В РК участились уголовные правонарушения, совершаемые детьми и подростками

Сведения о несовершеннолетних лицах, совершивших уголовные правонарушения

За январь–май текущего года уголовные правонарушения в стране совершили 574 несовершеннолетних — на 8,1% больше, чем годом ранее. В том числе 38 несовершеннолетних совершили проступки, 536 — преступления. 254 человека совершили преступления средней тяжести, 225 — тяжкие, 44 — небольшой тяжести, 13 — особо тяжкие.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года среди совершивших правонарушения числился 531 несовершеннолетний, минус 34,9% за год.

В региональном разрезе наибольшая численность несовершеннолетних нарушителей закона находилась в Алматинской области: 66 человек, на 24,5% больше, чем годом ранее.

В тройку регионов-антилидеров по этому показателю также попали Восточно-Казахстанская (50 правонарушителей, плюс 25% за год), Карагандинская и Туркестанская (по 47 правонарушителей) области.

Наименьшие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской области: всего 12 человек.

Чаще всего по итогам пяти месяцев текущего года подростки совершали правонарушения против собственности: 421 человек, на 16,3% больше, чем годом ранее. В том числе 250 несовершеннолетних поймано на кражах, 68 человек — на грабежах, 37 человек — на мошенничестве, 26 человек — на мелком хищении, 23 человека — на неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Вторая по «популярности» статья — правонарушения против личности: в этой сфере на нарушении закона попалось 75 подростков, минус 23,5% за год. Большинство несовершеннолетних здесь совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (30 человек). Ещё 19 человек попались на половых сношениях или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и 16 — на умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ещё одна наиболее часто встречаемая категория нарушений — уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка. Здесь в руки закона попало 53 несовершеннолетних правонарушителя, на 8,2% больше, чем годом ранее. Основная часть подростков здесь попалась на хулиганстве.

С начала каникул в стране участились случаи нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время, сообщает МВД РК. При задержании в ночное время, несовершеннолетнего доставляют в отделение полиции, где устанавливается его личность и уведомляются родители. При этом, если он задержан в развлекательном заведении, то родителям грозит штраф в размере 3 МРП. Если задержание произошло на улице, то на первый раз будет вынесено предупреждение. Однако повторная встреча с полицейскими влечёт штраф в размере 7 МРП.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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