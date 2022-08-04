Что волнует душу казаха в начале августа

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Придет Вагнер, установит справедливость»: как российская пропаганда проникает в Казахстан» — На портале Аbai.kz опубликована статья автора под псевдонимом Ка Мырза о российской пропаганде, которая широко распространена не только на территории России, но и в других странах с русскоязычной средой.

По словам автора, Москва ни на миг не переставала рассказывать о «воинах России на пути справедливой войны» через различные медиа. И некоторые казахи действительно верят в их слова про то, как они громят неонацизм и освобождают Украину.

«Говоря о пропаганде — в столице произошел курьезный случай. На берегу Есиля было организовано открытое караоке для гостей. Любой желающий мог принять участие в открытом караоке и спеть свою песню», ― рассказал автор.

По его словам, на этом открытом караоке группа парней спела песню, прославляющую Россию, восхваляющую ее военные компании. В тексте песни присутствовали строки: «Да здравствует Россия», «придет Вагнер, установит справедливость». В момент исполнения песни на экране показывали военные действия «Вагнера» в Сирии и Ливии.

Это вызвало большой протест со стороны общества. В связи с этим общественный деятель Мурат АБЕНОВ задался вопросом: «Почему граждане России, «пропагандирующие сепаратизм», открыто гуляют по столице, распевая песни?».

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На портале Zhasalash.kz была опубликована заметка Айдына ОЛЖАЯ о том, как в казахстанских школах падает качество образования из-за недостатка учебных мест.

Согласно сообщению Министерства образования Казахстана, в этом году было подано около 400 тысяч заявлений о зачислении в первый класс.

«Мы должны быть рады. В стране много детей, но в школах страны еще не хватает мест на 265 тысяч учащихся. По прогнозам, к 2025 году дефицит мест в школах может достигнуть миллиона. В густонаселенных селах окрестностей Алматы, где несколько лет назад мы видели классы «И» и «К», в ближайшие годы могут появиться классы «Э», «Ю», «Я» и закончиться буквы алфавита», ― рассуждает Олжай.

По мнению автора, происходящее неизбежно приведет к еще большему снижению качества школьного образования.

Автор считает, что происходящее — это «горький плод» многолетнего расхищения бюджетных средств, которые были действительно необходимы системе образования, здравоохранению, науке и другим важным для страны отраслям.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Ахметбека НУРСИЛЫ о сомнительных людях, которым подражает растущее поколение в Казахстане.

«Кто формирует ценности для молодежи? В первую очередь их формируют родители, а затем медийные личности. А что видит наша молодежь: интервью разведенных людей, которые по нескольку раз женятся и выходят замуж. Раньше казахи не позволяли своим детям даже слышать о таком, а в нынешнее время, а сейчас они открыто рассказывают про своих вторых и третьих жен и мужей по телевизору», ― посетовал автор.

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Виктор МАЙЛИН – «О чем вещают ютуб-каналы на госязыке» — Ну а такой аудио-визуальный сервис как видеохостинг YouTube, как нередко сегодня говорят, стал конкурентом телевидения. Можно в любом практически месте, имея только смартфон, смотреть и слушать клипы любимого певца или целого музыкального коллектива, просмотреть киноновинку (равно как и старое кино, прошлого века ), мировые новости, наконец, запустить в Сеть свой ролик на любую практически тему. Собственно, чем и занимаются многие люди. Включая профессиональных журналистов или людей, ставших по сути дела… журналистами. К коим мы относим тех людей, которые дают актуальную информацию — кто сугубо общественно-политического характера, кто — специализированную по другим направлениям жизнедеятельности общества, социума, корпоративных отраслей и… до обыкновенных человеческих хобби.

В казахскоязычном поле есть масса различных ютуб-каналов, которые росли в последние 5-6 лет, ну если даже не как грибы после дождя, то достаточно кучно и, что немаловажно, очень бодро по контенту. Многие из них авторские и уверенно заняли данную нишу, т.е. выжили и встали на ноги.

