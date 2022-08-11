Почему до сих пор действует Закон «О первом президенте Казахстана»?». «Как выглядело Казахское государство в течение 600 лет на старинных картах мира». «О начале расследования бизнесмен узнаёт, когда уже вовсю идут обыски». «Школу ждет трудный год»

Сетевой Казахстан 11 августа 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Не понесли утрату» — Почему до сих пор действует Закон «О первом президенте Казахстана»?.. И сегодня вся загвоздка в том, что аннулирование Закона о первом президенте, может привести не только к нарушению Токаевым, видимо, взятых на себя специфических обязательств перед Назарбаевым, но и спровоцирует тектонический разлом в правящих кругах, что само собой отразится на политическом будущем действующего президента. Однако без ликвидации этого, самого одиозного в новейшей истории Казахстана, закона невозможно движение вперед на пути к Новому Казахстану.

CARAVAN . KZ . «Как выглядело Казахское государство в течение 600 лет на старинных картах мира» — Мухит-Ардагер СЫДЫКНАЗАРОВ более 15 лет посвятил поискам по всему свету старинных карт, где указано Казахское государство. Им обнаружены почти 300 средневековых карт Казахского государства в Европе и США. Колоссальный труд вылился в уникальную книгу-атлас весом 6 килограммов, которая этим летом пополнила библиотеки Казахстана. Книга под названием “Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI–XIX веков. Атлас” была издана в конце 2021 года в Брюсселе на казахском, английском и русском языках.

OFSTRATEGU . KZ . «Рейтинг управленческой элиты за 2 квартал 2022 года» — По итогам 2 квартала только три структуры перешагнули условный рубеж в 4 балла из 7 возможных. В тройку лидеров вошли Государственный советник, Сенат Парламента РК и Мажилис Парламента РК. По оценкам экспертов, из представленного списка госорганов эти структуры демонстрируют наибольшую степень эффективности работы.

KAZPRAVDA . KZ . «На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные» — Численность населения Казахстана на 1 июля 2022 года составила 19 246,3 тысячи человек, в том числе городского – 11 479,6 тысячи (59,6%), сельского – 7 766,7 тысячи (40,4%) человек. По сравнению с 1 июлем 2021 года численность населения увеличилась на 236,7 тысячи человек, или 1,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию реформам РК.

FORBES . KZ . «Адвокат Назханов: О начале расследования бизнесмен узнаёт, когда уже вовсю идут обыски» — За что сажают предпринимателей? Как узнать, что против тебя начато расследование? Как избежать штрафов, если опять введут карантин? Стоит ли подавать в суд на сетевого клеветника? На эти и другие вопросы отвечает управляющий партнер Nazkhanov&Partners адвокат Таир НАЗХАНОВ — Чаще всего казахстанских предпринимателей привлекают к ответственности по уголовным делам, связанным с хищением, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

TURANPRESS . KZ . «Школу ждет трудный год» — Казахстанские школы переполнены, средства на их строительство разворовываются, отправить ребенка учиться стоит все дороже, тем не менее, реформы образования продолжаются. В наступающем учебном году отечественную школу вновь будут испытывать на прочность. Рекордная рождаемость и коррупция становятся причинами нехватки учебных зданий, их несоответствия требуемым стандартам. Также система обучения традиционно подвергнется реформированию, обычно непопулярному у родителей и педагогов. Кроме того, сохраняется опасность возврата к дистанционному обучению.

VLAST . KZ . «Общественный комитет «Араша» намерен добиться освобождения всех политических заключенных, задержанных в связи с январскими событиями» — Участники общественного комитета «Араша» заявили о необходимости справедливого расследования январских событий и привлечения к ответственности виновных, включая организаторов и сотрудников силовых структур. Правозащитники и активисты намерены добиться освобождения всех политических заключенных, сообщили они во время на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности.

