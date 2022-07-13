Война Миров. Кремль решает проблему лицемерных союзников

Всем нужны гарантии победы, но на гибридной войне они могут быть только «гибридными»

В Херсонской и Запорожской областях Украины наблюдается приток чиновников из российских регионов. После того, как Кремль обжегся на блицкриге, когда украинские элитарии «пророссийской» ориентации деньги разворовали, а в час «Х» «отморозились», он доверяет только своим кадрам. Вчерашние украинские бюрократы (за редкими исключениями) идут «обвязкой» на российскую «арматуру». СВО стала социальным лифтом не только для военнослужащих, но и для чиновников, способных рискнуть жизнью ради карьеры.

Несмотря на пафосные заявления представителей Киева, военных шансов вернуть Херсонскую и Запорожскую области у ВСУ нет. Все это сказывается на настроениях населения, которое втягивается в новые структуры повседневности и начинает сотрудничать с российской военно-гражданской администрацией (ВГА).

Киевским ответом стало усиление террористической активности в потерянных областях, чтобы население находилось на нерве. Ответным ходом со стороны Москвы был приказ (не публичный) террористические ДРГ уничтожать на месте. Официальное разъяснение такое: раз противник воюет с гражданским населением, то участники таких действий являются не военнослужащими, а террористами, поэтому требования Женевской конвенции о военнопленных на них не распространяются.

Интересные подвижки происходят в российском информационном пространстве. Чтобы их лучше понять нужно обратиться ко времени чеченских войн. В первую Чеченскую кампанию телеканал «НТВ» вообще информационно воевал против федеральных сил, но сейчас не об этом. Центральные прокремлевские каналы на рубеже 1995-96 гг. начали ставить материалы о важности сохранения человеческих жизней, «слезе ребенка» и дальше в том же духе, значительно подготовив аудиторию к Хасавюртовским соглашениям 31 августа 1996 года.

Во Вторую чеченскую войну информационное сопровождение со стороны Москвы было совсем другим. Медийный поток сопровождал военную кампанию с решительными целями. И пусть боевые действия надолго затянулись, информационный каток шел ровно и последовательно все эти годы.

В июле 2022 года видно, что российская официальная информационная повестка стала «двойного назначения». Ее можно достаточно легко усилить как для военной операции с решительными целями, так и (здесь постараться придется побольше) в сторону переговорного процесса и выхода из активной военной фазы.

Российских «сердитых патриотов» спасает то, что им подыгрывают украинские пропагандисты и официальные лица. Когда они заявляют про Крым и Донбасс, которые должны вернуться под жовто-блакитный флаг, то мобилизационная составляющая со стороны российского общества неизбежно подскакивает. Вообще-то опасно оскорблять любой народ, но в случае с русским включается еще и имперский архетип. В том, что Кремль вернул способность работать имперскими инструментами, легко убедиться просмотрев пару-тройку роликов от чеченцев. Когда человек с кавказской внешностью и в характерной экипировке вещает «мы – воины Аллаха и патриоты России, совместно с 6-ым казачьим полком ЛНР освободили…» то видно, что механизм взаимодействия с инокультурными элементами функционирует, как в лучшие годы Российской империи и СССР.

Для контраста можно привести поляков. Польские геи проводили в Варшаве гей-парад, но отказали в праве участвовать в нем коллегам из Российской Федерации. Это не потому, что они педерасты, хотя и поэтому тоже, а в первую очередь из-за отсутствия у Польши имперской традиции гармоничной работы с инокультурными элементами. Польская государственность не умеет полноценно превращать вчерашних врагов в союзников.

Гибридную войну нельзя рассматривать в отрыве от экономических фронтов. Сегодня на первом месте энергетические баталии. Немецкую турбину «Сименс» от «Северного потока – 1», которую ремонтировали на заводе компании в Канаде, канадское правительство разрешило вернуть на место. До этого Берлин долго упрашивал Оттаву снять с турбины санкции, поскольку без нее поставки газа в Германию упали на 40%, спровоцировав одновременно и дефицит «голубого топлива», и форсаж взлета цен на него.

Украинская община Канады, в свою очередь, требовала от правительства Джастина Трюдо «Сименс» не отдавать, поскольку на рубли за газ Владимир Путин финансирует СВО. Однако немецкий аргумент о том, что санкции должны бить по России больнее, чем по Западу и ФРГ в частности, взял верх, после чего арест с изделия «Сименс» сняли.

Ну а «Северный поток-1» тем временем встал на 10 суток планового ремонта. Российские официальные лица заявляют, что остановка сугубо плановая, никакой политики в этом нет, а как положенный комплекс мероприятий закончится – газ пойдет к европейским потребителям. Однако цены на «голубое топливо» продолжают расти, поскольку нервные европейские аналитики считают очень вероятным вариант, когда после ремонта «СП-1» газ не пойдет по старым адресам.

Если раньше при расконсервации угольных электростанций европейцы прятали глаза от Греты Тунберг, то теперь про «зеленую энергетику» как-то резко забыли. Переход на мазут в свете дефицита газа вызвал рост цен на нефть. Вообще последствия сбоев в логистических и ценовых цепочках порой бывают неожиданные. Например, в Испании вдвое подорожала морская рыба. Произошло это из-за того, что солярка, которой заправляют рыболовецкие траулеры, выросла в цене в 1,5 раза.

На саммите НАТО в Мадриде все европейские партнеры США подписались под тем, что будут сражаться за Украину против России до последнего работающего в Евросоюзе предприятия. Однако консолидированная позиция правящих политических элит не разделяется рядовым населением. Отсюда столь вялая поддержка со стороны европейского бизнеса, особенно крупного из энергозатратных отраслей экономики.

Последнюю массовую забастовку голландских фермеров нельзя напрямую связывать с ростом цен на энергоносители. Там зеленые шизоиды требуют в течение ближайших 10 лет сократить поголовье скота вдвое, чтобы уменьшить «азотный след» (в Нидерландах широко применяют навоз в качестве удобрения). Когда аграрии узнали, что правительство выделило 24,3 млрд евро на сельскохозяйственные «реформы», их терпение рухнуло. Правда, пропаганда обвиняет фермеров в том, что они «агенты Путина», чем создает российскому президенту образ волшебника-чудотворца, своими интригами способного мобилизовать голландских работяг на борьбу с собственным правительством. На самом деле за Россию здесь играет сугубо глупость тех же законодателей из Нидерландов.

Воронка энергетических конфликтов вовлекала в свой оборот и Казахстан. Когда Приморский районный суд г. Новороссийска по требованию Росприроднадзора наложил 30-дневный запрет на работу КТК (80% экспортируемой из Республики Казахстан нефти), то наблюдатели стали объяснять это выводом из игры западных компаний.

Большинство нефти, которая идет по КТК из Казахстана в Италию и другие страны Европы реально добывается на месторождении Тенгиз и принадлежит американскому капиталу. Но налоги от всего этого поступают в том числе в казахстанский бюджет. В итоге Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости искать маршруты в обход территории России.

Потом Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции, и Каспийский трубопроводный консорциум продолжил работу в штатном режиме. В Москве решили, что выплескивать вместе с грязной водой (западная нефть) ребенка (Казахстан) преждевременно. К тому же все, у кого есть мозг, отправленные сигналы уже уловили и расшифровали.

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