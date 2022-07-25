«Золото» мирового первенства по лёгкой атлетике, казахстанские фехтовальщики в шаге от пьедестала ЧМ, провал футбольных «Астаны» и «Кайрата», финиш «Тур де Франс» и медальные надежды на Всемирную шахматную Олимпиаду

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Лёгкая атлетика: чемпионство, которого ждали

На завершившемся в Юджине (США) чемпионате мира кенийка Нора Джеруто, которая в начале нынешнего года получила гражданство Казахстана, завоевала «золото» в беге на 3.000 метров с препятствиями. Она изначально считалась главным фаворитом и подтвердила свой статус.

На снимке: Нора Джеруто (фото с сайта www.marca.com)

На протяжении практически всей дистанции Джеруто старалась задавать темп, изредка её подменяла другая уроженка Кении – Уинфрид Яви, выступающая за Бахрейн и имевшая лучший результат сезона. Постепенно в головной голове оставалось всё меньше и меньше спортсменок, и перед заключительным кругом окончательно определилась четвёрка претенденток на медали – Джеруто, Яви и две эфиопки. На главном препятствии, за которым располагается яма с водой, бегунья из Бахрейна немного оступилась (видимо, темп оказался для неё слишком быстрым), а Джеруто, напротив, ещё больше ускорилась и, окончательно оторвавшись от соперниц, финишировала в гордом одиночестве. Действующая олимпийская чемпионка Перут Чемутай из Уганды закончила дистанцию лишь 11-й.

А вот прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая, бронзовая медалистка зимнего чемпионата мира, на сей раз не смогла вмешаться в спор за награды. В финальных соревнованиях с участием 12 лучших спортсменок дела у неё не заладились с самого начала. Скромные для себя 1.89 и 1.93 она взяла лишь с третьих, заключительных, попыток. Планку на отметке 1.96 наша соотечественница преодолела со второго захода. А вот следующая высота 1.98 ей не покорилась. Итоговый результат Надежды оказался таким же, как у занявших 5-7 места узбечки Сафины Садуллаевой, серебряной медалистки прошлогодней Олимпиады австралийки Николя Олислагерс и эстонки Кармен Брус, но те затратили меньше попыток, поэтому Дубовицкая довольствовалась 8-й позицией. А в споре за «золото» австралийка Элеанор Паттерсон довольно неожиданно выиграла у украинки Ярославы Магучих, считавшейся главным фаворитом, – обе они взяли 2.02, но прыгунья с Зелёного континента преодолела эту высоту с первого захода, а украинка со второго.

В предпоследний день чемпионата состоялся финальный забег на 5.000 метров, в котором приняла участие Каролин Кипкируи, другая натурализованная Казахстаном кенийка, ранее ставшая 7-й на дистанции вдвое длиннее. Как и тогда, она долго находилась в лидирующей группе, но за круг до финиша начала отставать от трёх эфиопок, двух кениек и действующей олимпийской чемпионки Сифан Хасан, уроженки Эфиопии, выступающей за Нидерланды. В итоге Кипкируи снова заняла 7-е место.

Вкратце о результатах других наших легкоатлетов. Галина Якушева финишировала 17-й в спортивной ходьбе на 35 километров, Жанна Мамажанова – 21-й в марафонском беге, Михаил Литвин пробежал 400 метров с 22-м временем. Ольга Сафронова заняла 37-е место на дистанции 200 метров.

Фехтование: сразу два казахстанца в топ-8

На завершившемся в столице Египта чемпионате мира отличные результаты показали наши мужчины-шпажисты. Сразу двое из них, Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов, добрались до 1/4 финала, что с учётом общего количества участников в личном турнире (около двухсот) было очень сложной задачей. Обоим пришлось в поединках на выбывание встретиться с целой группой соперников, и победы над ними вывели их в топ-8. До пьедестала почёта мирового первенства, на который казахстанские фехтовальщики никогда не поднимались (советский период не в счёт), оставался лишь один шаг. Но Курбанов с разницей в два укола (13:15) уступил действующему олимпийскому чемпиону французу Ромену Каннону, а Алимжанов проиграл бельгийцу Нейссеру Лойоле. Кстати, Каннон и Лойола затем встретились в полуфинале, и победивший француз затем в бою за «золото» взял верх над японцем Казуясу Минобэ. Также нужно отметить, что Алимжанов в 1/8 финала одолел серебряного медалиста прошлогодней Олимпиады и чемпиона мира 2019-го венгра Гергея Шиклоши с преимуществом в шесть уколов (15:9).

На снимке: Руслан Курбанов (фото из «Фейсбука»)

В итоге Курбанов расположился на 6-й итоговой позиции, а Алимжанов – на 7-й. Они значительно улучшили своё положение в мировом рейтинге, поднявшись соответственно на 8-ю и 20-ю позиции. А вот в командном первенстве казахстанские шпажисты не преуспели – ещё в 1/16 финала они проиграли далеко не самой сильной сборной Швеции со счётом 39:43 и заняли лишь 20-е место.

