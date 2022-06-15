Война Миров. Российский генералитет радикализируется

Давление на Кремль со стороны его же военных постоянно нарастает

Последний массированный обстрел городов Донбасса со стороны украинских нацистов вызвал бурю «организационных» разбирательств в кабинете верховного главнокомандующего России. Генералы требуют от Владимира Путина санкции на жесткое подавление не только ВСУ, но и структур управления по всей Украине. Речь идет о целенаправленных ударах по зданиям гражданских администраций, СБУ, МВД, в правительственном квартале в Киеве и уничтожении железнодорожного сообщения Незалежной как вида транспорта.

Война на Украине четко показывает, что обе стороны скованны многочисленными ограничениями. Из-за этого, например, Москва и Киев не объявляют друг другу официальной войны, идет транзит российских энергоносителей через украинскую территорию в Европу, за которые «Газпром» прилежно платит.

Обычно указывают на игру в полсилы со стороны России, но и Украина показывает далеко не все, на что способна. Как минимум в начале кампании ВСУ располагали возможностями массированного ракетного удара «Точками-У» по Нововоронежской АЭС. Пока у Киева были приличные ВВС, то при их концентрированном использовании тоже был шанс прорваться на ту же АЭС.

Когда украинская сторона начинает увлекаться обстрелами российской территории, то ее публично одергивают из Москвы обещаниями ударов «по центрам принятия решений», но дальше слов дело не идет. На этой почве стала радикализироваться все большая часть российских генералов. Она требует немедленного приказа от главкома Путина, чтобы развернуться в своих действиях на полную огневую мощь.

Профессия военного сама по себе предполагает определенную деформацию сознания на почве выполняемой деятельности. Даже в мирное время взгляд генералов и гражданских чиновников на одни и те же вещи сильно отличается. А тут четвертый месяц боевых действий и джинн войны полувыпущен из бутылки, однако пытается избавиться от навязываемых ему ограничений. Владимир Путин старается делать так, чтобы пробку не сорвало окончательно, поскольку главные цели войны на Украине прежде всего политические, а не военные. Но делать это ему становится все сложнее.

Обстрел гражданской застройки Донбасса со стороны ВСУ – это способ переключения внимания российского военного командования. В районе Северодонецка-Лисичанска российские войска перемалывают украинские части используя превосходство в огневой мощи. Обычно картина выглядит следующим образом. По узлам обороны наносится огневое поражение силами артиллерии и авиации. Затем разведка устанавливает, остался ли кто живой. Если сопротивление продолжается, то огневой вал повторяется по выявленным силам и средствам. После этого занимается зачищенная территория.

На этой почве продвижение российских войск вперед происходит с одной стороны медленно, а с другой неотвратимо. Огневое давление без непосредственного контакта с ВСУ в виде ближнего боя резко снизило потери российских войск по сравнению с первым месяцем войны. Пока Украина тратит кровь, Россия жжет порох. Британские военные эксперты заявляют, что в зависимости от участка фронта на один украинский снаряд прилетает 10-15 российских, плюс удары авиации и беспилотников.

Фактически Украина оказалась в состоянии армии Российской империи на германском фронте Первой мировой войны 1915 года. Тогда на десять немецких выстрелов артиллерии русские войска отвечали одним. Из-за этого императорская армия была вынуждена откатываться внутрь страны, несмотря на численное превосходство. Германия не смогла вывести Российскую империю из войны в 1915 году потому, что «утонула в пространстве», поскольку логистика тех лет не позволяла быстро преодолеть проблему растянувшихся коммуникаций.

Российским генералам понравились бои в условиях украинского снарядного голода. Поэтому они требуют приказа на разнос глубокого тыла Незалежной. Оценочные подсчеты показывают, что в зависимости от конкретного вида оружия, передаваемого странами НАТО, по пути к линии фронта воздушными и ракетными ударами уничтожается только 10-20%. Еще 30% приходят в негодность из-за неправильной эксплуатации (западная военная техника в большинстве случаев очень прихотливая). А все остальное тяжелое вооружение приходится уничтожать непосредственно в боевых порядках.

