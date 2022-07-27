«Президент Казахстана вынужден искать опору среди центрально-азиатских государств и в мусульманском мире». «Неслышащее государство». Глухой голодного по-прежнему не разумеет?». «О казахстанском обществе…». «Сколько получают министры в Казахстане»

Сетевой Казахстан 27 июля 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Поиски утраченного времени» — Президент Казахстана вынужден искать опору среди центрально-азиатских государств и в мусульманском мире… Через два года очередные президентские выборы и Токаеву придется отчитываться о проделанной работе, в том числе и по экономическому росту. Поэтому он сейчас в поисках утраченных за эти годы разного рода ресурсов. Пока же серьезного наплыва иностранных инвесторов в Казахстан не наблюдается. А Саудовская Аравия имеет практически безграничные инвестиционные возможности.

QMONITOR . KZ . ««Неслышащее государство». Глухой голодного по-прежнему не разумеет?» — Скоро исполнится три года с того момента, как в политический обиход вошло выражение «слышащее государство». Но стало ли наше государство таковым на самом деле, или хотя бы научилось ли оно лучше слышать своих граждан? Как говорится, большой и жирный вопрос. В чем причины профанации этой здравой, по сути, идеи, и кто больше – власть или общество — виновато в ее провале? Как сделать государство по-настоящему и слышащим, и реагирующим? Своим мнением на этот счет делятся общественники.

«Молодежная политика: поиск новых форматов» — Будущее любой страны определяет молодежь, выступая ее главной движущей силой, ценным стратегическим и кадровым ресурсом. Именно поэтому в Казахстане молодежная политика является одной из важнейших задач государства. Она призвана создавать все необходимые условия для успешной социализации и полноценного участия молодых людей в принятии решений, а также для их духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «О казахстанском обществе…» — Острые дискуссии на общественно значимые темы социального устройства, разрешения или запретов на трансляцию кинопродукции, разногласия вокруг культурных предпочтений служат ярким свидетельством состояния казахстанского общества. Линии раскола в котором проходят вдоль ключевых идентификаторов, делая очевидным не только отсутствие консолидирующей, или как принято говорить, национальной идеи, но и более-менее цельного общества, объединенного общими идеалами, ценностями и миссией. Справедливости ради, следует признать, что признаков миссии за минувшие три десятилетия не отмечено и на уровне государства. Поскольку стратегии «2030» и «2050» так и остались непонятыми, стало быть, непринятыми как широкими массами, так и условным средним классом.

KURSIV . NEDIA . «Сколько получают министры в Казахстане» — Зарплаты министров в Казахстане зависят не от того, какое ведомство возглавляет чиновник, а от выслуги лет. Самой низкой она оказалась у Ербола Карашукеева (Минсельхоз) и Юрия Ильина (МЧС). Из 18 министерств смогли предоставить информацию о зарплатах только 10. О том, сколько получают министры и какие при этом обязанности они исполняют. Должностной оклад министра сельского хозяйства Ербола КАРАШУКЕЕВА, один из самых низких среди коллег, с учетом выслуги лет и удержаний составляет около 1 млн тенге, сообщили в ведомстве.

FORBES . KZ . «Худайбергенов: Государство имеет право повышать налоги, только когда все резервы исчерпаны» — Очередным гостем студии бизнесмена, издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова BaitassovLive стал известный экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ. На вопрос ведущего о том, какой курс должен быть у новой экономики страны и каковы ее основные принципы, экономист обозначил три важных аспекта. Первое — справедливое распределение доходов… Второй принцип – пересмотр взаимоотношений государства, бизнеса и населения… И третий принцип – равномерное развитие регионов, часть из которых сильно отстают от «главных» городов.

AZATTYQ . ORG . ««Стартовый документ для закона об иностранных агентах». Зачем Казахстан меняет конституционный закон?» — «Недопущение иностранного вмешательства» — так объясняют власти поправки к закону о выборах, который сейчас проходит общественное обсуждение. Главным образом поправки ограничивают права независимых наблюдателей за процессом голосований. Власти вводят институт аккредитации и расширяют полномочия ЦИК. Именно избирательная комиссия будет решать, кому можно выдавать разрешение и у кого это разрешение отозвать. Эксперты считают, что вводимые изменения — способ не позволить провести честные и прозрачные выборы.

KAZPRAVDA . KZ . Лев ТАРАКОВ, главный редактор газеты «Время» — «Информационный суверенитет и безопасность» — Перемены произойдут только тогда, когда такая же политика утвердится и в Новом Казахстане. Сейчас этого нет. Закрываются газеты и журналы, а те, что остались, очень сложно купить, потому что акимы своей властью фактически уничтожили точки распространения печатных СМИ, даже подписку оформить тоже зачастую проблематично. На телеканалах, как можно увидеть, обстановка тоже далека от той, что способствует творческому полету и вдохновению. Вот и получается, что люди кинулись в социальные сети и телеграм-каналы, где царят фейки и полная безответственность.

EXCLUSIVE . KZ . «Вода как новая нефть Казахстана» — На водоснабжение населения потребуется еще 195 млрд. тенге. Перед правительством страны поставлена задача обеспечить 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. В рамках Нацпроекта на 2021-2025 годы из республиканского бюджета планируется выделить 498 млрд тенге, в том числе в селах – 261 млрд тенге.

TIME . KZ . «Понять, смягчить» — На днях в Верховном суде изучили дело бывшего чиновника Хилимхана МОЛДАГУЛОВА. Осенью прошлого года его признали виновным в мошенничестве, которое потянуло на 89 тысяч тенге. За это преступление в судах Костанайской области экс-госслужащему дали три года лишения свободы, но в кассационной инстанции сочли наказание чрезмерным и облегчили участь виновного. При этом личное участие в судьбе человека принял председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ. Он внес представление, где указал, что судьи должны учитывать в том числе солидный возраст подсудимого.

«Чай без сахара, но с мясом» — “Голод нам не грозит!” — заявил глава Минсельхоза, добавив: даже если вдруг все страны закроют границы и перестанут торговать. При этом Ербол КАРАШУКЕЕВ, как и вице-премьер — министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ, испытали, как говорится, на себе, что продукты питания подорожали, а на пресс-конференции объявили: проблема с сахаром в республике решится не раньше 2026 года.

IA — CENTR . RU . «Экспортные амбиции казахстанских птицеводов разбиваются о нестабильность внутреннего рынка» — Еще три года назад казахстанские птицеводы заявляли о намерении нарастить экспорт куриных яиц (с 400 млн штук в год) в два раза за счет завоевания рынка соседнего с #Казахстан’ом Китая. Однако в прошлом году отрасль произвела всего 3,5 млрд штук яиц, что не покрывало даже внутренних потребностей. Вместе с производством в 2021 г. упал и экспорт: 211 млн яиц отправили в Россию, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан – против 425 млн штук в 2019 г. Что происходит с, казалось бы, многообещающей отраслью для экономики Казахстана, пока в мире продовольственный вопрос выходит на первый план – разбирался Егор ВАСИЛЬЕВ.

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