Одним из таких успешных, постоянно набирающих подписчиков является молодой человек по имени Nartay Aralbayuli (Нартай Аралбайұлы), который ведет Nartay News (…Новости) Nartay Сұхбыт (…Интервью) и Nartay Подкаст. Честно говоря такое разделение выглядит в данном случае не очень понятным. Потому что формат практически не отличим, везде видеоинтервью, которое ведет с приглашенными спикерами ведущий, т.е. сам Нартай Аралбайұлы. Но другой разговор, что качество, тематика поднимаемых вопросов, сама подача той или иной беседы всегда любопытна, остра и, следовательно смотрибельна. Например, «МАСҚАРА| Шетелдікке 39 млн теңге, қазаққа 200 мың теңге айлық төлейді | 1 клубқа 2 млрд теңге бөледі» — «Позор! Иностранцу платят 39 млн. тенге, а казаху — 200 тысяч в месяц/ Одному клубу выделяется 2 млрд. тенге» — беседа с двумя спортивными журналистами Асланом Қаженовым и Беком Төлеу. Речь идет о хоккейном супер-клубе из столицы Казахстана «Барыс». Ребята доказательно сообщают ведущему, что клуб представляет собой будто бы и не казахстанский спортивный клуб. В былые «жирные» годы он получал неимоверные деньги из фонда «Самрук-Казына», а в самом клубе нет никакого казахского духа и присутствия казахов как таковых. Даже среди обслуживающего персонала, не говоря уже об игроках клуба, постоянно ездящего вместе с командой по заграничным командировкам, практически нет и 5 казахов… Как все эти годы не было казахского звена, казахской пятерки в самой команде.

Журналисты так же невзначай, по ходу самой внутренней логики беседы, привели/заметили такие нюансы, что те люди, которые находились в этом клубе – это некий привилегированный, закрытый клуб… внутри спортивного хоккейного клуба «Барыс». Впрочем, был один казах, который жил этим клубом, опекал его и вообще является фанатом этого вида спорта – речь идет о бывшем премьер-министре Аскаре Мамине…

В свое время Усть-Каменогорск был настоящей хоккейной житницей, оттуда выходили хоккеисты и титульной нации. Неплохо был развит хоккей в Караганде. Но теперь, когда на базе «Барыса» формируется и сборная страны – особых успехов Казахстан не демонстрирует. А ведь первые, обнадеживающие старты, времен Олимпиады в Нагано, демонстрировала сборная в большей степени из восточноказахстанской хоккейной школы.

Предложения спортивных журналистов: урезать зарплаты, соответственно уменьшить легионерский пул, сделать упор на внутренний чемпионат. Вспомнили опыт белорусов. Те однажды тоже снизили потолок расходов, прежде всего после широкого отказа от легионеров и, в конце концов, белорусский хоккей только крепче. А через некоторое время стал показывать более высокие результаты на международных турнирах. Вплоть до чемпионатов мира.

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Спортивная тематика, поданная под определенным соусом, безусловно, может всколыхнуть зрительский интерес. Принести сравнительно неплохие просмотры. Но есть темы, что называется, похлеще. Взглянем на совсем свежий материал от Нартая Аралбайұлы, вышедший на его ютуб-канале буквально на прошлой неделе…

На этот раз гостьей студии была заслуженный деятель культуры РК, одна из самых маститых исполнителей традиционной музыки, колоритнейшая певица Айгүл ЕЛШІБАЕВА. Ведущий задал под 40 вопросов и получил исчерпывающие ответы. Вопросы и ответы не прошли мимо публики, общественного мнения.

Например, портал Stan.kz расшифровал часть беседы, касающийся ураганной критики спикера в адрес известного коуча, некоей Куралай Ханум. Дело в том, что многие древние песни, дошедшие до наших дней, такие как «жыры» (песни-сказания), несут в себе религиозные мотивы (исламские). Поэтому, как сказала певица, она неплохо разбирается в таких вопросах. И ей претит мода на салафитские идеи, когда казахские женщины начинают одеваться абсолютно не по-казахски. Одевать черные платки, черные хиджабы. Так же она жестко против тех психологических практик, которые вводит в оборот упоминавшаяся выше Куралай Ханум. Эти обряды, заговоры – это все из арсенала ведьм и ее деятельность недаром привела нескольких ее последовательниц к психологическому истощению, к физической смерти.

Сам же ведущий в самом начале разговора прямо спросил Айгуль, а это правда. Мол, что некоторые артистки пробивают себе дорогу на Олимп через постель? На что спикер ответила: да, такие вещи происходят, и о таких особах все в курсе, в самой артистической среде, публика/народ знает. Кто-то просто целенаправленно хочет найти легкий путь к гарантированному успеху… Когда человек не уверен в своих талантах, или даже в силу своего имиджа, стиля исполнения и даже определенного заряда, заложенного в той же песне, в собственном поведении — то может привлечь людей, падких на такие флюиды (Бог шельму метит…).

Весьма убедительно и с фактами на руках она объяснила, почему исполнители традиционной музыки, народной музыки как бы менее востребованы, чем эстрадники. До такой степени, что ей самой, чтобы иметь достойный заработок и известность пришлось заняться и эстрадной деятельностью. Не секрет, что все артисты песенного жанра довольно много зарабатывают на частных заказах, выступая на банкетах, на тоях. Хотя, как она признается, миллионеров среди певцов негусто.

