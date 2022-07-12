«Конституционный суд: риски и ожидания». «В каких ведомствах в Казахстане больше всего госслужащих». «Казахстан и Россия спорят, чей Уимблдон — но Рыбакина все решила за них». «Тень на плетень: как «казахские патриоты» из-за границы учат нас жить»

Сетевой Казахстан 12 июля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Конституционный суд: риски и ожидания» — С первого января 2023 года у каждого казахстанца появится право на обращение в Конституционный суд. Засомневаться в конституционности закона или же НПА и установить в КС истину смогут генеральный прокурор, а также омбудсмен. О том, для чего решено воссоздать ранее функционировавший конституционный орган и как граждане будут реализовывать данные им права, рассказывает экс-заместитель председателя Конституционного суда РК (1992–1995), экс-председатель Конституционного совета РК (2004–2017), председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК Игорь РОГОВ.

FORBES . KZ . «В каких ведомствах в Казахстане больше всего госслужащих» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ (впрочем, как и его предшественник) не раз заявлял о том, что число работников государственного аппарата будет снижаться, и это один из главных приоритетов в вопросе повышения эффективности госуправления. Еще в сентябре 2020 года он поручил Агентству по делам государственной службы сократить штат госслужащих на 25% в течение ближайших двух лет. В недавнем мартовском Послании народу президент отметил, что только за прошлый год в соответствии с его поручением численность госаппарата была сокращена на 15%.

KOMMERSANT.RU. «Это победа здравого смысла» — Краснодарский краевой суд отменил вердикт нижестоящей инстанции о прекращении транспортировки нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сроком на один месяц. Это решение напрямую влияло на казахстанский сырьевой экспорт, а также ставило под сомнения график поставок в Европу. Причиной послужили претензии Росприроднадзора. Однако высшая инстанция согласилась с доводами компании и ограничилась штрафом в 200 тыс. руб. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий ДРИЗЕ считает произошедшее победой здравого смысла.

QMONITOR . KZ . «Тень на плетень: как «казахские патриоты» из-за границы учат нас жить» — Повысить градус недовольства населения действующей властью путём её дискредитации, поднять народ «на баррикады», вбить клин в отношения между двумя самыми крупными этносами страны, а заодно между Казахстаном и Россией… Именно эти цели явственно просматриваются за тем, чем занимаются некоторые политэмигранты, перебравшиеся за границу и оттуда пытающиеся учить нас жизни. И немалая часть наших соотечественников покупается на их призывы, даже не задумываясь над тем, что может случиться со страной в случае, если эти цели будут достигнуты.

SPORTMK . RU . «Казахстан и Россия спорят, чей Уимблдон — но Рыбакина все решила за них» — Елена РЫБАКИНА принесла Казахстану первую в истории победу на турнире Большого шлема, но теннисный путь чемпионки начинался в России. На эту тему между двумя странами разгорелась дискуссия — так чьим «продуктом» считать 23-летнюю теннисистку. «МК-Спорт» расскажет, как спорят в России и Казахстане… Российских и белорусских теннисистов не пустили на Уимблдон… 23-летняя уроженка Москвы в 2018-м сменила гражданство и уехала в Казахстан, флаг которого и представляла на турнире Большого шлема… А после победы на Уимблдоне Елена собирается приехать в Нур-Султан: «Дорогие казахстанцы! Я еду домой».

TURANPRESS . KZ . «Некультурные декорации культуры» — Достижения Казахстана в сфере культуры зачастую теряются на фоне скандалов. Громкие коррупционные разоблачения и споры вокруг поведения известных личностей затмевают успехи, которых удается достичь деятелям искусств. Во всяком случае, в последние полгода казахстанцы в основном обсуждают скандалы, а не премьеры.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему шахматный мир Казахстана сотрясают бесконечные скандалы?» — Казахстанскую федерацию шахмат возглавляли разные люди. Среди них Олжас Сулейменов и Мухтар Аблязов, Аблай Мырзахметов и Карим Масимов. Тем не менее, этот вид спорта в Казахстане, несмотря на очевидные успехи, сотрясает скандал за скандалом.

KURSIV . MEDIA . «Рекомбинация опта» — Почти половина оптовой торговли в Казахстане перешла в руки иностранцев. С 2016 года иностранные компании ежегодно увеличивали свое присутствие на рынке оптовой торговли Казахстана. В мае этого года удельный вес зарубежных предприятий в казахстанском опте достиг рекордного уровня в 42%. Стоимостный объем торговли иностранцами превысил 5 трлн тенге.

TIME . KZ . «И школа, и дом родной!» — Мнения экспертов об идее размещать классы для первоклашек на первых этажах жилых комплексов… Коллектив школы помимо учителей: охрана, медперсонал, технички, администрация — мы ведь не можем быть предоставлены сами себе. Они тоже будут размещаться здесь же, в ЖК? Сколько в таком случае будет кабинетов и помещений? Столовая? Есть в классе недопустимо: булочки или бутерброды привезли, дети перекусили — дизентерия, не дай бог. Уроки физкультуры, которые в теплое время года проводят на улице, а в холодное — в спортивном зале. Ученики и так все время сидят — у них будет еще меньше возможности двигаться. А библиотека? Актовый зал?

«Пока суд не грянет, аким не пошевелится» — Беспрецедентный случай в судебной практике Актобе — фемида обязала акимат построить дорогу к заводу, вклад которого в местный бюджет оказался очевидным.

CARAVAN . KZ . «Министерство юстиции чистит ряды ЧСИ от проходимцев» — Приказы о лишении лицензии частного судебного исполнителя публикуются на сайте ведомства по несколько раз в неделю. Напомню, что возможность лишить лицензии этих ребят возникает только после вынесения решения судом, и, судя по количеству обвинительных заключений, ряды эти так себе. Больше всего жалоб поступает на плохо посчитанное вознаграждение судебниками. Ошибаются они, конечно, в свою пользу и в особо крупных размерах.

AZATTYQ . ORG . «Трудности авиаперелетов в Казахстане: билеты подорожали, путь стал длиннее. Спойлер: виновата не только война» — Вместе с общим ростом цен в Казахстане подорожали и авиабилеты: за год цены выросли в среднем на 17,7 процента. Особенно заметен рост цен на международные рейсы, где тарифы составляются в долларах и евро. Повлияла и война в Украине, так как по некоторым маршрутам приходится облетать горячие точки. Но оказалось, что это не полный ряд причин, который делает авиаперелеты малодоступными для казахстанцев. Что еще?

IA — CENTR . RU . «Где лежат ключи от мирной границы?» — Для разрешения кыргызско-таджикского приграничного конфликта требуется реализация комплексной программы, включающей делимитацию и демаркацию границы. В том числе, в целях обеспечения стабильности центральноазиатского региона. О том, как ситуация видится из Казахстана, в материале Эдуарда ПОЛЕТАЕВА.

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