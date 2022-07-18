«Золото» нашего дзюдоиста на турнире «Большого шлема», первые результаты казахстанцев на ЧМ по лёгкой атлетике, поражение футбольного «Тобола» и перед последней неделей «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: лишь одна медаль, но высшей пробы

Казахстанец Магжан Шамшадин завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который прошёл в столице Хорватии. Это первый подобный успех 25-летнего дзюдоиста на взрослом уровне. А вот, будучи юниором, он становился чемпионом мира – правда, это случилось семь лет назад.

На снимке: Магжан Шамшидин (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Выступая в самой лёгкой весовой категории (до 60 кг), Магжан поочередно победил соперников из Кубы, США, Испании и Туркменистана. В полуфинале наш соотечественник одолел француза Максима Мерлина. Наконец, в решающей схватке за «золото» он сошёлся на татами с опытным южным корейцем Вон-Джин Кимом, двукратным бронзовым призёром мировых первенств, и смог завершить поединок в свою пользу.

Прежний лидер сборной Казахстана в этом весе Елдос Сметов, двукратный олимпийский медалист и чемпион мира, теперь пытается адаптироваться в более тяжёлой категории – до 66 кг, но пока это у него получается не очень удачно. Вот и теперь он, дойдя до полуфинала, проиграл азербайджанцу Яшару Наджафову, а в первом утешительном раунде не сдюжил перед голландцем Иво Верхортетом. Как следствие, только 7-е место. Такой же результат показал Нурлыхан Шархан в полутяжелом весе (до 100 кг). Остальные девять наших парней, а также четыре девушки, ездившие на этот турнир, выбыли из борьбы за медали на ранних стадиях.

Лёгкая атлетика: обнадёживающее начало

На чемпионате мира, который начался в минувшую пятницу в Юджине (США), высокое 7-е место в беге на 10.000 метров заняла Каролин Кипкируи, уроженка Кении, получившая в начале нынешнего года гражданство Казахстана. В финальном забеге она долго держалась в головной группе, но за круг до финиша (всего таких кругов на этой дистанции 25) начала отставать от нескольких ускорившихся соперниц. В итоге её опередили шесть других темнокожих спортсменок – две эфиопки, две кенийки, одна из Эритреи и представляющая Нидерланды действующая олимпийская чемпионка Сифан Хассан (беженка из Эфиопии), которая на сей раз осталась за чертой призёров.

В этот же день, в субботу, две другие казахстанские кенийки приняли участие в квалификационных стартах на 3.000 метров с препятствиями. Нора Джеруто ещё раз подтвердила, что является главной претенденткой на «золото» в этой дисциплине. Она пробежала дистанцию за 9 минут 01,54 секунды – почти на десять секунд быстрее (это много), чем спортсменка, показавшая второй результат. А вот Дэйзи Джепкемей, пробежавшая с 19-м временем, не попала в число 16 участниц финала, который запланирован на 20 июля.

Также в субботу прошли квалификационные соревнования прыгуний в высоту. Одна из двух наших соотечественниц, Надежда Дубовицкая, справилась с нормативом 1.93 и пробилась в число 12 финалисток. Другая, Кристина Овчинникова, остановилась на отметке 1.86, и для неё чемпионат мира на этом закончился. Как и для прыгуньи тройным Марии Ефремовой, которая показала в квалификации лишь 28-й результат. Наш спринтер Ольга Сафронова неудачно выступила в предварительных забегах на 100 метров (41-е место). Но у неё остается ещё один шанс – на дистанции вдвое длиннее.

А в первый день чемпионата, в пятницу, состоялись соревнования в спортивной ходьбе на 20 километров. В споре мужчин казахстанец Георгий Шейко стал 28-м, а у женщин Галина Якушева финишировала 33-й.

Футбол: разгромное поражение нашего чемпиона

В ответном матче стартового раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА костанайский «Тобол» с разгромным счётом 1:5 проиграл в Будапеште местному «Ференцварошу», который тренирует бывший голкипер сборной СССР и недавний наставник российской сборной Станислав Черчесов.