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Кого можно указать в числе успешных «ютуберов», работающих на госязыке? Безусловно, это Нурсеит Жылкышбай – ютуб-канал «Уакыт корсетеды» — «Время покажет». Креативный, воистину шагающий в ногу со временем. Его сюжеты с задушевными беседами с «бомжом», отсидевшим за убийство и др. ролики, допустим, с миллионером, оралманом из КНР (один из самых свежих), — весьма запоминающиеся.

С ними соперничает Аман Тасыган, тоже, если не ошибаемся, выходец из тележурналистики. Его канал TALK LIKE не менее интересен, чем вышеуказанные. Всех троих Нартая Аралбайұлы, Нурсеита Жылкышбая и Амана Тасыгана роднит хватка, ибо всех их спикеры интересные личности и они умеют их разговорить. Определенная беспощадность в вопросах, придает перчинку. Аман Тасыган с шиком оставляет кадры (дает их в ч/б…), где после слишком острого вопроса, собеседник встает со стула (кресла) и собирается уходить из студии. Но интервьюер находит слова примирения и усаживает того обратно, оставляет своего героя. И продолжает с ним, порой нелегкую беседу, продолжает задавать свои порой каверзные вопросы. Одна из последних записей Амана с неординарной личностью, известным композитором Калдыбеком Курманали. Этот тот самый человек, который когда-то сказал, что большая часть певиц нашей эстрады – все «проститутки»… В своем интервью для TALK LIKE композитор (учившийся когда-то на журналиста) рассказал о своей жизненной и общественной позиции, об отношениях с бандитами и сильными мира сего, сталкивался ли он с салафитами. Кстати, видео с Калдыбеком называется «Многие муллы – сыновья одиноких женщин…».

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Досымжан НАУХАНОВ – «Казахов спасет внедрение культуры тоя» — Abay.kz опубликовал мнение политолога Самата НУРТАЗЫ о расточительстве.

Казахские свадьбы слишком дороги, помпезны и полны хвастовства. Ни для кого не секрет, что и сторона жениха, и сторона невесты склонны тратиться до последней копейки, ведь не секрет, что многие свадьбы проводятся в кредит. Люди соревнуются друг с другом, думая лишь «что скажут о них другие».

А после такого празднества весь груз ложится на плечи молодоженов, которые вынуждены оплачивать кредит. И многим этот груз оказывается не по плечу, отсюда и разводы. Кажется, это одна из причин, по которой их процент в нашей стране очень высок.

Поведение на тое отдельная история. В социальных сетях мы видим » свадебные игры», это и танец в нижнем белье, и взрывание воздушных шаров прикосновением друг к другу, и зажатие банана между ногами и кормление им жены. Пропала культура проведения тоя.

В прошлом на казахских свадьбах, когда собиралось большое количество гостей, решались важные вопросы: обсуждались проблемы, решались вопросы примирения конфликтующих сторон и так далее. А современные свадьбы стали поводом для хвастовства и бесстыдства.

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«В «Кайрате» притесняют государственный язык» — Как пишет Abay.kz, теперь уже бывший ведущий матчей на стадионе футбольного клуба «Кайрат» Адлет БИСАРИЕВ на своей странице в Instagram заявил, что в клубе притесняют казахский язык.

ФК «Кайрат» уволил казахского ведущего 24 июля по неизвестной причине. Адлет Бисариев объясняет это тем, что клуб выступает против казахского языка.

По его словам, в «Кайрате» он начал работать в 2019 года и часто замечал равнодушие руководства к казахскому языку. Несмотря на то, что поклонники клуба просили ставить им казахские песни, на Центральном стадионе их не включали. Кроме того, ведущему никогда не давали сценарий на казахском языке.

Адлет Бисариев обратился к министру культуры и спорта Даурену Абаеву и в компетентные органы с просьбой провести расследование в отношении ФК «Кайрат» по языковому вопросу и в случае подтверждения упомянутых им фактов наказать виновных.

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«Первоклассников ждут новые реформы» — Новое поколение школьников начнет с изучения только родного языка, пишет Abay.kz.

В министерстве просвещения заявили, что отказались от практики изучения в первом классе сразу трех языков. Отныне первоклассники будут постигать только родной язык. Депутаты, поддержавшие министерство, говорят, что это мировая практика, которая доказала свою состоятельность.

«Нет ни одного государства, где маленького ребенка шести-семи лет, чей мозг еще не сформирован, помимо родного языка учат русскому и английскому. Я посмотрел на систему образования всех развитых государств мира. Среди них всего две страны, в которых два языка преподают с первого класса, и четыре, где учат со второго класса», — сказал сенатор Мурат Бахтиярулы.

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