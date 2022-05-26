Новые поправки не обезвредят конституционные «мины» 26.05.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 566 0 Юрист Адиль Сапаргалиев о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Поправки к Конституции не стоят Референдума «Политическое реформирование и конституционные поправки». «Системные проблемы не решаются арестом одного или другого Кайрата». «Как нам не заболтать идею Нового Казахстана?». ««90% осели в карманах политиков»: врач – о тратах Минздрава на борьбу с ковидом» Нас ждет новый День Победы Несудьбоносный референдум Не допустить повторения