«Референдум как средство для излечения посттравматического синдрома». «Предвыборный ажиотаж. К чему приведет перезагрузка партийного поля Казахстана?». «Игра в бойкот. Что стоит за призывами не пускать в Казахстан российских деятелей культуры?»

Сетевой Казахстан 1 июня 2022г.

FORBES . KZ . «Почему поправки в Конституцию пытаются внести «оптом»» — Бизнесмен и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ подготовил новый выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Новым гостем программы стал государственный секретарь РК Ерлан КАРИН. Главной темой выпуска стал предстоящий референдум о конституционной реформе, который пройдет 5 июня. Ерлан Карин ответил на вопросы: почему казахстанцы должны проголосовать «за» или «против» принятия изменений в Основной закон страны, а не голосовать в отдельности за каждую поправку, от каких полномочий отказался президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, когда ждать реализации новых реформ и каким хочет видеть Жана Казахстан глава государства и его соратники.

«Казахстанский список Forbes считает, что транзит власти в стране завершен, и поддерживает Украину» — «Неслыханные перемены, невиданные мятежи» начала года не оставили редакции Forbes Kazakhstan выбора, и опрос, который мы традиционно проводим в рамках рейтинга богатейших, вновь (после пандемийных коллизий) отошел от некогда традиционных для него «легких» тем образования, отдыха, любимых марок автомобилей и актуальной беллетристики. В этот раз мы решили выяснить коллективный взгляд участников топ-50 на текущую ситуацию в стране и мире.

EXCLUSIVE . KZ . «Референдум как средство для излечения посттравматического синдрома» — Ожидающийся 5 июня 2022 референдум по принятию или отклонению 56-ти поправок в основной закон страны – Конституцию РК проходит в спешке, в обстановке нервозности внутри и вокруг Казахстана… Итак, референдум проходит в сложный период истории современного Казахстана, который можно назвать стартом формирования «Второй республики». Январские события негативно сказались на имидже власти, которая нуждается в поддержке населения и, очевидно, референдум должен стать таким символом.

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ – «Он хочет место в истории, как Киссинджер и Мао» — В интервью Данияру Ашимбаеву НАЗАРБАЕВ декларирует готовность подвести черту под трагическими январскими событиями, и отринуть от себя все подозрения в том, что именно он был главным заказчиком попытки отстранения ТОКЕВА от власти… Второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — политик искушённый и помнит, из чьих рук принял власть, потому спешить с окончательными оценками прошлого не станет, ему ещё предстоит переизбраться президентом через пару лет. И, судя по всему, он оценил недавнее упоминание Путиным роли первого президента Казахстана в создании ЕАЭС. Но в обыденной речи столицу страны уже все меньше и меньше называют Нур-Султаном, все чаще, как раньше — Астаной.

IA — CENTR . RU . «Казахстанский партийный ренессанс» — Сегодняшний партийный ренессанс в Казахстане напоминает отнюдь не разгул демократии времен первой Конституции и Верховных советов, а сложное время начала нулевых. Тогда произошел короткий период всплеска политической активности так называемых младодемократов, которые были противопоставлены мощному потенциалу ныне уже покойного зятя Нурсултана НАЗАРБАЕВА – Рахата АЛИЕВА. В современных реалиях в политическом водоеме всплыли еще и нетрадиционные для политики персонажи, которые, как водится, хотели бы если не выиграть, так получить свои бонусы.

QMONITOR . KZ . «Предвыборный ажиотаж. К чему приведет перезагрузка партийного поля Казахстана?» — Создание новой политической партии в Казахстане – уже само по себе явление редкое, а когда с таким намерением выступают около двух десятков более или менее активных общественных движений, то это вообще событие из ряда вон выходящее, за которым должны последовать (в кои-то веки!) жаркие парламентские выборы. Оценить потенциал новых «игроков» и в целом сложившуюся на партийном поле ситуацию мы попросили главного научного сотрудника Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК Юрия БУЛУКТАЕВА.

«Игра в бойкот. Что стоит за призывами не пускать в Казахстан российских деятелей культуры?» — Мировой тренд на бойкот российских деятелей культуры и шоу-бизнеса, не имеющих, казалось бы, никакого отношения к военным действиям в Украине, дошел и до Казахстана. В соцсетях и даже в отдельных СМИ то и дело раздаются призывы к властям запретить их гастроли в стране, причем исходят они от публичных персон и так называемых лидеров общественного мнения, зачастую позволяющих себе выступать от имени народа.

