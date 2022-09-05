«Распределитель» от президента Токаева 05.09.2022 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 81 0 Социолог Гульмира Илеуова о продолжении движения государства и общества не в ногу Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным Президенты меняются, традиции остаются Широта полномочий нотариусов и опасна, и вредна «Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: «или я, или они». «Абсолютная профанация». Экономические инициативы Токаева: что сказано и о чем умалчивается». «Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах» Названы условия для избрания Токаева на семь лет