Если вкратце, то радикальная часть российского генералитета требует ковровых бомбардировок. Не в том смысле, чтобы по 30-50 самолетов перепахивали укрепрайоны, но пусть звенья бомбардировщиков в режиме а-ля Сирия свободно падающими бомбами «выносят» позиции ВСУ круглосуточно. Парк самолетов и вертолетов РФ такой способ ведения боевых действий позволяет, авиабомб еще советского производства на складах много.

До последнего массированного обстрела артиллерией ВСУ городов Донбасса радикальным генералам в Кремле отвечали, что вы и так побеждаете. Мол, Авдеевку обойдем с запада, возьмем в мешок и отправим уцелевших в качестве компании к пленным «азовцам». Но теперь встает вопрос безопасности новых подконтрольных Москве территорий. Укрепрайон Авдеевки, из которого нацисты наносят удары по Донецку, может быть уничтожен только фазовым наращиванием огневого поражения. Дело в том, что в Авдеевку боеприпасы были завезены заранее – восьми лет вполне хватило и воздействие на коммуникации подвоза проблему не решает. Хотя последний раз били в том числе натовскими 155-мм снарядами, что говорит о налаженной логистике и по новым артсистемам.

Киев уверен, что переброска российских войск с Северского Донца под Авдеевку ослабит давление на Лисичанско-Северодонецкую группировку. В настоящее время ВСУ приходится повсеместно использовать бригады территориальной обороны для затыкания дыр на передовой. Это ведет к увеличению потерь, зато позволяет не допустить развала фронта. Тем не менее, людские ресурсы здесь не бесконечные, к тому же растет число дезертиров и тех, кто сдается в плен инициативно. Отсюда предложение радикальных генералов Авдеевский район испепелить, глубокий тыл Украины дезорганизовать по полной программе, а давление на донбасскую группировку ВСУ усилить.

Какое окончательное решение примет президент Путин – прогнозировать сложно. Крайние меры – не его стиль, а крайние полумеры генералитет уже не устраивают. И это несмотря на то, что министр обороны Сергей Шойгу работает с хозяином Кремля в полном резонансе.

На Западе тем временем никаких вариантов для победы Украины на поле боя тоже не видят. Воздушный мост из США в Польшу (далее сухопутные поставки на территорию Незалежной) съедает огромное количество топлива и денег, но это единственный вариант осуществлять доставку тяжелых вооружений быстро. Правда, натовская техника в текущих объемах не закрывает потери ВСУ, что и проявляется в разнице прилетов снарядов на украинские позиции на порядок больше, чем в противоположном направлении.

Как показывают последние события на фронте, дефицит тяжелого вооружения невозможно компенсировать подключением к системам разведки и управления НАТО. Многие европейские страны североатлантического альянса уже опустошили свои склады и им больше нечего дать Киеву. Правда, Германия «кочевряжится», запретив Испании передавать Украине стоящие у нее на вооружении немецкие танки «Леопард», а свои собственные поставки бронетехники затягивает.

Западные непартнеры предлагают России осуществить прекращение огня и начать переговоры с киевским режимом. Для этого начались послабления в адрес российских олигархов, которым обещают вернуть часть отобранных активов за примерное поведение, которое заключается в способствовании заключению мира.

В итоге Владимир Путин оказался под давлением с двух флангов. На одном генералы, которые требуют не ограничивать их в огневом кураже, а с другого оживившийся олигархат, поверивший в возможность вернуть значимый кусок из наворованного, слезно просит возобновить «контакты». За военными мощная поддержка общественного мнения и военнослужащих на передовой, тогда как олигархи коллеги по классу. Ох, и тяжела ты шапка Мономаха.

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