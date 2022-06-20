Четверо казахстанских штангистов – чемпионы мира среди юношей, медали гимнастов и фехтовальщиков, вторая победа футбольной сборной РК над фаворитом группы и наши пловцы на мировом первенстве

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: двое на пьедестале

В столице Катара прошёл чемпионат Азии. Казахстанцам удалось завоевать две медали на отдельных снарядах.

В упражнениях на коне Нариман Курбанов стал серебряным призёром, пропустив вперёд себя только иорданца Абу Аль-Сауда. Главный фаворит соревнований Ли Чикай из Тайваня, занявший на прошлогодней Олимпиаде второе место в этой дисциплине и показавший лучший результат в квалификации, выступил в финальном раунде неудачно и довольствовался 4-й позицией.

На снимке: Нариман Курбанов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Напряжённая борьба разгорелась в финале на перекладине. Ставший победителем кореец Юн Джин-Сюн и расположившийся на 2-й строчке итогового протокола китаец Линь Чаопань, сильный многоборец, двукратный олимпийский медалист и двукратный чемпион мира в командном первенстве, получили от судей одинаковую оценку – 14.167. И лишь 0.034 балла проиграл им казахстанец Милад Карими, который завоевал «бронзу», опередив всего на 0.066 балла японца Дайки Хидака.

Совсем немного не хватило Миладу, чтобы стать призёром в упражнения на брусьях. Его оценка оказалась на 0.033 ниже, чем у занявших второе и третье места японца Цуюши Хасегавы и китайца Инь Деханя. А выиграл соревнования филиппинец Карлос Юло, имеющий в своём активе «серебро» последнего мирового первенства в этой дисциплине. Также стоит отметить Дмитрия Патанина, который пробился в финалы в двух упражнениях, заняв в итоге 7-е место в вольных и 8-е в опорном прыжке.

Что касается наших девушек, то лучший результат среди них показала Коркем Ербосынкызы – она стала 6-й в опорном прыжке. Казахстанская гимнастка расположилась сразу вслед за феноменальной Оксаной Чусовитиной из Узбекистана: девятикратная медалистка чемпионатов мира (именно в этой дисциплине), несмотря на 46-летний возраст, продолжает выступать на помосте. А Аида Бауржанова попала в число восьми финалисток в упражнениях на бревне.

Фехтование: саблисты порадовали, шпажисты огорчили

На завершившемся в Сеуле (Южная Корея) чемпионате Азии казахстанские фехтовальщики дважды поднимались на пьедестал почёта. Первую медаль, как мы уже сообщали в выпуске недельной давности, нашей стране принёс Артём Саркисян, который завоевал «бронзу» в личном первенстве мужчин-саблистов. А вторую добыла женская команда в этом же виде оружия.

В четвертьфинале казахстанские саблистки с преимуществом в один укол выиграли у соперниц из Гонконга – 45:44. В следующем круге им противостояли кореянки, бронзовые призёры последней Олимпиады, которые вместе с россиянками и француженками входят в тройку сильнейших команд мира. Прыгнуть выше головы не удалось – 34:45. В поединке за 3-е место наши девушки проиграли китаянкам – 35:45, но, тем не менее, обеим командам были вручены бронзовые медали. Состав казахстанского квартета выглядел так: Айгерим Сарыбай, Татьяна Приходько, Анастасия Гулик, Карина Доспай. «Золото» вполне ожидаемо досталось кореянкам, одолевшим в финале японок.

На снимке: Айгерим Сарыбай (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Неудачно выступила наша мужская команда шпажистов, которая прежде редко возвращалась с чемпионатов Азии без медалей. После уверенной победы в стартовом круге над индийской (45:30) она в 1/4 финала потерпела поражение от узбекской (40:42) и выбыла из борьбы за призовые места. Узбеки же затем неожиданно для всех в напряженном противостоянии выиграли у действующих олимпийских чемпионов – японцев (36:35), а в сражении за «золото» уступили корейцам (35:38) и получили серебряные награды. Наша команда, в составе которой были лучшие шпажисты страны Руслан Курбанов, Дмитрий Алексанин, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов, победив в утешительном турнире соперников из Австралии и Гонконга, заняла итоговое 5-е место.

