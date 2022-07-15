Выбираем дебетовую карту: на что обратить внимание?

Дебетовые карты БВУ РК. Флагманские, популярные предложения банков или карты класса Gold

К лету текущего года в стране числилось уже 58,54 млн банковских карт в обращении. Активно использовались среди них 29,96 млн. Восемь из десяти карт в обращении и девять из десяти активных — дебетовые карты. Мы промониторили рынок дебетовых карт и выбрали лучшие банковские предложения.

Всего дебетовые карты предлагают 13 БВУ РК. Мы не рассматривали премиальные дорогостоящие продукты. В обзоре собраны 13 популярных либо флагманских карт этих банков, либо наиболее расхожие карты класса Gold (впрочем, иногда рассматриваемый вариант был единственным, предлагаемым банком).

Из 13 банков, выпускающих дебетовые карты, лишь шесть БВУ предлагают бесплатное годовое обслуживание по своим картам как в первый год, так и в последующие: Банк Хоум Кредит (карта Lite), Банк ЦентрКредит (#картакарта), ForteBank (ForteBlack), Банк Фридом Финанс (Freedom Card), Евразийский Банк и Altyn Bank.

Самый большой лимит на бесплатное обналичивание — до 2 млн тг в сутки или 60 млн тг в месяц — предлагает Банк Хоум Кредит. В свою очередь, лимит у Евразийского Банка — всего до 1 млн тг в месяц, у Банка ЦентрКредит, ForteBank и Банка Фридом Финанс — до 500 тыс. тг в месяц, у Altyn Bank — лишь до 400 тыс. тг. в месяц.

Что касается переводов с карты на карту, внутри самого банка все шесть фининститутов предлагают переводы без комиссий.

При этом на карты других БВУ переводы без комиссии лимитируются. Самый большой лимит — до 4 млн тг в месяц без комиссии — предлагается по карте Банка Хоум Кредит. В свою очередь, лимиты у ForteBank и Банка Фридом Финанс составляют до 500 тыс. тг в месяц, у Банка ЦентрКредит — лишь до 200 тыс. тг. У Altyn Bank бесплатные внешние переводы на карты других банков возможны только по номеру телефона.

Что касается кешбэка, на текущий момент у Банка Хоум Кредит есть повышенный постоянный кешбэк в размере 10% на первые три месяца на оплату коммунальных услуг в приложении, на АЗС и в супермаркетах. В целом на любимые категории у Банка Хоум Кредит и Банка ЦентрКредит кешбэк составляет 10%, у Евразийского — до 30%, у Forte Bank —до 15%.

Гарантированный кешбэк предлагают пять из рассматриваемых шести БВУ (все, кроме Forte Bank). У Банка Фридом Финанс гарантированный кешбэк составляет 1,5%, у Банка Хоум Кредит и Банка ЦентрКредит — 1%, у Евразийского Банка и Altyn Bank — 0,5% на любые покупки.

Параметры продуктов прочих семи банков, не предусматривающих бесплатное обслуживание, можно посмотреть в таблицах.

В целом по итогам мая текущего года в РК числилось 45,4 млн дебетовых карт в обращении. Три из пяти карт — или 26,3 млн — активно использовались.

За год количество дебетовых карт в обращении выросло на 15,9%, в том числе количество активных карт — на 18,4%. За 10 лет количество дебетовых карт увеличилось в 5,1 раза, активных — почти в 6 раз.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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