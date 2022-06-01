Разглядеть будущее в замочной скважине

Как будет развиваться Казахстан и его соседи, когда между странами нарушились привычные экономические связи и захлопнулись многие двери?

Турбулентность настолько высока, что совершенно непонятно, как будет развиваться экономика Казахстана и его соседей по региону. Тем не менее, Евразийский банк развития (ЕАБР) представил Макроэкономический прогноз на 2022–2024 годы.

Что год грядущий нам готовит? Какие вызовы ожидают? Какие перспективы – солнечное будущее, неопределенность или еще более угрюмое завтра? Не захлестнет ли наши страны рост цен, если даже в развитых странах инфляция бьет рекорды?

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Экономики и развитых, и развивающихся стран потеряли надежды на устойчивый постпандемийный рост. В прошлом году, когда начали расти цены на продовольствие, обозначилась проблема с инфляцией. А теперь она обострилась, поскольку уже и цены на энергоносители достигли многолетних максимумов.

Крупнейшие центральные банки, отмечают аналитики ЕАБР, вынуждены реагировать на масштабное ценовое ралли и уже начали ужесточать свою политику.

В мировой экономике образовались катастрофические разрывы производственных и логистических цепочек, многие страны испытывают трудности при осуществлении экспортных поставок, заметно ослабляется потребительская и инвестиционная активность.

Аналитики уверены, что эта комбинация шоков предложения и спроса чревата ускоренным расшатыванием постпандемийного восстановительного процесса и достаточно существенной вероятностью рецессии в крупнейших экономиках в 2022-2023 годах.

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Экономики нашего региона тоже подвержены большому стрессу. Однако динамика будет разнонаправленной.

Например, в двух странах – России и Белоруссии – в 2022 году мы увидим сокращение ВВП – на 7% и 6,5% соответственно. Причин, конечно же, много – это и следствие разрывов производственно-логистических цепочек, и повышенная неопределенность, и влияние западных санкций.

Однако на этом фоне экономики остальных стран-участниц ЕАБР, хоть и замедлятся в силу тесных экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой экономики, но будут находиться в положительной зоне. Эксперты ожидают, что по итогам 2022 года рост ВВП Армении составит 1%, Казахстана – 2,5%, Кыргызстана – 1,1%, Таджикистана – 4,2%.

Для восстановления экономического роста России и Беларуси потребуется не год, как это было после сокращения ВВП в 2009, 2015 и 2020 годах, а два. То есть, в этих странах в 2024 году возможен экономический рост.

При этом в других государствах-участниках ЕАБР уже в 2023 году ожидается ускорение темпов роста. Например, в Казахстане прогнозируется рост ВВП на уровне 4,8%. Свой позитивный вклад, по ожиданиям, должны внести рост потребительской и инвестиционной активности и реализация государственных программ, направленных на повышение доходов населения и развитие бизнеса.

Ускорение экономического развития ожидается также в Кыргызстане (1,6%) и Армении (3,5%).

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Одна из плохих новостей заключается в том, что цены на продовольствие, потребительские товары и услуги будут расти и дальше. Март и апрель с.г. показали, что инфляция ускоряется и пока конца-края этому не видно.

Аналитики ЕАБР полагают, что инфляция останется повышенной в 2023 году. По итогам текущего года рост потребительских цен максимально ускорится в России и Беларуси – до 16% и 18% на конец года соответственно. Основные факторы – нарушение торгово-экономических связей, повышенная волатильность национальных валют, увеличение девальвационных и инфляционных ожиданий, а также рост цен на сырье.

В странах, напрямую не затронутых последствиями ограничений, всплеск инфляции будет меньше: в Армении она составит 8,6% на конец 2022 года, в Казахстане – 13,2%, в Кыргызстане – 15,3%, в Таджикистане – 11,4%.

Однако ожидания еще хуже. В ЕАБР полагают, что ситуация может ухудшиться из-за риска ускорения инфляции выше 10% в развитых странах. Если ситуация на энергетическом и продовольственном рынке не улучшится, то на фоне повышения инфляции в мире можно ожидать глобальную рецессию в начале 2023 года. «Экономический спад в таком неблагоприятном сценарии будет небольшим, однако выход из него может оказаться длительным и трудным», — отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

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И о деньгах. Аналитики ЕАБР считают, что в 2022 году правительства стран-участниц ЕАБР из двух приоритетных целей — борьба с инфляцией и поддержка экономической активности – будут выбирать первую. Однако ключевая ставка может снизиться уже к концу года примерно до 9% в России (с 11% в мае) и до 12% (с текущих 14%) в Казахстане.

И как только инфляция замедлится и вернется к разряду однозначных значений, деньги начнут стоить еще дешевле – ключевые ставки будут снижаться более активно. Аналитики смотрят на это слишком оптимистично, предполагая, что это может произойти уже в 2023 году.

И, конечно, нужно сверить, правильным ли курсом идете, господа. Курс тенге к доллару США в 2022 году составит в среднем за год 459,3. Курс рубля – 78. Это означает, что наши валюты несколько ослабнут по сравнению с сегодняшним днем.

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