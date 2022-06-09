Грехам Назарбаева не должно быть места в Новом Казахстане 09.06.2022 09:09 Лилия ИГЛИКОВА Политика 106 0 Айдар Алибаев о старых приёмах при создании новой, Второй республики Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Токаев: Не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям «Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью политологу Данияру Ашимбаеву». «Маулен Ашимбаев: От поправок в Конституцию не должно быть сверхожиданий». «Сердцу не прикажешь. Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?» «Цель Референдума – укрепление суперпрезидентской формы правления» «Казахстан в геополитической игре». «Полумеры» Токаева, «деелбасизация», «крах» замысла Назарбаева, и что ждет Казахстан». «Имитация бурной деятельности. На что тратят деньги чиновники в «Новом Казахстане»?». «Внешний долг Казахстана достиг критической отметки» Про ОДКБ, Референдум и Лещенко в алматинском ЦОНе