, отдаваясь стихийной эскалации с каким-то поистине «гибельным восторгом».

Увы, у меня сегодня нет хороших прогнозов. Только молитвы о переменах, которые я хочу увидеть воочию.

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