«Как «несостоявшийся преемник» Сталина руководил Казахстаном». «Дилемма Акорды: честные выборы или закручивание гаек?». «Принципы «справедливого Казахстана» Мухтара Джакишева». «Обуздать инфляцию Нацбанк не может»

Сетевой Казахстан 28 июля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Как «несостоявшийся преемник» Сталина руководил Казахстаном» — В эти дни исполняется 120 лет со дня рождения Пантелеймона ПОНОМАРЕНКО, который руководил Казахской ССР в середине 1950-х годов. Если имя его предшественника на посту первого секретаря ЦК Компартии республики Жумабая ШАЯХМЕТОВА, как и имя его преемника Леонида БРЕЖНЕВА, широко известны в нашей стране, то о Пономаренко наслышаны немногие. Хотя это тоже весьма примечательная фигура, оставившая свой след в истории и Казахстана, и Советского Союза.

«Филиалы российских вузов в Казахстане: стоит ли овчинка выделки?» — Недавно был опубликован проект постановления правительства РК о создании в Казахстане филиалов двух очень известных вузов РФ – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Можно сказать, началась практическая реализация инициативы, выдвинутой в конце прошлого года главой государства, который предложил открыть филиалы ведущих вузов «именно по техническим специальностям», добавив, что «молодые казахи должны быть технарями».

FORBES . KZ . «Принципы «справедливого Казахстана» Мухтара Джакишева» — О них в интервью Арманжану Байтасову рассказал сам бизнесмен — Основной срок в 14 лет мне дали за взятку. И когда меня спросили, от кого была эта взятка, давал я ее или брал, я ответил, что понятия не имею, — заявил собеседник. — В деле формулировка была такая, что я получил взятку от неустановленного лица в неустановленном месте и в неустановленной сумме, и все это говорит о том, что Джакишев является изощренным преступником, который не оставляет следов своей преступной деятельности, и за это заслуживает самого сурового наказания. Это прямая речь судьи, которую я тогда записал. Это и есть мой приговор.

EXCLUSIVE . KZ . «Дилемма Акорды: честные выборы или закручивание гаек?» — Акорда перед сложным выбором – затевать относительно честную электоральную кампанию, как обещала, или же закручивать гайки, чтобы обезопасить себя и конституционный строй. Тем более, что слухи о том, что клан Назарбаева готовится к реваншу, становятся все более настойчивыми.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Новые деньги для старых схем?» — Изменения в стране идут, привлекают к ответственности крупные фигуры, на которых раньше боялись смотреть; оставшиеся на свободе крупные олигархи демонстрируют недюжинное мужество в расставании со своими деньгами. Вообще с момента, как новый Казахстан начал пускать корни – мы увидели немало корпоративно смелых решений, которые, можно сказать, доказывают, что обратно систему откатить будет невозможно, даже с учетом витающих в воздухе слухов о «реставрации», «реванше» и других вещах.

365 INFO . KZ . «Обуздать инфляцию Нацбанк не может» — Национальный банк повысил базовую ставку с 14 до 14,5% годовых. Регулятор объяснил свои действия борьбой с инфляцией и немного с девальвацией. Экономист Андрей ЧЕБОТАРЕВ высказался по этому поводу более пессимистично. Он считает, что действия Нацбанка не помогут, поскольку у нашей текущей инфляции другая природа, нежели та, с которой можно справиться повышением ставки — В какой-то мере у Нацбанка действительно связаны руки, и я их понимаю. Хотя и связали они их сами себе, поскольку, как я уже сказал, единственный их мандат – это борьба с инфляцией, а единственный инструмент – базовая ставка. Поэтому они вынуждены ее повышать. Но практика показала, что повышение ставки никак не помогает снизить инфляцию, и именно потому, что у нее другая природа – немонетарная.

AZATTYQ . ORG . «И вот опять дают задержку рейса… Вылеты с опозданием: кто виноват и что делать» — Задержки рейсов казахстанских авиаперевозчиков в последние месяцы стали едва ли не рутинным явлением. Пассажиры жалуются на потерянные дни отдыха на курортах и неоказание услуг, которые предусмотрены при несвоевременном вылете. Какие варианты решения проблемы видят авиационные власти страны?

ZAKON . KZ . «Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке» — О перспективах развития Алматинского метрополитена, а также о том, какие имеются возможности в метро для казахстанцев, Zakon.kz рассказал главный инженер КГП «Метрополитен» Нургали УСЕНОВ.

TIME . KZ . «Новое чёрное золото» — Почему битум стоит дороже, чем бензин АИ-95. В северных регионах страны под угрозой срыва работы по асфальтированию дорог. У подрядчиков нет битума. В правительстве соглашаются с тем, что дефицит есть, и даже называют объективные причины. А дорожники уверены: битума в стране полно. И весь он в руках перекупщиков, которые готовы поставить его мгновенно. Но по цене в два-три раза выше, чем было еще недавно.

«Своя “Фукусима”?» — Хранящиеся на атомном энергокомбинате в Актау радиоактивные отходы могут в любой момент отравить Каспий и облучить людей. Экологическая катастрофа мирового масштаба грозит Казахстану, если в ближайшее время не начнется вывод из окончательной эксплуатации атомного реактора РУ БН-350, считают специалисты. На сегодняшний день на территории этого объекта хранятся радиоактивные отходы, из которых самый опасный — цезий-137. При этом контейнеры, в которых все помещено, пришли в негодность, что может привести к заражению моря.

CARAVAN . KZ . ««Казахская Сахара»: песок засыпает аулы на западе страны» — Три аула в Мангистауской области рискуют быть погребенными под песком. Барханы стали приближаться к селам Жарма, Сазды и Сауыскан еще 25 лет назад. С тех пор под толстым слоем песка остались хозяйственные постройки, скот и даже дома. В то же время еще в нескольких селах нашествие песка удалось приостановить – эксперимент длился 10 лет.

KURSIV . MEDIA . «Как выглядит социально-экономический портрет новой области Абай» — Спустя полтора месяца после официального территориального разделения трех регионов Казахстана статистики опубликовали первые отдельные социально-экономические отчеты по ним. Данные позволяют оценить, какую долю промышленности, бизнеса, строительства взяли на себя «новички» из материнского региона. Kursiv.media составил статистические профили новых территориальных единиц. Первый материал – о регионе Абай, выделенном из Восточно-Казахстанской области.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.