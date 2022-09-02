«Опасается реванша со стороны Назарбаевых» Зачем Токаев идет на новые выборы?». «Досрочные выборы больше нужны Токаеву, чем Казахстану». «Почему Токаев решил переизбрать сначала себя, а потом парламент». «Токаев играет на опережение»

Сетевой Казахстан 2 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст Послания Президента народу Казахстана» — Опубликован полный текст Послания Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана «СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО» — Как вы знаете, очередные выборы Президента должны состояться в 2024 году, а Парламента – в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу во имя благополучия каждого гражданина и процветания всей страны. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы… Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

AZATTYQ . ORG . ««Опасается реванша со стороны Назарбаевых». Зачем Токаев идет на новые выборы?» — Новый политический сезон в Казахстане стартовал с объявления внеочередных выборов — президентских и парламентских. О причинах и вероятных сценариях их проведения, атмосфере, царящей среди политических элит после «кровавого января», Азаттык поговорил с известным казахстанским политологом Досымом САТПАЕВЫМ — Власть не уверена, что сможет сохранить ситуацию под контролем до следующих президентских выборов в 2024 году. Большое количество рисков, социальная напряженность в обществе, множество социально-экономических проблем, геополитические риски. Токаев и его окружение опасаются, что его рейтинги могут упасть еще ниже. Проведя референдум [по изменению Конституции] в июне, по сути власть провела репетицию досрочных выборов.

FORBES . KZ . «Эксперты: Досрочные выборы больше нужны Токаеву, чем Казахстану» — Генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай УМБЕТАЛИЕВА — Если Токаев уйдет через семь лет, неизвестно, будет ли следующий президент придерживаться этих правил и так же будет у власти только один срок. Возможно, он попытается сменить картину. Это в демократических странах стараются сохранять правила, у нас они меняются под ситуацию. И сегодня мы опять видим изменения правил под ситуацию, под личность президента. Лично я за то, чтобы у нас была стабильность в правилах игры, особенно политической… Президент у нас уже есть и нужны реформы, а не выборы.

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ — «Почему Токаев решил переизбрать сначала себя, а потом парламент» — Послание президента «ожидаемо неожиданно» свелось к тезису об очередных внеочередных выборах. Как мы и предполагали, вся остальная часть выступления была неким первым предвыборным ходом Акорды. Однако главный вопрос – почему все-таки Касым-Жомарт Кемелевич решил сначала утвердить себя в роли главы государства, а потом уже дать волю новоиспеченным партиям и потенциальным «одномандатникам»? Ответ на него может вскрыть саму стратегию «Нового Казахстана» на период до пресловутого 2030 года.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Токаев: оптимальный срок» — После того, как сегодня глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ, в ходе своего Послания, выразил инициативу о проведении внеочередных президентских выборов этой осенью, о цементировании одного-единственного президентского срока в 7 лет для всех без исключения кандидатов, начали как по методичке раздаваться голоса якобы недовольных «политически неискушенных» граждан. Те, кто еще недавно терпеливо жил на протяжении 20-30 лет под одной и той же отнюдь не самой эффективной и социально ориентированной властью, стали с линейкой высчитывать, что будет если Токаев победит – ведь, «о ужас!» он пробудет на полгода дольше в должности руководителя страны.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Зачем Токаеву досрочные выборы» — Все послание президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА было так щедро усыпано разными плюшками для разных социальных групп населения – амнистия кантаровцам и владельцам машин, ввезенных по серым схемам из сопредельных стран, деньги Нацфонда детям, разговорами о земле, налоговых послаблениях, тарифной политике, местных дорогах и языке обучения, что закралась смутная мысль о предвыборной программе. Что, собственно, и случилось. Традиционное послание было использовано только для того, чтобы объявить о досрочных выборах.

365 INFO . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Токаев играет на опережение — политолог о досрочных выборах президента» — Это потребует изменений статей 41 и 42 основного закона. Но для проведения выборов этой осенью изменения, видимо, придется принимать парламенту, ибо референдум просто не успевает. Срок нынешних полномочий Токаева истекает летом 2024 года, а с учетом второго возможного срока — лета 2029 года. Проведение выборов этой осенью с учетом одного семилетнего срока позволяет ему руководить страной до осени того же 2029 года. Возможно, будет использована конституционная норма о выборах в первое воскресенье декабря. Тогда выборы могут пройти 4 декабря», — пояснил Ашимбаев.

