В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем

Общество 73 0
Юрий Маленьких о нарушениях при выдаче разрешений на строительство в Алматы и области, об «играх» с водоохраной зоной и попытках остановить деятельность ратующих за интересы государства общественников