Что волнует душу казаха (в третьей декаде мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Скандалы в мире спорта и шоу-бизнеса» — «Жас Алаш» опубликовал очень резкое интервью с бывшим директором знаменитого Республиканского спортивного колледжа Амалбеком ТШАНОМ. Это учебное заведение существует с незапамятных времен, и в советскую пору оно называлось школой олимпийского резерва, в котором обучается 500 юных спортсменов с возможностью жить в интернате. Здесь учились, воспитывались, тренировались, участвовали в соревнованиях, включая международные старты, таланты со всей республики.

Бывший аким одной из областей, бывший депутат Мажилиса Амалбек Тшан много лет возглавлял это старейшее учебное заведение. Привел его в порядок после разрухи девяностых и нулевых, вдохнул в него жизнь и, начиная с десятых годов, в целом отвечал за данный участок работы 14 лет подряд.

Из его ответов на вопросы, которые задает журналист Жарас КЕМЕЛЖАН, выясняется следующее. Все началось после того как в очередной раз сменилось руководство в профильном министерстве – тогда еще Министерстве культуры и спорта. Самат Ергалиев стал руководить профильным комитетом. Тут же возникли разговоре о закрытии… нашего колледжа, из которого вышли Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина и множество других чемпионов, в частности, Азии, и который продолжает быть кузницей перспективных спортсменов. А теперь, мол, вместо колледжа построим академию спорта, а уже при ней будем готовить спортивные кадры. Между тем, разговоры подобного рода, оказывается, ходили более десяти лет тому назад, а воз и ныне там. Однако, нельзя рушить одно за счет другого? Подрывать профессиональную специализацию, начиная с основ, т.е. детско-юношеского возраста.

Так с чем же на самом деле может быть связана столь деструктивная идея убить по сути колледж и строить вместо него академию-фантом? Вся суть в коррупции – кому то явно приглянулась… земля, на которой стоит колледж. Это практически в центре города.

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Казахскоязычная часть портала «Экспресс К» соревнуется со многими аналогичными порталами по части освещения ситуаций, в которые попадают знаменитые люди, члены их семей – известный жанр. Раньше СМИ, которые занимались таким жанром, могли носить «статус» «желтой прессы». В любом случае – это обычно очень читабельная и смотрибельная часть информационной продукции, которая поставляется на рынок. Но что интересно, сами информационные поводы изначально могут быть, допустим, на другом языке. Но потом та или иная ситуация мощно так раскручивается на другом языке. Портал «Экспресски» двуязычный и пользуются этим обстоятельством они отменно.

Так, Дана ЕСЕЕВА, жена суперизвестного вайнера Мейіржана Төребаева, обратилась к президенту страны. Ее мужа вызывали в департамент полиции и с тех пор он не возвращался домой. Он связан с уголовным делом по т.н. финансовой пирамиде (есть такой вид бизнес-мошенничества). Она утверждает, что он, муж, ничего не собирался скрывать. Готов сотрудничать с органами правосудия, но дело обретает чисто обвинительный уклон и даже несмотря на продолжающееся, незаконченное следствие, его уже почти объявляют виновным… Говорит женщина на видео, мать пятерых детей, очень требовательным тоном, четко передает суть претензий. Говорит не на госязыке, но ролик уже переведен и расшифрован «печатно» – вся фабула представлена читателям портале exk.kz/kk на государственном языке во всех красках.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане предложили запретить коммунистическую символику» — На портале Аbai.kz была опубликована статья о недавней петиции, в которой казахстанцев призвали проголосовать за запрет коммунистической символики.

Недавно на портале Egov.press была опубликована петиция с требованием законодательно запретить коммунистические символы в Казахстане.

«600 тысяч казахстанцев погибло в годы Второй мировой войны на фронте. Несколько миллионов казахстанцев погибло от действий коммунистического режима: ашаршалыка, репрессий. Невосполнимы эти потери. Коммунистические символы, наравне с нацистскими должны быть запрещены в нашей стране», ― отмечено в тексте петиции.

В статье также отмечено, что петицию подписали более тысячи человек. Около 900 из них проголосовали в поддержку этой инициативы.

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На портале Zhasalash.kz было опубликовано интервью с главным редактором детского издательства «Алтын Сака» Саятом КАМШЫГЕРОМ. Вот что редактор ответил,в частности, на вопрос о том, каких кружков не хватает казахстанским детям.

