Малоизвестный референдум

Срок голосования приближается быстрее, чем распространяется информация о его проведении

«Эксперты не в курсе деталей референдума, население о нем вообще не знает», – резюмировал Ержан Салтыбаев, директор ИМЭП, по итогам круглого стола «Реформы президента Касым-Жомарта Токаева – будущее политической системы Казахстана».

«Поправки – это только некий начальный набор шагов, который в будущем приведет к смене суперпрезидентской модели», – так видит ситуацию с референдумом 5 июня политолог Рустам Бурнашев. Свою оценку он аргументирует тем, что 40-ая статья Конституции (полномочия президента) фактически сохраняется.

«В каноническом варианте суперпрезидентская концепция не затрагивается. Это объяснимо: построить такую модель легко, а вот отказаться от нее сложно. В 2019-2021 гг. в Казахстане по сути суперпрезидентской республики не было. В этом одна из причин январских событий», – отметил г-н Бурнашев. Он считает, что создание сильного парламента по типу немецкого для страны не подходит – «у нас нет сильных партий».

«Суперпрезидентскую республику мы строили практически все 30 лет, – подчеркнула социолог Гульмира Илеуова. – Различные эксцессы и дестабилизации приводили к усилению власти Нурсултана Назарбаева». Она привела данные из февральского опроса экспертов, в котором участвовало 100 человек. 51% считает, что все реформы президенту нужно сделать в полгода. Сюда входят вопросы выборов, партий, работы парламента, ликвидации квоты президента в Сенате и АНК в Мажилисе.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что для регистрации политической партии нужно 5000 членов. Практически все предлагают смешанную выборную систему – по партийным спискам и мажоритарным округам. В свое время предполагалось, что выборы по партийным спискам помогут партийному строительству в Казахстане, но этого не произошло.

«Референдум – это скорее мандат для следующих шагов. Следующие шаги могут быть антиэлитными, – особо выделила г-жа Илеуова. – Раскулачивание, наказание, передел собственности и влияния. Референдум – это чтобы выборы не проводить. Раньше выборы делали для стабилизации ситуации».

Участники круглого стола дискутировали вокруг полномочий председателя Мажилиса, который по факту руководит и нижней палатой парламента, и победившей на выборах партией. Политолог Юрий Булуктаев в таком раскладе ничего опасного не видит – рабочий момент: «Победила бы другая партия – ее председатель возглавил бы Мажилис».

«Референдум – это как 1995 год. Тот закрыл советский цикл, а 2022 год завершает назарбаевский цикл, – считает политик Петр Своик. – Нерешенным остался только вопрос по акимам. Аким – это представитель президента или руководитель местного самоуправления? Умеренно свободный парламент – это оправданный и управляемый риск». «У нас уже все произошло, но ничего пока не случилось. Нас ждет очень интересный год», – подытожил он.

«Проблема будет не в суперпрезидентстве, а в супергосударственном аппарате. Нужно снизить чрезмерную роль госаппарата», – указал финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Будущая политическая модель: президентская республика с более полномочным парламентом и большим количеством опций для населения, – такой прогноз делает Ержан Салтыбаев. – У парламента достаточно широкие полномочия в отношении правительства и бюджета».

«Одним из основных элементов Нового Казахстана является партийная система, – отметил Юрий Булуктаев. – эффективная партийная система возникает из конкуренции». При этом он констатировал, что на протяжении последних лет ни одна новая партия не зарегистрирована. Но если посчитать политические заявки, то получается около двух десятков новых партий. «У нас партии в основном образуются вокруг лидеров», – сообщил он.

Г-н Булуктаев полагает, что «некоторые лидеры из образуемых партий будут участвовать в президентских выборах». В конгломерате партийных новообразований эксперт выделил «Народный выбор» (не путать с «Наш выбор»), которая публично заявляет, что ее цель – взять власть через мирные протесты. «Идет омоложение корпуса не только политиков, но и избирателей», – указал он. «Социальная база политических партий размытая», – еще один тезис политолога.

«Переворачивается весь мир. Задача политического руководства Казахстана предугадать что будет. В рамках прогноза нужно выбирать либо активную, ибо выжидательную позицию, но никак не против тенденции, – подчеркнул Петр Своик. – У нас уже осенью будут очень большие проблемы – рост цен обгонит привычный темп в два раза. Парламент столкнется с тем, что ситуация будет требовать решительных действий, а правительство к этому совершенно не готово».

Политик отдельно остановился на том, что средний казахстанец имеет доход в 67 тысяч тенге в месяц, из которых больше всего уходит на еду. В таких условиях у подавляющей массы населения нет финансовых запасов перед ростом цен.

Отвечая на вопрос модератора Ержана Салтыбаева «на чем новые партии могут набрать очки?» Гульмира Илеуова сообщила: «Курс на социальное государство – запрос на него у населения очень высокий».

Г-н Салтыбаев на основе личного общения пришел к выводу, что 99% населения не в курсе референдума и тех вопросов, которые на нем поднимаются.

Аналитик Милана Курбанова, которая участвует с 5 мая в мониторинге социальных сетей на тему референдума, подтвердила: «Большинство не понимает основной сути референдума – это правда. Людям нужны лозунги. Если они не понимают, то получит ли власть мандат доверия?» В соцсетях многие возбуждены по теме снятия статуса русского языка, но на референдум данный вопрос не выносится.

Экономист Айдархан Кусаинов со своей стороны подтвердил, что осенью будет ухудшение. А вот партийная активность видится им в первую очередь новым видом бизнеса. Те, кто проиграл в январе, хотят политически давить на власть. Блогеры финансируются реваншистами. «Будущее партийное поле сегодня обсуждать невозможно, потому что это ситуативное финансирование тех, кто больше всех кричит», – акцентировал он.

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