В мужской сабле лучший результат среди наших соотечественников показал Артём Саркисян (29-я строчка итогового протокола), в женской сабле – Айгерим Сарыбай (61-я), в женской шпаге – Софья Николайчук (87-я), в мужской рапире – Галым Нурумов (126-я).

Футбол: одна победа при трёх поражениях

Казахстанские команды вступили в квалификационную кампанию Лиги конференций УЕФА – третьего по статусу европейского клубного турнира. В целом их старт вряд ли поднял настроение нашим футбольным болельщикам.

Только костанайский «Тобол» смог одержать победу над своим соперником. Им был «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара, крохотной страны с населением, в 20 раз меньшим, чем в Костанайской области. Почти полтора тайма потребовалось действующему чемпиону Казахстана, чтобы распечатать ворота гостей: на 65-й минуте Айбар Жаксылыков открыл счёт. А в компенсированное время Жарко Томашевич забил второй гол, обеспечивший «Тоболу» более или менее комфортное преимущество перед ответной встречей, – 2:0.

Алматинский «Кайрат» на своём поле в матче с венгерским клубом «Кишварда» так не смог провести ни одной результативной атаки, зато пропустил мяч в свои ворота – 0:1. Дебютант еврокубковых турниров петропавловский «Кызылжар» тоже играл в родных стенах – с хорватским «Осиеком» – и тоже проиграл. До перерыва болельщики не увидели забитых голов, а затем гости сумели дважды огорчить хозяев поля. Вскоре «Кызылжар» ещё и остался в численном меньшинстве, но, несмотря на это, сумел отыграть один мяч – 1:2. Тем не менее, у него, как и у «Кайрата», шансов на выход в следующий раунд немного.

И уж вовсе разочаровала «Астана». Команда, ещё недавно стабильно игравшая в групповых стадиях Лиги Европы, приносившая много очков Казахстану в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА, была разгромлена в небольшом польском городе Ченстохова местным «Ракувом». Уже на первых минутах голкипер «Астаны» пропустил нелепый гол, а закончилось всё, по сути, катастрофой – 0:5. Ответные матчи состоятся 28 июля.

Велоспорт: слишком большое отставание

Вчера в Париже завершилась самая престижная в мире супермногодневка «Тур де Франс». Для «Астаны» она сложилась неудачно. Если в прошлом году её капитан Алексей Луценко занял в общем зачёте 7-е место, то теперь – 9-е. Но главное даже не это, а то, что он проиграл победителю почти 24 минуты, а замкнувшему тройку призёров – более 15 минут. Это вдвое больше, чем его прошлогоднее отставание.

Не смогли отличиться гонщики казахстанской велогруппы и на отдельных этапах. Только на третьей, заключительной, неделе они по-настоящему пытались атаковать, но в первом случае Луценко, а во втором белорус Александр Рябущенко не сумели довести свои атаки до логического завершения.

Победителем «Тур де Франс» впервые стал датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma», прервавший гегемонию словенца Тадея Погачар из «UAE Emirates». Итоговый разрыв между ними составил три с половиной минуты. На третьей позиции расположился британец Джерэйн Томас из «INEOS Grenadiers»

Шахматы: наши в числе фаворитов

28 июля в индийском городе Ченнаи состоится открытие 44-й Всемирной шахматной Олимпиады. В женском турнире в числе наиболее вероятных претендентов на призовые места называют сборную Казахстана – она имеет четвёртый по силе состав среди 162-х команд-участниц.

В отсутствие китайских и российских шахматисток (первые отказались приезжать из-за новой волны коронавируса, а вторые отстранены ото всех соревнований) группа фаворитов выглядит следующим образом: Индия – средний рейтинг участниц 2486, Украина – 2478, Грузия – 2475, Казахстан – 2441. В первую десятку входят также Польша – 2423, Франция – 2400, Азербайджан – 2399, США – 2390, Германия – 2383, Армения – 2367. Как обычно, соревнования пройдут по швейцарской системе, будет сыграно 11 туров, последний из которых состоится 9 августа.

В казахстанской команде на первой доске заявлена Жансая Абдумалик – личный рейтинг 2495 (14-я позиция в женской «табели о рангах» FIDE), на второй Динара Садуакасова – 2435 (32-я), на третьей Бибисара Асаубаева – 2436 (31-я), на четвёртой совсем ещё юная, но быстро прогрессирующая Меруерт Камалиденова, для которой предстоящая Олимпиада станет дебютной, – 2397 (53-я). Роль запасной доверена самой опытной в нашей команде Гулисхан Нахбаевой – 2329.

Что касается мужской сборной Казахстана, то в её состав включены Ринат Джумабаев, Денис Махнев, Муртас Кажгалеев, Жандос Агманов и Арыстанбек Уразаев. Их средний рейтинг – 39-й среди всех команд.

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