«Хорошие кружки открываются только в городах. Поэтому хотелось бы, чтобы и в сельской местности были открыты кружки для детей, оснащенные современным оборудованием. Тогда свободное время ребенка не было бы потрачено впустую», ― посетовал он.

Он отметил, что в Алматы, Нурсултане, Шымкенте есть замечательные кружки для досуга детей и центры по подготовке к ЕНТ, НИШ.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Дос КОШИМА о предстоящем референдуме и новых поправках в Конституцию Казахстана.

В статье Дос Кошим привел несколько пунктов из новых поправок. «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осущест­вляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».

«Во-первых, земля испокон веков принадлежит казахскому народу. Конечно, политические и гражданские права в нашей стране одинаковы для всех нас. Поэтому не стоит воспринимать это как притеснение представителей не казахских национальностей. Но в законе должно быть прописано, кто является владельцем земли с исторической точки зрения», ― подчеркнул автор.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Цены на продукты питания: многие едва сводят концы с концами» — Как пишет Baq.kz, депутаты в который раз подняли вопрос рекордного роста цен. На этот раз, запрос на имя главы правительства озвучил сенатор Акылбек КУРИШБАЕВ.

— «Сегодня рост цен на продукты питания стал главной проблемой наших граждан. Многие семьи тратят все свои доходы только на еду и с трудом дотягивают до следующей зарплаты.

Конечно, мы понимаем, что ситуация на продовольственном рынке остается сложной. Депутаты поддерживают меры, принимаемые правительством в этом отношении.

Однако, можно сказать, что в настоящее время наши государственные органы работают методом пожаротушения. Их действия направлены не на принятие мер профилактического характера, а только на реагирование на возникшую ситуацию».

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«Останки усопших смывает в реку» — Как пишет Skifnews.kz со ссылкой на телеканал «Алматы», в селе имени Рахимжана Кошкарбаева в Акмолинской области после обильных дождей размыло местное кладбище.

Проблема уже приобрела системный характер. Местные говорят, что им часто приходится перезахоранивать останки родственников.

«На кладбище приезжают жители села с имамом и администрацией, чтобы собрать останки усопших, помолиться и снова предать их земле. Так повторяется каждый год. Тяжело смотреть на это», — сказал житель села Сеит Ибраев.

Вода из местной реки Нура нередко выходит из берегов и размывает захоронения. По словам сельчан, проблема кроется в том, что местная земля пользуется большим спросом. Люди считают, что причиной изменения русла реки стали действия столичных строительных компаний, которые постоянно вывозят грунт.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Алтынбека Сарсенбаева заказала Дарига Назарбаева» — Известный рэпер Жан АХМАДИЕВ на своем YouTube-канале заявил, что дочь первого президента якобы заказала убийство политика, пишет Nege.kz.

По словам Жана Ахмадиева, этому есть доказательства.

«В 2004 году бывший министр информации, оппозиционный политик Алтынбек Сарсенбаев подал на Даригу Назарбаеву в суд, обвинив ее в том, что «она завладела несколькими СМИ, на которые тратятся бюджетные деньги».

Далее рэпер ссылается на интервью экс-акима Алматы Виктора Храпунова, в котором говорится, что на одном из заседаний парламента Алтынбек Сарсенбаев, глядя на Даригу Назарбаеву, сказал: «Я же могу и обнародовать, как вы приватизировали телевидение Казахстана, как оно оказалось в ваших руках, причем за бесценок». И Дарига, вскочив с места, заявила: «И не найдется же такой человек, который бы убил Сарсенбаева!» Я дар речи потерял в этот момент», — рассказывает в интервью Храпунов.

Версию о том, что в гибели Алтынбека Сарсенбаева замешана Дарига Назарбаева, ранее высказывала и журналист Гульжан Ергалиева на YouTube-канале ELMEDIA, отмечает издание.

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В Казахстане похоронили известного теолога, члена Совета Улемов, ученого Бауыржана АЛИУЛЫ сообщает Stan.kz.

Он скончался на 39-м году жизни. В Интернете распространилось видео с похорон Бауыржана Алиулы, где собрались тысячи людей, которые посчитали бы за честь вырыть его могилу и проводить в последний путь. На видео мулла читает молитву, говорит наставления, а собравшиеся мужчины выкрикивают: «Аллаху Акбар!».

Бауыржан Алиулы получил образование в Казахско-Арабском университете в Шымкенте, степень магистра в университете Нур-Мубарарак, а также проходил практику в Сирии. У него остались супруга и трое детей.

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