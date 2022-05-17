Так говорил Арестович

Бандеровский фольклор под домбру

Есть украинская народная сказка о том, как Путин в 2014 году устроил провокацию с побегом президента Януковича из Киева. Чтобы забрать Крым. Никакой фактической основы под сказкой нет. Все события февраля 2014 года, приведшие к бегству злополучного «овоща», хорошо известны. Расписаны по дням, часам и минутам. Но сказка это вообще не про фактическую основу. Сказка должна доставлять удовольствие целевой аудитории. Делать слушателям интересно, страшно и в конце приятно.

С замечательным простодушием бандеровская сказка снимает вину с горячих хлопцев, которые наломали дров на майдане и заставили тикать законного президента. Именно свержение легитимной власти подрывает, подрубает на корню законность всех следующих действий «майданщиков». Заранее оправдывает будущие перевороты по киргизскому сценарию.

Но тут приходят сказочники и говорят: да это же Путин устроил!

И все, кто за майдан, облегчённо вздыхают. Счастливо улыбаются. Кто-то плачет как ребёнок навзрыд. «Путин, конечно Путин. Кто же ещё?»

Сказка про Путина и Януковича пользовалась спросом на Украине задолго до начала российской спецоперации. Но при этом ходила по стране именно в формате устного народного творчества. Это был фольклор таксистов и парикмахеров. Серьёзные люди сказку не рассказывали. По крайней мере, публично. И «на экспорт» её не предлагали.

Был, правда, в моей практике эпизод, когда киевский политолог, профессор одного из местных университетов (мы за последние годы, до начала военных действий, сделали с профессором несколько интервью), упомянул данную «версию» в личном сообщении. Я заинтересовался. Предложил: давайте разберём все детали под диктофон или по переписке. Без игры в поддавки. Это же будет сенсация. Политолог поколебался и сказал: ещё не время.

Он ясно понимал, что коллеги поднимут его на смех. Поскольку, повторяю, все события, все действительные причины, вызвавшие бегство Януковича, известны и расписаны по минутам. Коварного Путина там просто некуда втиснуть.

А потом началась «спецоперация», и всё стало можно. Теперь, когда Путин на Украине самый главный кровавый злодей, валить на него разрешается что угодно. И для внутренней аудитории, и для зарубежной. На прошлой неделе главный киевский пропагандист Арестович рассказал бандеровскую сказку про бегство Януковича казахстанцам. В комплекте была рассказана и детективная история про ведомственную российскую медаль «За возвращение Крыма». Напомню, интрига с этой медалью в том, что даты отъёма полуострова у Украины обозначены на лицевой стороне медали цифрами «20.02.2014 – 18.03.2014». Именно 20 февраля в Симферополь прилетел из Киева самолёт с бойцами крымского «Беркута», до полусмерти избитыми на Майдане, и русские в Крыму поняли: шутки кончились. Начали создавать первые отряды народного ополчения.

У людей, знающих, как развивалась ситуация, корректность даты вопросов не вызывает. Но Арестович объяснил казахстанцам, что цифры «20.02.2014» на самом деле выдают тайные замыслы Кремля. Ведь Янукович бежал из Киева только 22 февраля! Более того. По украинской версии (до начала военных действий она тоже считалась маргинальной) эта медаль с датами была отлита ещё в декабре 2013 года! На российском сайте госзакупок есть заказ Министерства обороны на изготовление ведомственной медали. Правда, названия медали там нет. «Ну так что же? – говорят киевские конспирологи. – Вы можете доказать, что это не та самая медаль?»

Попробуйте, дорогой читатель, собрать эту «версию» воедино. Стало быть, кремлёвские ещё в декабре с нечеловеческой точностью предвидели, как будут развиваться события в Киеве. Знали, с какой скоростью провернутся все колёсики адского механизма. За три месяца были уверены, что начнут забирать Крым не в январе и не в мае, а 20 февраля. Но потом чуть-чуть промазали. Не сумели согласовать уже выбитую на медали дату с датой бегства Януковича. Так, что ли?

Эта запредельная инфернальная расчётливость, прозорливость, приписываемая Кремлю, вызывает у меня простой вопрос. Как же такие московские демиурги допустили майдан и вообще просрали Украину? Вы уже определитесь, господин Арестович. Они там, в Москве, гениальные комбинаторы или, наоборот, конченные дебилы, как вы тоже регулярно рассказываете?

Но Арестович на войне. На войне с Россией. Он занимается пропагандой, очищенной от морали, от логики и от всего, что усложняет. Военная пропаганда как наркотик должна мгновенно проникать в кровь и давать результат. Однако Казахстан и мои алматинские коллеги ведь не на войне с Россией? У Казахстана военный союз пока ещё с Москвой, а не с Киевом? Тогда, наверное, и отношение к украинскому Геббельсу у вас должно быть чуть более критичным. Или хотя бы профессиональным. Но никто из коллег даже не удивился, когда Арестович вслед за сказкой про Путина, Януковича и медаль рассказал не менее безумную сказку о том, что действия подразделений ОДКБ во время январских событий в Казахстане, внимание – были путинской «репетицией нападения на Украину».

Какая репетиция? Тут опять можно вспомнить Геббельса, но для характеристики подобных приёмов есть ещё и одесское слово «хуцпа», означающее сверхнаглость, хамскую ложь, от которой у оппонента должна отвиснуть челюсть. Ввод трёх тысяч солдат ОДКБ, которые помогли стабилизировать ситуацию в казахстанских городах и сразу же отправились обратно, домой, в Россию, Белоруссию и Армению, не имеет никакого отношения к российско-украинским боевым действиям. Перед нами яркий образчик той самой пропаганды, очищенной от морали и логики, которая как наркотик должна мгновенно проникать в кровь и давать результат. И она даёт результат. Формирует у казахстанцев ненависть к Путину, к России, к русским.

Я не знаю, для чего это надо моим коллегам из Алматы. Тем, которые «топят» за Украину, не добавляя ни слова, что у конфликта долгая сложная история, не упоминая обстрелы Донецка. Без таких упоминаний журналист сразу становится пропагандистом.

Могу предположить у некоторых из коллег, по крайней мере, «не коренных» и не этнических украинцев, просто большую любовь к деньгам и славе. А также глубокое презрение к целевой аудитории. Она, думаю, представляется им в виде хомячка. Хомячкам нравится, когда им почёсывают пузико. Рассказывают, какие они хорошие. Никаких январских погромов их земляки не устраивали. Страну до катастрофы не доводили. Всё сделал безумный кремлёвский карлик. И майдан на Украине тоже он устроил, больше некому.

Если пузико не почёсывать, а говорить правду, недовольная целевая аудитория может перевернуться на лапки и уйти к другому сказочнику. Или даже укусить за палец.

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