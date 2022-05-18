«Токаев оказался президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану». «Диверсанты на службе. Саботаж как оправдание халатности и коррумпированности чиновников?». «Националистический тупик. Какой подход возьмёт верх: «Казахстан для казахов» или «братья навек»?»

Сетевой Казахстан 18 мая 2022г.

INFORM . KZ . «Поправки в Конституцию разделил на пять крупных блоков госсекретарь РК» — Конституционная реформа является логичным продолжением всех политических реформ Президента с 2019 года. Об этом заявил государственный секретарь РК Ерлан КАРИН, поясняя главные изменения, предлагаемые в Основной закон страны…«Сегодня на новом этапе развития Казахстан ждет масштабная политическая модернизация, которая невозможна без конституционной реформы. Изменения затронут треть статей Конституции». Проект конституционных поправок основан на запросах граждан и осуществляется в интересах всего общества, отметил Ерлан Карин. Над проектом работали ведущие ученые, правоведы.

NOMAD . SU . «Токаев оказался президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану» — Сейчас Казахстан начал только создавать новые контуры своего будущего. В этом плане власть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы дать больше свободы волеизъявлению народа. Происходит перезагрузка всей политической системы. Сейчас становится понятно, что у президента хватает дипломатического опыта и твердости для серьезных внутренних реформ и укрепления позиций Казахстана в мировом пространстве. Такое мнение высказал корреспонденту ИА «NewTimes.kz» известный политолог Данияр АШИМБАЕВ. По его словам, правление ТОКАЕВА можно условно разделить на два этапа — до январских событий и после…

TIME . KZ . «Хоть галочку, хоть плюсик» — Более 11 миллионов 722 тысяч казахстанцев вправе выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Но количество бюллетеней изготовят на всякий случай с некоторым запасом. На заседании Центральной комиссии референдума (ЦКР) рассказали, как правильно отвечать на вопрос плебисцита, в какое время прийти на участки для голосования и как потратят 16,4 миллиарда бюджетных тенге, выделенных на проведение этой архиважной госкампании.

«Пусть всегда будут мясо, молоко и колбасы!» — Казахстанцам приходится переплачивать в магазинах и на базарах за курятину, колбасу и молочную продукцию, потому что большинство этих продуктов завозят к нам из-за границы.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об изменениях в Конституцию» — Согласно решению Президента ТОКАЕВА пакет изменений в основной закон вынесен на всенародный референдум. Изменения эти, как известно, проистекают из послания Президента «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», разработаны рабочей группой из числа авторитетных юристов и одобрены Конституционным советом. Вынесение их на всенародный референдум должно обеспечить максимальную легитимность организационно-правовых основ провозглашенной Президентом «Второй Республики». Кроме того, референдум является по сути плебисцитом по доверию главе государства и проводимым им реформам…

QMONITOR . KZ . «Диверсанты на службе. Саботаж как оправдание халатности и коррумпированности чиновников?» — Понятие «политический саботаж» буквально преследует главу государства с самого момента его избрания на этот пост. То общественники, то депутаты по нескольку раз в месяц проводят сеансы разоблачения высокопоставленных управленцев, откровенно профанирующих поручения первого лица в стране, при этом обличители используют очень жесткую риторику. Но действительно ли отечественное чиновничество за последние тридцать лет настолько эволюционировало, что созрело для того, чтобы ставить палки в колеса верховной власти с целью ее умышленного ослабления?

«Националистический тупик. Какой подход возьмёт верх: «Казахстан для казахов» или «братья навек»?» — Из «лаборатории дружбы народов» Казахстан все отчетливее превращается в полигон для испытания национал-популистских идей. И если еще совсем недавно гражданская солидарность проверялась на прочность исключительно попытками разжечь рознь в виртуальном пространстве, то сегодня вирус ненависти стал активно просачиваться и в реальную жизнь, рождая самых настоящих чудовищ. Очевидно, что давно наметившаяся в нашем обществе линия разлома уже в ближайшей перспективе грозит разрастись до размеров пропасти. При этом не совсем понятно, какую новую реальность сформирует для нас эта разверзающаяся в моменте бездна.

AZATTYQ . ORG . «Россия как «токсичный партнер» и хождение союзников «по минному полю». Мысли после саммита ОДКБ» — Может ли Россия втянуть членов Организации Договора о коллективной безопасности в войну в Украине? Отчего лица руководителей центральноазиатских стран на саммите в Москве выглядели безрадостными? И почему президент Казахстана на встрече ОДКБ ни словом не обмолвился о военной миссии этой организации во время январских событий в стране? Азаттык поговорил об этом с политологом Темуром УМАРОВЫМ, научным сотрудником Центра Карнеги за международный мир.

365 INFO . KZ . «Государство манипулировало инфляцией последние 10 лет» — К такому выводу эксперт пришел после отчета Нацбанка перед общественным советом ЕНПФ о накопленных с 2014 по 2021 годы доходности накоплений и инфляции. Экономист Эльдар ШАМСУТДИНОВ, упоминая эти данные Нацбанка, напомнил о том, что сам тенге с 2014 по 2022 обесценился на 136%. «Получается, если с 2014 года просто покупать доллары, доходность была бы выше», — резюмировал экономист на своей странице в Facebook. Вообще, учитывая, какие объективно сомнения вызывает у потребителя методика исчисления инфляции в Казахстане при галопирующем росте цен на продовольствие, в 83,5% инфляции за шесть последних лет верится с трудом. Как и в доходность пенсионных активов по инерции.

CARAVAN . KZ . Светлана БРИТАНОВА – «Чего испугалось управление жилищной политики Алматы?» — Управление жилищной политики Алматы ведет просветительскую работу среди собственников необычным манером – они не ответили на вопросы редакции по существу, ограничившись пересказом положений профильного закона. Обычно ведомство, получив запрос, готовит ответ по каждому пункту. Случается, когда они объединяют 2 и даже 3 вопроса вместе и дают на них общий ответ, но вот так, чтобы проигнорировать содержание всех и прислать единую простыню текста, сделав вид, что они ничего такого не получали, – с таким приходится сталкиваться впервые.

KAPITAL . KZ . «Нариман Мукушев: Госуслуги становятся более удобными и доступными для казахстанцев» — Заместитель председателя Halyk Bank о новых цифровых услугах и интеграции с государственными сервисами. О том, как проходит запуск новых цифровых услуг, насколько сложно налаживать процессы с государственными структурами и как в этом помогает опыт работы в министерстве труда и социальной защиты населения, банкир поделился в интервью…

FORBES . KZ . «Режиссёр Жолдаскали: Никакого таланта у меня нет, я продукт своего упорства» — Участник рейтинга «30 до 30» Forbes Kazakhstan 25-летний режиссер Айторе ЖОЛДАСКАЛИ – настоящая молодая звезда. Его web-сериал Sheker посмотрели миллионы людей в СНГ и за его пределами. Работа была показана в Каннах и Пусане, победила в номинации Short-form/Web Drama на международном конкурсе Asia Contents Awards в Южной Корее, а также получила семь номинаций на La Indie Film Festival в США. Для отечественной киноиндустрии это большие события, учитывая, что ранее казахстанские сериалы не могли похвастать особыми международными успехами.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.