Многие проблемы брака из нездорового детства 12.08.2022 12:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 44 0 Руководитель международного института семейного развития Акбота Базарбаева о том, что в ближайшее время число разводов увеличится, но через 10 лет будут строиться более крепкие браки Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды Мошенничество: схемы старые, технологии новые Нравственный потенциал не измеряется отношением к мультфильму Кредитные тиски хуже эпидемии Застройка точечная, а коррупция – масштабная