Стране нужен Президентский женский кадровый резерв 16.06.2022 17:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 132 0 Доктор экономических наук Гульбану Пазылхаирова о том, что гендерное равенство в руководящем составе поможет Казахстану улучшить инвестиционную привлекательность Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Виртуоз дарит стране уникальные концерты Напряжение в стране растёт, правительство отмалчивается В Новый Казахстан с чемоданом нерешённых проблем Историю творили личности, верные призванию и чести Конституционный Франкенштейн