EXCLUSIVE . KZ . «Принудительная эвтаназия и без того едва живого Зерде» — Новость о ликвидации холдинга «Зерде» стала ожидаемой неожиданностью. С одной стороны, она вызывает чувство морального удовлетворения, а с другой – настороженность. Не похожа ли стремительная ликвидация холдинга на пожар, устроенный для уничтожения следов преступления? Почему нет открытого расследования или хотя бы детального аудита. И наконец, причем тут спецслужбы Казахстана?

TIME . KZ . «Не говори ГОК, пока не перепишешь» — Эксклюзивное интервью соучредителя скандально известного Обуховского горно-обогатительного комбината Виктора ДОЛГАЛЕВА — Я никогда не скрывал, что Обуховский ГОК начинал вместе с россиянами Дмитрием ПЯТКИНЫМ и Александром ФРАЙМАНОМ. Более 15 лет назад они дали мне 5 миллионов долларов в обмен на 56 процентов в ТОО “Тиолайн”, а у меня осталось 44. Но, как я сейчас понимаю, у нас были разные задачи: они хотели просто получить право на месторождение и контракт, чтобы сразу продать компанию, а я собирался добывать и перерабатывать цирконий, поэтому и искал инвесторов. Я ведь к россиянам не сразу пришел, поначалу искал партнеров внутри страны. К кому только ни заходил, но все отказались.

«Алмаз ЕРЖАН: Отвлекитесь от ЛГБТ» — Меня прямо подмывает обратиться к нашим кинодеятелям, спросить их: когда в казахстанских фильмах и мультиках появятся особенные персонажи? На колясках, с ментальными нарушениями, слабовидящие — словом, люди с инвалидностью. Вроде бы есть такой мировой опыт реальной инклюзии, но у нас он никак не приживается.

KURSIV . MEDIA . «Как лабораторный бизнес в Казахстане вырос на коронавирусе» — За два года пандемии число медлабораторий, где можно сделать тест на СОVID-19, увеличилось в 10 раз. Масштабирование уже существовавших лабораторных сетей и выход на рынок новых игроков привели к тому, что четыре из пяти ПЦР-тестов в Казахстане делались в частных лабораториях. Как лабораторный бизнес, который вырос на ковиде, адаптируется к постпандемийному периоду…

TENGRINEWS . KZ . ««Почему ты родила инвалида?» С чем сталкиваются родители особенных детей» — «Ну почитайте сами в Googlе, что такое синдром Дауна«, — так мне ответил дежурный неонатолог на просьбу осмотреть новорожденного сына«, — рассказывает мама «солнечного ребенка». По словам Айданы, в Казахстане еще не научились принимать детей с инвалидностью, ни общество, ни сами врачи. При этом из 705 тысяч маломобильных людей в стране 101 тысяча — это дети. «Меня никто не вызывал на беседу. Просто пришли в общую палату и при всех заявили, что я родила сына с синдромом Дауна«, — добавила она.

AZATTYQ . ORG . ««До последнего верили». Тело девочки, за поисками которой следила страна, нашли в воде» — Пятилетнюю Мадину ЕРЛАНКЫЗЫ искали волонтеры, военные, спасатели, полицейские и простые сельчане. Девочка пропала 7 августа в Костанайской области. Через четыре дня ее нашли. Мертвой. История Мадины привлекла внимание общественности к положению детей с аутизмом.

INFORMBURO . KZ . «Сколько зарабатывают и как живут на «Алтын Орде». Монологи работников рынка» — «В 2018 году мне провели операцию на сердце: поставили искусственные клапаны«, – показывая шрамы на груди, рассказывает Аскербай Муханов. Мужчине 53 года, последние семь лет он работает на «Алтын Орде» грузчиком, в народе про таких говорят «толкает тачку». Выходит на работу после обеда, когда уезжают оптовики и приезжают отовариваться розничные покупатели. «С утра здесь тяжёлая работа, нужно таскать ящики. Я не могу осилить такой груз. В моих силах 25-килограммовый мешок муки. Пусть это будет стоить 300, 500 тенге. Беру сколько дают. Я здесь зарабатываю от 1 500 до 3 000 тысяч тенге – на хлеб, молоко, картошку, лук, в общем, на продукты«, – признаётся мужчина.

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