Тяжёлая атлетика: четыре «золота» и мировой рекорд

На чемпионате мира среди юношей (спортсменов, родившихся не раньше 1 января 2005 года), который завершился в мексиканском городе Леоне, казахстанские штангисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

На снимке: Едиге Емберды (фото с сайта Международной федерации тяжёлой атлетики)

Особенно отличились наши парни – они первенствовали в четырёх весовых категориях из десяти. Первое «золото» добыл Ерасыл Саулебеков (до 67 кг), ставший чемпионом с результатом 281 кг по сумме двух упражнений. Назавтра такого же успеха добился Едиге Емберды (до 73 кг). Причём он установил новый мировой рекорд для юношей в толчке, подняв штангу весом 172 кг. А набранная им сумма 306 кг лишь на один килограмм меньше высшего достижения. В следующие дни на верхнюю ступень пьедестала почёта поднимались Денис Полубояринов (до 81 кг) и Никита Абдрахманов (до 102 кг, или полутяжёлый вес). Кстати, в категории последнего юношеские мировые рекорды в толчке и в сумме принадлежат казахстанцу Рахату Бекболату, который установил их в прошлом году, а сейчас, несмотря на свой юный возраст, является одним из лидеров взрослой сборной РК. Ещё одну награду для нашей страны, бронзовую, завоевал Ерасыл Умаров (до 55 кг).

Из четырёх казахстанских штангисток, поехавших в Мексику, назад с медалями вернулись две. Надежда Ли (до 64 кг) удостоена «серебра», а Александра Беленко, выступавшая в самом лёгком весе (до 40 кг), – «бронзы».

На снимке: Едиге Емберды (фото с сайта Международной федерации тяжёлой атлетики)

Футбол: сборная Казахстана снова удивила

На мажорной ноте закончила летнюю серию из четырёх матчей в Лиге наций УЕФА сборная Казахстана: она повторно выиграла у команды Словакии, считавшейся главным фаворитом группы, но теперь уже на родном поле стадиона «Астана-Арена», и тем самым ещё больше упрочила своё лидерство в квартете.

Наши футболисты снова провели отличный первый тайм, в котором, несмотря на территориальное преимущество гостей, сумели забить два гола. Сначала центральный защитник Сергей Малый дальней передачей бросил в прорыв по правому флангу Константина Габышева, тот набросил высокую «свечу» во вратарскую площадку, где расторопнее всех оказался Ян Вороговский, удачно подставивший ногу под мяч. Вторая голевая атака тоже была «раскручена» у правой бровки. Габышев сделал пас Асхату Тагыбергену, последовал прострел-навес в щтрафную, и Эльхам Астанов, опередив защитников, головой точно пробил в дальний угол.

Вскоре после перерыва словаки сократили разницу в счёте и усилили натиск на наши ворота. Пару раз выручил голкипер Игорь Шацкий, но в одном из эпизодов и он оказался бессилен после розыгрыша углового. На наше счастье, судья не засчитал гол, определив после обращения за помощью к WAR-системе, что автор забитого мяча перед ударом оттолкнул защитника сборной Казахстана. В итоге трудная, но очень важная победа – 2:1.

Турнирное положение в 3-й группе дивизиона «С» выглядит так: Казахстан – 10 очков, Словакия – 6, Азербайджан – 4, Беларусь – 2. Последние два матча наши футболисты проведут осенью: 22 сентября – с белорусами в родных стенах, а 25 сентября – с азербайджанцами на их поле. Победитель квартета получит повышение в классе – перейдёт во второй по статусу дивизион «В».

Водные виды спорта: первые старты на чемпионате мира

В Будапеште начался чемпионат мира по водным видам спорта. В первый день, 18 июня, состоялись предварительные заплывы в ряде дисциплин с участием казахстанцев. В плавании на 50 метров баттерфляем Адильбек Мусин показал 26-й результат среди 70 спортсменов и не смог пробиться в полуфинал, куда попали 16 сильнейших. Теперь его ждёт дистанция вдвое длиннее. Айбек Камзенов проплыл 100-метровку брассом с 41-м временем.

А вчера, в воскресенье, вступили в борьбу обе наши девушки. Ксения Игнатова заняла 28-е место в плавании на 100 метров на спине. Такую же дистанцию, но брассом, Аделаида Пчелинцева завершила с 39-м результатом.

Сегодня свой первый матч на чемпионате проведёт женская сборная Казахстана по водному поло. Ей предстоит встреча с командой Австралии. Поединком с представителями Зелёного континента начнут турнир и наши парни – эта игра состоится завтра.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.