Среди всех госслужб удовлетворительную оценку от более чем половины казахстанцев получили только скорая помощь и пожарные

Неудовлетворительно чаще всего оценивали работу полиции

Согласно исследованию удовлетворённости качеством государственных услуг БНС АСПиР РК, казахстанцы оценивают уровень оказания госуслуг выше, чем годом ранее.

Так, доля казахстанцев, вполне удовлетворённых качеством услуг, оказываемых центрами скорой медицинской помощи, составила 54,6%, пожарной службой — 50,2%.

При этом доля казахстанцев, удовлетворённых качеством услуг, оказываемых полицией, составила 43,7%, госкорпорацией «Правительство для граждан» — 43,3%, налоговой службой — 43%, другими госслужбами — 39,9%.

Заметим: ответы респондентов исследования распределялись по следующим категориям: «не удовлетворён», «частично удовлетворён» и «удовлетворён», также присутствовал вариант «затрудняюсь ответить или не применимо».

Доля респондентов, вполне удовлетворённых качеством оказания государственных услуг, в сельской местности оказалась больше, чем в городах.

Так, услугами центров скорой медицинской помощи удовлетворены 56,9% сельчан против 53,3% городских жителей, налоговой службы — 49,6% сельчан и лишь 39,5% городских жителей, ЦОН-ов — 48,7% на селе и 40,4% в городе, полиции — 48,5% на селе против 41,1% в городе.

Практически одинаково оценили только услуги пожарной службы: 50,3% удовлетворительных оценок от сельчан и 50,1% от горожан.

А вот не удовлетворены респонденты чаще всего услугами полиции: здесь неудовлетворительную оценку дали сразу 4,4% участников исследования, как и годом ранее.

Услуги налоговой службы оценили как неудовлетворительные 2,8% респондентов (в 2021-м — 2,9%), ЦОН-ов — 2,6% (в 2021-м — 3,3%), центров скорой медицинской помощи — 2,5% (в 2021-м — 2,7%), пожарной службы — всего 1,5% (в 2021-м — 1,7%).

***

Информация предоставлена Finprom.kz

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.