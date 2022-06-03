В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем 03.06.2022 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 73 0 Юрий Маленьких о нарушениях при выдаче разрешений на строительство в Алматы и области, об «играх» с водоохраной зоной и попытках остановить деятельность ратующих за интересы государства общественников Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Как Украина раскалывает Казахстан Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях? Казахстан должен соблюдать прагматизм в политических и военных маневрах Новые поправки не обезвредят конституционные «мины» Историю творили личности, верные призванию и чести