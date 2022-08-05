«Начни с себя. Как построить настоящий «Жаңа Қазақстан»?». «Агашки были, есть и будут». «Сыновья казашек, которым установлены памятники в России». «Казахстан всерьез задолжал России – чем это чревато»

Сетевой Казахстан 5 августа 2022г.

QMONITOR . KZ . «Начни с себя. Как построить настоящий «Жаңа Қазақстан»?» — Мы продолжаем дискуссию о том, каким может стать Казахстан к 2030 году, если мы приложим максимум усилий для построения качественно нового государства, и какой будет к тому времени наша страна, если оставить всё как есть. И хотя участники обсуждения озвучивают самые разные рецепты строительства «второй республики», в одном они солидарны – чтобы Казахстан изменился к лучшему, нужна, прежде всего, перестройка сознания самих граждан.

«Сыновья казашек, которым установлены памятники в России» — В апреле нынешнего года отмечалось 180-летие со дня рождения выдающегося адвоката Фёдора ПЛЕВАКО. А совсем скоро, в начале сентября, исполнится 105 лет попытке государственного переворота, предпринятой верховным главнокомандующим русской армией Лавром КОРНИЛОВЫМ c целью установления военной диктатуры во избежание распада России и прихода к власти левых радикалов – большевиков и эсеров. Обе эти незаурядные и даже легендарные исторические фигуры считаются сыновьями казашек. Сегодня хотелось бы поближе присмотреться к ним с учётом новых фактов, выявленных историками.

TURANPRESS . KZ . «Агашки были, есть и будут» — Известные аналитики рассказали о том, какую функцию выполняют в нашем обществе так называемые агашки, как работает механизм «агашкизма», и о том, как меняется действие этого механизма со временем… В целом на общество, пояснил Джанибек СУЛЕЕВ, «агашкизм» имеет отрицательное влияние, тормозящее прогресс, хотя те, кому покровительствует авторитетный человек, конечно же, считают явление благом. Более того, без присмотра агашки продвинуться довольно трудно. Для построения цивилизованного капитализма от агашек нужно избавляться, но это потребует перестройки всей экономической системы.

CARAVAN . KZ . «Казахстан всерьез задолжал России – чем это чревато» — Отечественные аналитики подготовили инфографику о том, перед какими странами накопились наибольшие обязательства по внешнему долгу. По данным Нацбанка, задолженность Казахстана на 1 апреля 2022 года составила свыше $160,8 млрд. Наибольший объем долга по-прежнему приходится на Нидерланды – $41,6 млрд. За пять лет он сократился на 14,4 %. Далее следуют Великобритания, задолженность перед которой составляет $18,5 млрд (-18,1 %), и Россия – $14,1 млрд. Обязательства перед нашим северным соседом с 2017 года увеличились аж на 46,8 %.… На первый взгляд, это много, однако в сравнении с другими странами: Россия – $451 млрд, Китай – более $2,7 трлн, США – более $30 трлн, внешний долг РК уже не выглядит таким большим.

KZAIF . KZ . «Право на справедливость» — На VIII съезде судей Казахстана президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ особо обратил внимание на внедрение бесконфликтных механизмов разрешения споров, предваряя создание модели предстоящей судебной реформы в стране. Медиация – а именно о ней идет речь – является важным элементом формирования правовой культуры казахстанцев, более полной реализацией права на защиту их интересов, а если в общем – их права на справедливость. Об этом наша беседа с Юсупом КЕЛИГОВЫМ, профессиональным медиатором республики, членом Ассамблеи народа Казахстана.

FORBES . KZ . «Миллиардные убытки несут птицефабрики Казахстана» — На рынке падает спрос и заходит дешевое яйцо из России. Яичные производители Казахстана ушли в значительный минус, пишет ElDala.kz. Большие проблемы отрасли кроются в диспаритете расходов и доходов предприятий. Себестоимость продукции растет гораздо быстрее, чем цена ее реализации. Давление на рынок оказывает восстановление численности кур-несушек на птицефабриках, которое в 2020 году снижалось на 2 млн голов вследствие вспышки птичьего гриппа. Еще один фактор — низкая покупательская способность населения.

KURSIV MEDIA . «Почему не у всех иностранных супермаркетов получается прижиться в Казахстане» — Зарубежные FMCG-ретейлеры эконом-формата – жесткие дискаунтеры, магазины у дома или магазины фиксированных цен – успешно работают на казахстанском рынке. Чего не скажешь об иностранных торговых сетях, нацеленных на более состоятельных покупателей. У них задержаться в стране надолго не получается. Почему так происходит?

AZATTYQ . ORG . «Звонки в сall-центры «Казахстан темир жолы», «Казахтелекома», «Казпочты» платные. Это законно?» — Казахстанцы нередко жалуются на качество услуг национальных компаний, в том числе железнодорожного перевозчика, телекоммуникационной и почтовой службы. Потребители отмечают, что за звонки с мобильных в сall-центры «Казахстан темир жолы», «Казахтелекома» и «Казпочты» взимают плату. Юристы считают, что такая практика противоречит закону.

««Это выбор не только Жанболата, это и мой выбор». Борьба Инги Иманбай» — Она преодолевает по сто километров каждый день, чтобы увидеться с мужем. Она выходит на акции протеста против решения властей. Она утешает детей, обещая скорое возвращение домой их отца. Пятый месяц журналистка Инга ИМАНБАЙ добивается освобождения из тюрьмы своего мужа. Ее супруг — оппозиционный политик Жанболат МАМАЙ. «Чем больше власти давят на меня, тем сильнее я становлюсь», — говорит Инга.

EXCLUSIVE . KZ . «Блогеры-титушки начали дискредитацию защитников кантаровцев» — «Пока общество не поймёт, что нужно стоять за всех — неважно, богатый или бедный, образованный или необразованный, глупый или умный, верующий или неверующий, и что человек, живущий на съемной квартире ниже Ташкентской, имеет такое же право на жизнь, как и житель «золотого» квадрата Алматы, разрушительные потрясения в нашем обществе будут происходить и дальше», — считает проживающая в США гражданская активистка Айжан ХАМИТ — последние полгода она неустанно борется за тех казахстанцев, чьи права были попраны в январе.

«Жакиянов прокомментировал дискредитирующие заявления СМИ» — Галымжан ЖАКИЯНОВ опроверг сведения, распространяемые монгольскими СМИ, сообщает Exclusive.kz. «Распространенные обо мне сведения в некоторых монгольских таблоидах не соответствуют действительности. Соответствующее письмо-претензия было направлено в редакции моими юристами», — сообщил Галымжан Жакиянов.

KAZPRAVDA . KZ . «Подкралась старость незаметно» — Человеку, так уж он устроен, нужно много внимания и в 60, и в 80, и даже в 90 лет. Жаль, что не все мы это понимаем… Все старыми будем. Никто с этим и не спорит. Только нам, еще сильным, кажется, что старость так далеко, что и краешка ее уха не видно. И нас (я вас, наверное, шокирую) так часто раздражают чужое бессилие, беспомощность, тугоухость и слабое зрение, медлительность, неэмоциональность.

EXK . KZ . «Как выглядит уличный туалет по цене однокомнатной квартиры» — Много шума наделала в Сети информация о приобретении для одного из парков Шымкента уличных туалетов, сопоставимых по цене с однокомнатной квартирой. Пользователи Казнета предположили, что санузлы по такой стоимости должны быть оснащены отельными ванными комнатами и холодильником, набитым прохладительными напитками и деликатесами. Экспресс К решил выяснить, как выглядят чудо-клозеты, за которые заплачено 45 млн тенге.

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