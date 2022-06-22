«Тест на союзничество для России и Казахстана». «ЕАЭС: свободное обращение товаров, новая логистика, обнуление пошлин». «Рамзан Кадыров: Не позволю ни себе, ни другим говорить что-то плохое в адрес казахов». «Раньше было совсем плохо, а сейчас стало ещё лучше»

Сетевой Казахстан 22 июня 2022г.

IA — CENTR . RU . Артем ДАНКОВ – «Тест на союзничество для России и Казахстана» — Осенью 2022 года исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Стратегическое партнерство стран основано на общих экономических интересах, совместной истории и масштабных вызовах, на которые #Россия и #Казахстан вынуждены отвечать. Однако в последнее время часто раздаются взаимные упреки в неблагонадежности, разрушении прежнего уровня доверия, непоследовательности сторон в выстраивании отношений. К тому же любые проблемы могут обостриться в кризис, например, на фоне разрушения привычных мировых связей и экономических цепочек. Потому так важно сейчас определить ключевые точки противоречий между нашими странами, а также сформулировать важнейшие принципы, которые лежат в основе стратегических отношений двух государств.

365 INFO . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Российский вектор: какова стратегия Казахстана?» — ОДКБ — единственный военно-политический союз, который обеспечивает взаимную, коллективную безопасность (в данном случае нашу), а ЕАЭС — единственный экономический союз, в рамках которого Казахстан может продвигать свои несырьевые товары (а вот к их отсутствию претензия, в первую очередь, к тем, кто занимался диверсификацией экономики все эти годы). Несмотря на некоторые истерики отдельных персон по поводу «проблемы северных территорий», нужно понимать, что Россия заинтересована не в «поглощении» Казахстана, а тесном с ним союзе. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, «дружба между Казахстаном и Россией должна быть вечной».

EXK . KZ . «ЕАЭС: свободное обращение товаров, новая логистика, обнуление пошлин» — Главы правительств стран ЕАЭС договорились не ограничивать обращение «чувствительных» товаров в торговле между собой, активизировать транспортные коридоры в координации с Китаем и обнулить ввозные пошлины для производителей сельхозпродукции. В Минске завершилась встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза.

KURSIV . KZ . «Как перевести деньги из Казахстана в Россию» — Из-за санкций в отношении России в марте перестали действовать карты Visa и Mastercard на территории РФ. Национальный банк РК в ответе на официальный запрос Kursiv.media рассказал о том, как перевести деньги из республики в Россию. Сложности в вопросе денежных переводов между Россией и Казахстаном затронули многих казахстанцев, так как это значительно затруднило возможность виртуальной оплаты и переводов за рубеж. По данным Нацбанка, есть несколько способов отправки средств между странами.

QMONITOR . KZ . «Чужая война? Казахский народ и Великая Отечественная» — Сегодня, 22 июня, – очередная, уже 81-я, годовщина начала Великой Отечественной войны. Чем больше она отдаляется от нас хронологически, тем яростнее споры вокруг неё, тем активнее политизируется эта тема в постсоветских странах, становясь разменной монетой в идеологическом противостоянии. И Казахстан здесь отнюдь не является исключением: вспомните хотя бы, какие страсти разгораются при приближении каждого очередного Дня Победы, причём из года в год оппонирующие стороны становятся всё более непримиримыми.

INFORMBURO . KZ . «Кадыров: Не позволю ни себе, ни другим говорить что-то плохое в адрес казахов» — Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ ответил на критику блогеров по поводу его заявлений о бездействии стран ОДКБ в связи с ситуацией в Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Некоторые интерпретировали слова главы Чечни как критику казахов и Казахстана — Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба. И такого же мнения каждый уважающий себя чеченец. Тут даже доказывать и разъяснять ничего не надо. Это непреложная истина. Лучше поищите тех провокаторов, кто раздувает эту тему и пытается вбить клин в наши отношения, – пишет глава Чечни.

FORBES . KZ . «Переводчик Корана: Большинства запретов для мусульман в священной книге нет» — Бизнесмен и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ подготовил новый выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Новым гостем выпуска стал Серик РЫСЖАНОВ – публицист, автор перевода Корана на русский язык, основатель частного фонда Narok. Ведущий программы анонсировал цикл программ об исламе для того, чтобы казахстанцы лучше знали об этой религии — С 1998 года я обошел практически все секты и течения Казахстана. И каждая из этих групп по-своему толкует и Коран и другие писания, выпячивая себя и критикуя других, — отметил Серик Рысжанов.

