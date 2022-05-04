Дорогой евро, дорогой доллар: какие потрясения ждут Казахстан

Эксперт предполагает, что затишье на валютном рынке бывает перед бурей

Спад экономики, падение цен на нефть, второй заход на ослабление курса тенге…

Аналитик компании Esperio Нурбек Искаков считает, что такой сценарий вполне вероятен.

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– Курс евро к доллару достиг пятилетнего минимума. По какой причине это произошло?

– Основной причиной укрепления доллара США к евро можно считать сохраняющийся в последний год дифференциал курсов монетарных политик двух стран в пользу «гринбека».

ФРС идет значительно впереди ЕЦБ, американский финансовый регулятор уже перешел к циклу ужесточения денежно-кредитной политики, полностью свернув программу покупки облигаций, повысив учетную ставку в марте этого года и готовясь сделать это еще раз уже в следующую среду, 4 мая.

Кроме того, ФРС в мае-июне собирается начать распродавать активы, которые ранее скупал в рамках антикризисных программ.

В то же самое время, европейский финансовый регулятор все еще находится на пути сворачивания программ покупки активов. ЕЦБ только лишь обещает приступить к повышению процентных ставок в третьем квартале 2022 года. А процесс сокращения баланса еще даже не обсуждается.

В таких условиях естественным для движения капитала является маршрут из Европы в США, где и фондовый рынок в это время рос более активно, и ставки на долговом рынке при близком уровне инфляции выше. Да и экономические перспективы, с учетом лучшей самообеспеченности энергетическими ресурсами и меньшей уязвимостью перед российско-украинским геополитическим кризисом, в США смотрелись повыше, чем в зоне евро.

– Несколько лет назад все с нетерпением и интересом ждали паритета евро и доллара. Он не случился. Ждать ли теперь? В какой перспективе?

– Как говорится, ничто не вечно под луной, и тренды, которые еще вчера казались устойчивыми, сегодня могут завершаться и менять свое направление на противоположное.

Очень похоже, что именно в такой ситуации и оказался курс евро к доллару США.

Из-за более жесткой монетарной политики в США, темпы роста американской экономики снижаются быстрее, чем в еврозоне. Оценка первого квартала 2022 года показала спад ВВП США на 1,4%. А экономика еврозоны удержалась в первом квартале 2022 года на положительной территории 0,2%.

Вполне возможно, что ФРС теперь придется пересмотреть свои планы по ужесточению монетарной политики, что не пойдет на пользу доллару США.

В пользу евро теперь говорит и баланс счета текущих операций, в еврозоне он слегка положительный (11 млрд. евро), а в США глубоко отрицательный ($217 млрд.). Так что паритет евро к доллару США в текущих обстоятельствах становится менее вероятным, чем разворот курса в пользу укрепления евро.

Однако, перед сменой тренда, курс евро к доллару США может достичь более низких отметок в диапазоне 1,0300-1,0400.

– Для Европы выгоден такой курс или нет? Для кого это хорошо, а для кого плохо?

– Еврозона представляет собой не однородное экономическое пространство, где есть страны, более ориентированные на производство и экспорт, а есть страны, более ориентированные на импорт.

Для первых слабый евро более выгоден, так как дает дополнительные конкурентные преимущества перед иностранными производителями. Соответственно, для стран-импортеров более дешевый евро менее выгоден, так как снижает покупательную способность доходов граждан.

Если суммировать, то в целом для еврозоны слабый евро более выгоден из-за большей доли в общем ВВП блока экспортоориентированных стран, вроде Германии, Франции, Нидерландов. За примером далеко ходить не нужно, мы видим результаты политики слабого евро по текущим более высоким темпам экономического роста в еврозоне, чем в США, где напротив проводится политика сильной валюты.

– Действительно, индекс доллара растет. Что означает это для третьих стран, в том числе для Казахстана? Какие выгоды или наоборот потери от этого могут получить казахстанская экономика и казахстанцы?

– Большая часть контрактов, в том числе на продажу сырья, номинирована в долларах США, это значит, что когда американская валюта сильно дорожает, возможности неамериканских компаний, то есть всего остального мира, по покупке сырья и других товаров сокращаются.

То есть, дорогой доллар США не выгоден для мировой экономики, тем более если это совпадает с высокими ценами на сырье, как сейчас.

Подобные условия обычно предшествуют циклическому спаду в мировой экономике.

Излишне говорить, что глобальная рецессия ведет к падению цен на сырье, а значит и к падению доходов стран, это сырье поставляющих.

Для Казахстана критически важными являются конъюнктура рынка нефти, поэтому чем дольше доллар США будет оставаться дорогим, тем выше риски падения цен на нефть и объема спроса.

– К чему может привести то искусственное — вы согласны? — укрепление рубля к доллару, а вслед за ним и укрепление тенге? Как долго может продолжаться столь парадоксальная ситуация? Какие последствия этой «байги» нас ожидают?

– Все зависит от дальнейшей парадигмы экономического курса. Если в России его меняют на развитие внутреннего спроса и внутреннего рынка, то от политики слабого рубля необходимо будет переходить к политике сильной национальной валюты.

Это значит, что бюджетное правило, с помощью которого занижали курс российской валюты для поддержания эффективности экспортеров, теперь будет смягчено или вовсе отменено.

Тогда курс рубля, после отмены ограничений на движение капитала, должен будет найти новое равновесное значение, которое будет выше на 15-20%, в сравнении с тем уровнем, который был бы если бы параметры бюджетного правила остались в неизменном виде.

Базовый сценарий предполагает еще одну волну снижения курса рубля, а заодно и тенге во второй половине 2022 года, к мартовским отметкам 500,0-510,0 тенге за доллар США и 540,0-550,0 за евро. Основной причиной этого и станет спад в мировой экономике и падение цен на нефть.

После чего в 2023 году можно ожидать начала тренда на укрепление тенге и рубля, к кажущимся сейчас маловероятным уровням в 350,0-400,0 тенге за американский доллар.

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