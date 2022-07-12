Реприватизация на марше 12.07.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 89 0 Международный эксперт по оценке имущества Александр Калинин о механизме возвращения незаконно присвоенного Семьей и о том, кто на самом деле формирует цены на рынке недвижимости Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Здоровая гражданственность без хайпа и популизма Не время отказываться от КСК Экономия на детях скажется на имидже Нового Казахстана Глобализация человеческих ресурсов Войлок: из национального символа — в экономический ресурс