NOVGAZ . COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Переиграл и уничтожил» — Президент Казахстана ТОКАЕВ объявил досрочные выборы и, кажется, выиграл время у восстанавливающегося клана НАЗАРБАЕВА. Самими досрочными выборами народ в Казахстане не удивить: ни разу в новейшей истории страны они не проходили тогда, когда положено. За два с небольшим месяца сильного кандидата в противовес не подготовишь, всех реальных кандидатов легко отсеять на дальних подступах — у них просто не останется времени на возражения. Классика: чтобы победить Назарбаева, Токаеву пришлось самому стать Назарбаевым. Пока на ближайшие семь лет.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – ««Жана Казахстан»: риторика старых проблем в новых условиях» — Реакцией на кровавые события января стала предложенная президентом Казахстана Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ концепция Жана (нового) Казахстана, подразумевающая единение общества, неприятие радикализма, а также системные реформы. В политическом лексиконе страны появился и термин «Вторая республика», который глава государства использовал для обозначения перехода к новому формату политических реформ, предусматривающих сохранение политической преемственности с предыдущим режимом.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Региональная крепость: готова ли Центральная Азия стать самостоятельной?» — Забавно, но во всех постсоветских Станах – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – формировались разные вариации Советского Союза и его наследия. Даже капитализм у нас строился не свой, например, дореволюционного образца, а скорее из советской агитации – гротескный, сильно замешанный, как писалось в идеологических книгах, на «феодально-байской системе», которую придворные историки выдают за «национальные традиции». Наши страны продолжили траекторию позднего СССР, где коммунистическая партийная система выродилась в замкнутую аристократию со всеми ее «болезнями»: инбридинг, кастовость, подмена интересов общества интересами узкой группы «элиты».

CARAVAN . KZ . «В Казахстане стремительно молодеют акимы: что это значит» — Новым акимом Туркестанской области стал Дархан САТЫБАЛДЫ. Бывший глава региона Умирзак ШУКЕЕВ подал в отставку после коррупции подчиненного. Также сменился руководитель Актюбинской области – там на смену Ондасыну УРАЗАЛИНУ пришел Ералы ТУГЖАНОВ, теперь уже бывший вице-премьер. Мы заметили, что в последних назначениях региональных акимов наблюдается достаточно интересный момент: практически все новоиспеченные главы регионов значительно младше своих коллег-предшественников…

«VII съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжит традицию межнационального и межрелигиозного диалога» — С 14 по 15 сентября в Нур-Султане состоится VII Съезд мировых и традиционных религий. В условиях нарастания политического и экономического кризисов встреча лидеров мировых религий выглядит особенно значимой и необходимой.

QMONITOR . KZ . «С казахской земли начался их взлёт к вершинам власти в СССР» — В прошлом веке казахстанская земля стала трамплином для карьерного взлёта нескольких политиков, впоследствии оказавшихся в самых высоких московских кабинетах, где решались судьбы десятков и сотен миллионов жителей огромной страны под названием СССР. Историки и народная память по-разному оценивают их деятельность: кого-то называют злодеем, а о ком-то отзываются если не положительно, то хотя бы сдержанно. Сегодня поговорим о двух таких фигурах.

«Как подружить казахскоязычную и русскоязычную литературы?» — В прошлом году Открытая литературная школа Алматы имени Ольги Марковой (ОЛША) и известная американская программа International Writing Program (IWP) запустила совместный международный проект Almaty Writing Residency (Алматинская писательская резиденция). Темами первого сезона были казахстанская идентичность, будущее языков в стране и проблемы перевода. Разговор предстоящего, второго, сезона будет строиться вокруг мультикультурности и соберет в Алматы казахскоязычных и русскоязычных авторов, пишущих для детей и подростков. Это еще один плюс в копилку межнационального согласия.

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