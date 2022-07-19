«О президенте и правительстве». «Какое будет фирменное блюдо партийной кухни?». «Валютные запасы Казахстана тают». «России важнее не поддержка Казахстана, а спокойствие на южных границах». «Бродяга или разбойник? Взгляд со стороны на казахскую историю»

Сетевой Казахстан 19 июля 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте и правительстве» — Сравнение выступлений президента и премьер-министра даёт интересный повод поразмышлять о природе государственной статистики. Правительство берет официальные сводки, точнее их позитивную часть и привязывает к своей деятельности. Президент опирается на материалы проверок, проводимых его администрацией, данные аудита Счетного комитета и информацию подчиненных ему агентств-регуляторов и силовых структур. Не говоря уже о многочисленных обращениях в адрес главы государства. Эти данные, естественно, в пух и прах разносят официальную же статистику.

MATRITCA . KZ . «Какое будет фирменное блюдо партийной кухни?» — После январской трагедии политическая система заметно меняется – вместо суперпрезидентской в РК переходят к президентской форме правления с сильным парламентом. Надо всегда помнить: люди обычно равняются на руководителя, а высшие чиновники – на президента. Если глава государства – демократ и соблюдает законы, то и его подчиненные стараются придерживаться этих принципов, и наоборот.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Валютные запасы Казахстана тают» — Значительное снижение международных резервов Нацбанка и активов Национального фонда РК в долларовом эквиваленте в первом полугодии стало еще одним признаком стрессового состояния отечественной финансовой системы, обостряющейся под влиянием внешних шоков.

ZAKON . KZ . «Чем интересен Казахстан для США» — Если раньше Казахстан был интересен для США, прежде всего, с точки зрения Афганистана, то сегодня все меняется – об этом и другом рассказал в интервью директор КИСИ при президенте РК Еркин ТУКУМОВ — Когда у нас в этом году начались масштабные политические реформы, США опять же выразили полную поддержку, в том числе референдуму по внесению конституционных изменений, прошедшему 5 июня. Это было подтверждено практически на всех уровнях – и в Белом доме, и в госдепартаменте, и в Конгрессе США. У нас сложилось достаточно хорошее взаимопонимание по политической повестке, по демократизации Казахстана.

CARAVAN . KZ . «России важнее не поддержка Казахстана, а спокойствие на южных границах» — Журналист и политолог Игорь ДИМИТРИЕВ заявил, в нынешних геополитических условиях России не столь важно, поддерживает ли ее Казахстан или нет. Куда важнее для РФ, подчеркнул эксперт, – сохранение стабильности на границах Центрально-Азиатского региона.

QMONITOR . KZ . «Бродяга или разбойник? Взгляд со стороны на казахскую историю» — Представители международного научного сообщества не так уж и часто выступают с научными исследованиями по истории Казахстана и собственно казахского этноса. Поэтому каждая такая попытка вызывает неподдельный интерес и, несомненно, значительно расширяет горизонты наших знаний о самих себе. Явлением такого порядка стала презентация монографии канадского исследователя Джу-Юп Ли «Qazaqlïq и образование казахов. Государство и идентичность в постмонгольской Центральной Евразии». Однако сразу после презентации в одном из казахоязычных изданий вышла статья, автор которой фактически разнес исследование в пух и прах.

«Где тонко, там и рвётся. ЕНТ-2022 снова выявило самые слабые звенья образования» — В Министерстве просвещения РК подвели итоги Единого национального тестирования. Пусть и с оговорками, они признаны удовлетворительными – руководители ведомства даже констатировали прогресс по сравнению с прошлогодним ЕНТ-2021. Например, сам министр Асхат АЙМАГАМБЕТОВ заявил: «В целом мы должны отметить, что количество выпускников, не набравших пороговый балл, значительно снижается». Но есть ли на самом деле основания для хотя бы очень осторожного оптимизма?

FORBES . KZ . ««Грязные» деньги: когда чиновники Казахстана и их родня попадут под колпак» — В середине января парламент принял поправки в закон о противодействии отмыванию незаконных доходов, которые могут коренным образом изменить жизнь казахстанских чиновников и их семей. Тимур БЕКЕТОВ, директор департамента риск-менеджмента страховой компании «Евразия» рассказал об изменениях в законе и новых «фобиях» госслужащих.

«Жители Казахстана всё более пессимистичны и сдержаны в своих тратах» — По данным исследователей, индекс потребительской уверенности (доверия) среди казахстанцев резко снизился в первом полугодии 2022 года после постепенного роста в предыдущем году. Это говорит о том, что фактор неопределенности продолжает формировать пессимистические настроения у покупателей. Отечественные потребители становятся более сдержанными в своих тратах и выбирают выжидательную позицию.

