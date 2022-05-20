Дело Лени живет и побеждает

Партнер или халявщик: почему людям так хочется несуществующей в природе доходности?

«Хотите заработать на недвижимости 40-70% годовых в период кризиса?» — «Что за вопрос?! Конечно, хотим!». Сотни, если не тысячи клиентов уже рассматривают такие финансовые планы.

Ваша покорная слуга тоже решила присмотреться к этому уникальному предложению.

Объявление рекламное, помечено хештегом «партнерскийматериал». Ну а как еще доносить людям информацию? Только через рекламные шлюзы.

Давайте рассмотрим в деталях, что тут нам обещают?

«В кризисные времена инвесторов всегда спасает диверсифицированный по активам портфель. Один из инструментов диверсификации это залоговая недвижимость с ежемесячными выплатами 3-6% (это как дивиденды, только каждый месяц)», — разжёвывают авторы месседжа.

Плюсов от данного инструмента – вагон и маленькая тележка: доход от 40-70% годовых, выплаты ежемесячно (3-6% в месяц), срок инвестиций — 6-12 месяцев, вложения – от 1,5 млн. тенге без верхнего предела, и, конечно, к сотрудничеству приглашаются все денежные казахстанцы. И да, еще две немаловажные детали: «инвестору в залог идет ликвидная недвижимость в качестве гарантии возврата займа» и «все сделки проходят государственную регистрацию».

«На сегодняшний день, в период неопределенностей, недвижимость — самый надежный и защищенный актив. Поэтому вкладываться в залоговую недвижимость это максимально правильное сейчас решение. Тем более с такой высокой доходностью до 70% годовых», — обещают товарищи и ведут всех желающих на свои ресурсы…

Вот такого содержания пост опубликован на одном из ведущих финансовых Телеграм-каналов Казахстана, что уже как бы вызывает доверие и интерес.

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Иду по ссылкам. Тележка у обещантов сумасшедшей доходности, оказывается, не одна. На Россию рассчитаны «Какой-то там джин. Инвестиции в займы под залог недвижимости» (8,4 тыс. подписчиков), «Разумный инвестор. Какой-то там джин» (13,1 тыс. подписчиков), возможно, есть и другие. А Казахстан взялся окучивать канал об инвестиции в недвижимость (1,1 тыс. подписчиков).

Алгоритм этих инвестиций заключается в следующем. Допустим, у кого-то возникло желание купить новую квартиру и он хочет получить деньги под эту покупку, отдав в залог свое нынешнее жилье. Он связывается с компанией, о которой идет речь, указывает объект, сумму, цель и срок займа. Он хочет, таким образом, стать заемщиком.

Довольный джин проверяет объект и заемщика: здесь важны рыночная стоимость старой квартиры или дома и платежеспособность заемщика.

Ну а дальше – дело техники: публикация объекта, поиск инвестора, согласование параметров сделки между заемщиком и инвестором – и процентная ставка, и срок займа, и сумма обсуждаются отдельно, а также подготовка и регистрация сделки.

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Читаю джиновы Телеграм-каналы, перескакивая с одного на другой, и от перспектив захватывает дух.

«Нашелся инвестор за 3 минуты. Выдал займ 260 тыс. рублей, под 8% в месяц (96% годовых). Подали на регистрацию за 12 часов. Инвестор получил ответственного заемщика и регулярный доход. Ежемесячный платеж 20800 рублей. Хотите так же?».

«Частный дом 63 кв. м., Смоленская область, ПГТ Красный. Рыночная цена – 1 млн. рублей, сумма займа – 350 тыс. рублей. Ставка: 7% в мес. (84% в год). Срок займа: 36 мес. Отличный процент. Преодолели все возражения заемщика и оперативно вышли на сделку».

«РК, Алматы, Бостандыкский район. 5-комнатный жилой дом общей площадью 198 кв.м. Рыночная цена – 120 млн. тенге. Сумма займа – 51,750 млн. тенге. Реализовано: на 12 мес. под 48% годовых».

И все бы ничего, но для людей, кто хоть немного разбирается в недвижимости и финансах, что ни «сделка», то сплошные вопросы.

Такое впечатление, что «заемщики», если они вдруг добросовестные, одновременно лишились последнего разума, раз готовы платить бешенные проценты, выше, чем в банках и микрофинансовых организациях, да еще и отдавать при этом свое жилье в залог – интересно, на чем они их заработают?

«Инвесторы» тоже с головой не дружат, если отдают свои реальные деньги под залог каких-то сомнительных объектов, очень часто находящихся в Тмутаракани, да и к тому же получивших явно нереальную оценку рыночной стоимости.

В общем-то и товарищи джины путаются в некоторых «показаниях», обещая то 36-60% доходности, то уже 40-70%. Пытаются отвести от себя подозрения, утверждая, что высокая доходность – признак мошенничества. Дескать, все, что свыше 100% — подозрительно (ну у них-то «всего» 96%!). В других постах, правда, утверждают, чтобы остерегались предложений с доходностью свыше 150% в год…

Ну и еще красноречивую цитату как-то опубликовали: дескать, вам, дорогие наши клиенты, необходимо избавиться от страха потери денег. Так, якобы утверждает всемирно известный предприниматель Роберт Кийосаки: «Чтобы разбогатеть — надо постоянно вкладывать деньги, и лишь тогда они будут работать на вас. Это риск, и на этом пути неизбежны потери. Большинство людей не могут разбогатеть именно потому, что слишком тяжело переживают потерю денег и боятся этого. Готовы ли вы девять раз подряд потерпеть неудачу и потерять деньги, если на десятый раз выиграете, и выигрыш окупит все ваши потери? Тот, кто смело отвечает «Да», имеет шансы на большое богатство».

Потом не говорите, что вас не предупреждали…

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Рекламная площадка, на которой явился джин, отправляет своих читателей со всеми своими вопросами к ее партнерам (Напоминает Леню Голубкова в рекламе крупнейшей пирамиды МММ: «Я не халявщик, я – партнёр!») и лишь предупреждает, что «любые инвестиции сопряжены с рисками».

В интернете можно прочесть сотни отзывов об этой компании – понятно, что в рекламных целях создается благоприятный образ, и в первую очередь за счет такого инструмента, но ведь и негативных отзывов – немало. Однако людям хочется сногсшибательной, несуществующей в природе доходности…

Эксперты рынка недвижимости, к которым мы обратились за комментариями, утверждают, что на рынке залоговой недвижимости нет такой доходности, как указано в рекламе, нет такого дисконта и нет достаточного количества объектов. Более того, совершенно неясно, оформлен ли этот финансовый посредник как юридической лицо, имеет ли хоть какую-то внятную финансовую отчетность. В общем, этот проект заслуживает внимания регулятора финансового рынка.

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