«Последствия возможного выхода Казахстана из ЕАЭС назвали губительными». «Экономика Казахстана: от чего ушла, к чему пришла и какой должна стать?». «Пещерный национализм – отвратительная черта». «Эпоха Назарбаева — печальная страница нашей истории»

Сетевой Казахстан 11 июля 2022г.

MK.RU . «Последствия возможного выхода Казахстана из ЕАЭС назвали губительными» — Ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, которая превратилась в камень преткновения в российско-казахстанских отношениях, грозит выходом Казахстана из ЕАЭС. В то же время для России, как и для Казахстана, такое развитие событий может обернуться очень серьезными последствиями. О возможных последствиях в случае выхода Казахстана из ЕАЭС «МК» поговорил с российскими и казахстанскими экспертами.

QMONITOR . KZ . «Экономика Казахстана: от чего ушла, к чему пришла и какой должна стать?» — Долгие годы наша страна жила по принципу «сначала экономика, потом политика», хотя все понимали, что эта формула не работает. И лишь недавно власти обозначили курс на долгожданные политические реформы. Только вот на этот раз оказались задвинутыми на задний план уже обещанные экономические преобразования. Хотя по-хорошему, как считает наш собеседник экономист Магбат СПАНОВ, эти два процесса должны осуществляться синхронно, а по отдельности у них нет шансов на успех…

«Партия «Ел Тірегі» как образчик политического хайпа и популизма» — Почти два десятка инициативных групп и отдельных активистов в Казахстане объявили о создании партий с тем, чтобы принять участие в ближайших парламентских выборах, которые, скорее всего, будут досрочными. Но похоже, это тот самый случай, когда количество не грозит перейти в качество. За лозунгами, которые взяли на вооружение большинство политических сил, намеренных пройти регистрацию в Минюсте и вступить в борьбу за депутатские места, не просматривается ничего, кроме откровенного популизма.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Обзор законопроектов по конституционной реформе» — В соответствии с инициативой президента не допускается иностранное вмешательство при подготовке и проведении выборов. В полномочия ЦИК предлагается ввести разработку, утверждение порядка и осуществление аккредитации ОО и НКО, к уставной деятельности которых относится осуществление деятельности по наблюдению за выборами. Основанием для отказа в аккредитации или аннулирования аккредитации в числе прочего может быть финансирование со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год. Членами избирательных комиссий не могут быть лица, выдвинутые ОО, финансируемым из-за рубежа.

SPIK . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Эпоха Назарбаева — печальная страница нашей истории» — Какие значения скрыты в слове «елбасы»? Прежде всего, это – титул. С официального языка переводится как «лидер нации». В просторечии подходит больше всего идиома – «отец народа». (Не зря ведь в кулуарах Назарбаева называли «папой»). Какое имя оставляет после себя наш «папа»? Только давайте честно. Без лозунгов. И без мата. Не самое лучшее, мягко говоря. А если прямо, у Назарбаева – плохая репутация. Народ его, в массе своей, не любит. И тут я никакой Америки не открываю. Я лишь констатирую. Это просто факт.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Пещерный национализм – отвратительная черта» — Нашим людям никакие враги не нужны. Мы сами друг друга сожрем с удовольствием, дайте только такую возможность. Я в этом, к сожалению, убедился в очередной раз, наблюдая за совершенно бессмысленным спором о том, считать ли Елену РЫБАКИНУ казахстанской спортсменкой. Казалось бы, ответ очевиден – у Рыбакиной казахстанское гражданство, какой еще спортсменкой ее нужно считать? При этом казахстанское гражданство она выбрала сознательно, за Казахстан играла большую часть своей спортивной карьеры, в Казахстане состоялась как спортсменка, здесь родились ее родители.

TIME . KZ . «Воспоминания о невиновности» — В Верховный суд поступило обращение бывшего премьер-министра Серика АХМЕТОВА, осужденного за коррупционные преступления. Спустя почти 7 лет он требует оправдать его по всем обвинениям.

«Кто бы знал, где упадёт…» — Расследование очередной гибели рабочих на “АрселорМиттал Темиртау” потянуло за собой коллективные посадки. Однако ретивость правоохранителей и судей, совместными усилиями отправляющих подозреваемых за решетку, отнюдь не вызывает ощущения уверенности в справедливости разбирательств. Защитники взятых под стражу людей считают, что их назначили виновниками трагедии, к истинным причинам которой они не причастны.

TENGRINEWS . KZ . «Нужно ли вводить карантин в Алматы, рассказали эпидемиологи» — Президент Академии профилактической медицины Казахстана, профессор Алмаз ШАРМАН отметил, что сейчас в стране в основном циркулируют варианты BA-2 и BA-3. Все это разновидности варианта коронавируса «омикрон» — Если в дальнейшем число госпитализаций и тяжелых случаев будет расти, то нужно будет применять стандартные карантинные меры, но на данный момент говорить о карантине преждевременно.

LITER . KZ . «Грамма хватало на два часа: казахстанцы рассказали, как боролись с наркозависимостью» — Портрет наркозависимого человека сильно изменился за последние несколько лет. Теперь это не бритоголовые осужденные с набитыми куполами на груди, а учащиеся старших классов и студенты. Синтетические наркотики стремительно ворвались в нашу жизнь и полностью изменили картину наркопреступности. В городском центре психического здоровья в Нур-Султане рассказали, как сегодня “синтетика” разрушает жизни казахстанцев.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.