SPIK . KZ . Ельдес СЕЙТКЕМЕЛ – «Стыд, но…» — И если это не так, то давайте вспомним тот самый «кантар/январь-22», когда били «женщину по имени Власть»… Да, именно так и случилось. И давайте постараемся, даже переступая через себя, признаться, прежде всего, самим себе – мы вначале стояли в сторонке, наблюдая как «семейный конфликт» перерастает в откровенное рукоприкладство. Многие из нас, и Сеть тому свидетель, давно и небезосновательно, ассоциировали Власть РК, с именами дочерей Елбасы. И многие процессы в политической и экономической жизни, прямо или косвенно, но соотносились с персонами зятьев «ноль первого». Далее «нумерация» не шла, поскольку слова «зять» и «взять», по сути – одного корня.

IA — CENTR . RU . «Недвижимость в Казахстане: качели спроса пошли вниз» — В #Казахстан‘е рынок недвижимости переживал настоящий бум в течение февраля – марта этого года: количество сделок, заключенных на первичном рынке жилья, росло высокими темпами – от 39% до 45% в месяц. Однако с апреля рост сделок сменился падением, который эксперты связали в первую очередь с ужесточением пороговых значений пенсионных накоплений, часть из которых казахстанцы могут тратить на улучшение жилищных условий. Что происходит на рынке недвижимости Казахстана и как это вписывается в современные экономические реалии страны – разбирался Егор ВАСИЛЬЕВ.

LITER . KZ . «Страх или горький опыт: почему казахстанцы готовы тратить миллиарды на лечение за рубежом» — Ежегодно казахстанцы тратят миллионы долларов на лечение за рубежом. В 2020 году для получения медпомощи из страны выехали почти 19 тысяч человек, годом позже – уже 56 тысяч. Тем временем сами медики утверждают, что высокотехнологичное качественное лечение доступно и у нас даже по ценам, намного ниже заграничных. Почему же тогда соотечественники предпочитают лечиться в других странах и что мешает развитию медицинского туризма у нас, выясняла корреспондент…

TIME . KZ . «Не все средства хороши» — Около 230 миллиардов тенге, преступным путем выведенных из нашей страны на счета в зарубежных банках, возвращено в Казахстан. Об этом говорилось на заседании рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

«Смена “караула”» — В воскресенье в Алматы представили нового — шестого за последние пять лет — главу горздрава. Руководителем управления общественного здравоохранения стал Иран ШАМЕТЕКОВ. Последнее место работы — главный врач многопрофильной детской больницы №3 в Нур-Султане… Многострадальный горздрав лихорадит от постоянной смены руководителей (в среднем они даже года на этой должности не держатся!), скандалов и уголовных дел. Мы решили вспомнить его предшественников.

KAPITAL . KZ . «Удастся ли вывести торговлю из тени?» — В Казахстане основная доля «тени» приходится на экономические операции, не запрещенные законом, но не подпадающие под официальный статистический учет, в их числе внерыночная деятельность, которая осуществляется в домашних хозяйствах, поясняет управляющий директор департамента торговли НПП «Атамекен» Асет АЙТБАЕВ.

KAZPRAVDA . KZ . «Как решить «пастбищную» поблему Казахстана – интервью» — Нехватка пастбищ для общественных табунов стала в последние годы одной из самых острых проблем для сельских жителей. Владельцы личных подворий, чей скот лишился выпасов, предъявляют претензии крупным фермерам-землевладельцам, вокруг спорных территорий нередко вспыхивают конфликты, растет социальная напряженность. О мерах, направленных на решение этой масштабной проблемы, в интервью рассказал начальник управления мониторинга использования сельскохозяйственных земель и совершенствования государственного контроля над их использованием и охраной Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Сагадат ДУЙСЕНОВ.

TENGRINEWS . KZ . «Откровения разведенных казахстанских мужчин: «Думают, ты дебошир или извращенец»» — «Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем«, — рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Такое негативное отношение к разведенным мужчинам в обществе сложилось, по его мнению, из-за участившихся случаев бытового насилия. «Ваш папа, наверное, бил маму», — вот такое не должны слышать мои или другие дети. Ведь разводятся не только по этой причине«, — говорит он.

AZATTYQ . ORG . «Сможет ли поцелуй лесбийской пары привести к отставке министра Абаева?» — Американский мультфильм, где есть сцена с однополым поцелуем, не покажут в казахстанских кинотеатрах. Группа лиц, обвинившая фильм в «пропаганде ЛГБТ», приветствует эту новость. Гражданские активисты и правозащитники называют запрет «цензурой».

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