Первый гол наша команда пропустила уже в самом начале игры. А менее чем через четверть часа она уступала с разницей уже в три мяча. Правда, вскоре сербско-узбекский атакующий дуэт «Тобола» организовал один ответный гол: полузащитник Зоран Тошич совершил сольный проход и сделал передачу нападающему Игорю Сергееву, который не промахнулся. После перерыва хозяева поля стали играть осторожнее, по принципу «лучше не забить, чем пропустить», но всё-таки в середине второго тайма позволили костанайцам провести ещё одну результативную атаку. Однако, на их счастье, судья не засчитал гол. А затем в ворота казахстанского клуба влетели два мяча.

Таким образом, «Ференцварош» продолжит борьбу за выход в групповой раунд Лиги чемпионов, а «Тобол» теперь примет участие в квалификации третьего по статусу клубного турнира Европы – Лиги конференций УЕФА. Там он дважды, 21 и 28 июля, встретится с «Линкольном Ред Импс» с Гибралтар. В эти же дни и в этом же турнире сыграют ещё три казахстанские команды, которым старт в еврокубковом сезоне только предстоит: соперником алматинского «Кайрата» станет венгерская «Кишварда», столичной «Астаны» – польский «Ракув», а петропавловского «Кызылжара» – хорватский «Осиек»

Футбол: в лидеры вышел «Актобе»

Хотя в чемпионате Казахстана сейчас наступил длительный перерыв, который запланирован на период до 26 августа, на минувшей неделе состоялись два матча, по тем или иным причинам не сыгранные в установленные сроки. «Актобе» в Туркестане выиграл у местного «Турана» со счётом 2:0 и возглавил турнирную таблицу – он на два очка опережает идущую на втором месте «Астану» и на три занимающий третью позицию шымкентский «Ордабасы».

Карагандинский «Шахтёр», главным тренером которого недавно был назначен Вахид Масудов, даже оставшись ещё в середине первого тайма в численном меньшинстве, взял верх над павлодарским «Аксу» – 4:2. Голы в его составе забили недавно игравшие за национальную сборную РК Токтар Жангылышбай, Роман Муртазаев и Еркебулан Тунгышбаев, а также колумбиец Рохер Каньяс, вернувшийся после девятилетних скитаний в команду, которой он в 2013-м помог выйти в групповой ранд Лиги Европы, что стало для Казахстана первым подобным успехом.

Таким образом, теперь остался только один не сыгранный вовремя матч, в котором должны встретиться «Акжайык» и «Туран». Турнирное положение после 15 туров: «Актобе» – 29 очков, «Астана» – 27, «Ордабасы» – 26, «Тобол» – 25, «Тараз» и «Кайрат» – по 23, «Каспий» – 22, «Атырау» – 21, «Шахтёр» – 20, «Аксу» – 17, «Туран» – 16 (один матч в запасе), «Кызылжар» – 15, «Акжайык» – 12 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 10.

Велоспорт: лидер «Астаны» пока вне топ-10

Из 21 этапа нынешней супермногодневки «Тур де Франс» гонщиками пройдено уже 15. До финиша им осталась одна неделя, включающая в себя шесть гоночных дней. Казахстанская велогруппа «Астана» пока ничем себя не проявила. Её капитан Алексей Луценко в генеральной классификации занимает 13-е место, проигрывая лидеру больше одиннадцати, а замыкающему топ-6 (попадание в первую шестёрку можно было бы считать хорошим результатом) – свыше семи минут. Такое отставание отыграть крайне сложно. На отдельных этапах гонщики «Астаны» тоже, мягко говоря, не блистали.

В среду жёлтой майки лидера общего зачёта лишился победитель двух предыдущих «Тур де Франс» и главный фаворит нынешнего гранд-тура словенец Тадей Погачар из «UAE Emirates». На подъёме в заключительную гору он не смог ничего противопоставить атаке своих главных соперников и в итоге довольно много им проиграл. Взявший этап датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma» и возглавил генеральную квалификацию. Погачар отстаёт от него почти на две с половиной минуты.

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