INFORMBURO . KZ . «Пойду на референдум и проголосую за поправки» — Казахстанский политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ объяснил, почему он поддерживает предстоящие реформы. 30 августа 1995 года я ходил на референдум и проголосовал против принятия действующей Конституции РК как одного из ключевых инструментов создания закрытой политической системы. А 5 июня 2022 года я пойду на референдум и проголосую за внесение в неё поправок, которые будут способствовать постепенному возвращению данной системы в открытый формат.

SPIK . KZ . «Нурлан Кикимов: Главное – сохранить мир и стабильность» — Как в Алматы реализуют государственную политику в сфере религии. В свете геополитической ситуации возможна активизация нетрадиционных организаций, исповедующих ислам. Как предотвратить это и не дать разгореться очагам нестабильности? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает заместитель руководителя управления по делам религий города Алматы Нурлан КИКИМОВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «АЭС – прихоть чиновников или спасение энергетики Казахстана?» — Разговоры о строительстве АЭС в Казахстане идут еще с 90-ых годов, недавно высшее руководство страны поставило жирную точку – станции быть. Однако все равно споры вокруг нее разгораются все сильнее. На одной чаше весов – серьезный дефицит электричества на юге, на другой – дороговизна проекта, которая ляжет, разумеется, на плечи абсолютно всех казахстанцев.

KAZPRAVDA . KZ . «Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала» — Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволят территориальное перераспределение водных ресурсов, строительство трансказахстанского канала. В Концепции водной безопасности, разработанной Институтом географии и водной безопасности Комитета по науке МОН РК, рассматриваются пути устранения нехватки в Казахстане воды.

365 INFO . KZ . «Тенге готовится к падению из-за нового пакета санкций» — Тенге очень сильно остается привязанным к рублю, и я не знаю, сколько это продлится. Все колебания тенге к доллару идут вслед за рублем. Поэтому, ослабление нашей национальной валюты возможно примерно до отметки 460 тенге за доллар, а за 500 вряд ли уйдет. Но это при текущей ситуации. А если вдруг случатся какие-то ухудшения или улучшения на военном фронте в Украине или гипотетически произойдет дальнейшая эскалация конфликта с вовлечением территорий России и Беларуси, прогнозировать что-либо будет трудно, — говорит экономист СПАНОВ.

«Хлеб должен стоить 170 тенге: правительство нерыночными методами сжимает ценовую пружину» — Вместо того, чтобы наращивать доходы населения и ввести адресную денежную помощь в связи с ростом цен на продовольствие, власть дотирует 19 наименований из продуктовой корзины, рискуя в будущем получить социальный взрыв.

TIME . KZ . «Рули как хочешь!» — Любой желающий может возглавлять ОСИ любого дома и даже нескольких многоэтажек. Во вторник уполномоченные на то власти Алматы рассказали о некоторых результатах жилищной реформы в этом мегаполисе.

«Адаптация в эмиграции» — О проблемах детей, которые чаще всего не по своей воле оказываются в Казахстане — Вопрос детей, вовлеченных в миграционные процессы, актуален всегда. Они приезжают вместе с родителями-иностранцами и юридически имеют право на образование, здравоохранение и социальную защиту. Но в реальной жизни они могут воспользоваться этим далеко не всегда, — перечисляет цели проекта координатор программ по защите детства ЮНИСЕФ в Казахстане Азамат ЖАМАНЧИНОВ.

TENGRINEWS . KZ . «Здесь не говорят слово «умер». Один день из жизни паллиативной бригады» — Толганай АНСАТБАЕВА работает в выездной службе паллиативной помощи. Той самой, которая помогает тяжелобольным неизлечимым онкологическим пациентам и их родственникам. Каждый день эта маленькая команда колесит по всему городу. Алматы большой, адреса раскиданы по всему мегаполису. Мы выезжаем с территории Института онкологии, где расположена их база, в 8:30 утра.

KOMMERSANT . RU . «Фуры выкинули номер» — Дальнобойщики меняют номера на казахстанские — с ними пускают в Европу. Российские перевозчики нашли способ обойти ограничения и вернуться на привычные маршруты. Но не каждая компания может себе это позволить, да и в самом Казахстане таким шагом недовольны. На рынке ожидают введения ответных санкций, которые бы запретили европейским фурам въезжать в Россию. Что это изменит? И почему казахстанские номера помогут не всем?

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