CARAVAN . KZ . «Как овцы поедают людей: почему Казахстану нужна «внутренняя колонизация»» — Сейчас на селе живет 42 процента всего населения страны. Лет 5 назад было 44 процента. Почти полмиллиона человек перебрались в города. Мы это видим по росту цен на жилье, пробкам на дорогах, бесконечному росту мегаполисов и появлению вокруг них кольца сплошной застройки (особенно вокруг Алматы, Нур-Султана и Шымкента), молодежной безработице, уличной преступности. Эти процессы будут продолжаться. И чем больше мы будем желать развития селу, вкладывать в него деньги, распространять технологии, тем больше людей будут переезжать в города. Для рыночной экономики много людей там не надо.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Доллар по 500 или катастрофический сценарий в действии: экономисты дали прогноз по тенге» — Американские горки с нашей нацвалютой продолжаются. Длительное время она пребывала на своем пике, укрепляясь до 416 тенге за доллар. Однако последнее время она понемногу сдает позиции и приближается к психологической отметке в 500 тенге, хотя никаких предпосылок для этого нет. Рубль до сих пор силен по отношению к американской валюте, нефть не дешевела. Тогда что происходит с валютой и почему ее штормит? Нацбанк перестал спасать ее интервенциями, или тенге так «отвязывается» наконец-то от рубля? И как он будет вести себя дальше – зафиксируется примерно на этом уровне или нас снова ожидают скачки…

TURANPRESS . KZ . «Почему реализация ряда проектов ГЧП превращается либо в фикцию, либо граничит с криминалом?» — В феврале этого года на заседании правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик ЖУМАНГАРИН заявил о «крайней непрозрачности» процедур государственно-частного партнерства, связанных со строительством. Особо главный антимонопольщик страны отметил такие направления, как строительство больниц и школ…

NOVGAZ . COM . «Аллергическая редакция» — Самая обсуждаемая на прошлой неделе в профессиональной среде казахстанских журналистов тема — наметки к новому закону о СМИ, который Минюст обещал представить уже в следующем году. В принципе, с тем, что старая редакция закона выглядит крайне несовершенной, в последние годы говорили и сами журналисты, и общественники, близкие к медиа. Но то, что предлагается сейчас в качестве новых норм, иначе как глупостью не назовешь. О будущих планах чиновников Минюста и Мининформа в отношении журналистов рассказала глава фонда «Адил Соз» Тамара КАЛЕЕВА.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Раньше было совсем плохо, а сейчас стало ещё лучше» — О непредумышленном патриотизме и профессиональных любителях Родины. Недавно порадовался замечательному откровению одной подающей государственным пресс-службам большие надежды блогерки: «Летом в Астане хорошо, а зимой еще хуже». В Алматы мироощущение ровно противоположное: раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше.

TIME . KZ . «Остановить нашествие!» — На борьбу с саранчой в Казахстане в этом году предусмотрено в госбюджете более 2,5 млрд тенге. Наряду с этим на государственном уровне собираются вступить в схватку и с луговым мотыльком, потому что фермеры сами не справляются с этим паразитом. Об этом рассказал на брифинге глава комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Алмабек МАРС.

«Извольте соблюдать» — Миннацэкономики предлагает: не дороже 15 процентов от закупочных цен должны продавать социально значимые товары в магазинах и супермаркетах. Документ касается вопросов наведения порядка в сфере госзакупок, государственно-частного партнерства, межбюджетных отношений и других. Основные положения законопроекта во вторник в мажилисе представил вице-министр нацэкономики Абзал АБДИКАРИМОВ.

AZATTYQ . ORG . «С «препятствующего» до «репрессивного». Казахстан понизили в рейтинге CIVICUS из-за «ухудшения гражданских свобод»» — CIVICUS Monitor понизил рейтинг Казахстана с «препятствующего» до «репрессивного». Этот рейтинг указывает, что в стране основные гражданские свободы, включая свободу выражения мнений, строго ограничены.

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