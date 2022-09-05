Водная дипломатия. Как Казахстан решает проблему трансграничных рек

Почти половина речного стока воды Казахстана формируется в соседних странах

Несмотря на то, что Казахстан – одна из самых богатых ресурсами стран мира, существует критически важный ресурс, которым наша страна обеспечена далеко не в полной мере. Это пресная вода.

Проблема воды стоит крайне остро: по данным министерства экологии, в 2000-х годах среднемноголетний речной сток составлял 120 км3, сейчас эта цифра составляет 102 км3.

По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится до 76 км3 в год. Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12-15 кубометров в год, то есть около 15%.

Три беды

Есть три ключевые «водные проблемы» Казахстана: неравномерное распределение водных ресурсов по регионам страны, нерациональное управление водными ресурсами и зависимость страны от трансграничных стоков. Первые две проблемы, несмотря на довольно сложные природно-географические условия, решаются в рамках внутригосударственной политики.

В частности, реализуется национальный проект «Жасыл Казахстан», предусматривающий к 2025 году реконструкцию 16 гидросооружений, строительство девяти водохранилищ с объемом накопления 1,7 км3, цифровизацию водоучетов и сокращение ненормативного потребления воды на 60-70%. Идет активная работа по написанию нового Водного кодекса РК – документа, призванного усовершенствовать всю законодательную базу в сфере водного хозяйства в соответствии с требованиями времени и интересами страны.

Третью проблему – зависимость Казахстана от трансграничных рек – решить только на национальном уровне невозможно. Здесь требуется политическая воля и кропотливая работа целого ряда структур: от глав государств до региональных властей и от дипломатов до природоохранных ведомств.

Связанные речной сетью

По данным комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, коэффициент зависимости Казахстана от трансграничных рек составляет более 46%. В наибольшей степени эта зависимость затрагивает южные регионы страны, в экономике которых особенно велика доля сельского хозяйства.

В целом, из примерно 100 км3 объема речного стока Казахстана из КНР (р. Или и Иртыш) поступает более 20 км3, из Узбекистана (р. Сырдарья) – около 14 км3, из России (р. Урал) – около 7 км3 и из Кыргызстана (р. Чу и Талас) – около 3 км3.

Со всеми этими странами практически с момента становления Казахстана в статусе независимого государства ведется работа по регулированию как объемов, так и качества водных ресурсов. Нужно помнить, что зачастую страны в этом переговорном процессе преследуют совершенно разные цели, поэтому «водная дипломатия» Казахстана сталкивается с большим количеством сложностей. За три десятилетия выработана рабочая система взаимодействия по вопросам водопользования трансграничных рек, в последние годы отмечаются серьезные достижения, однако количество проблем, нуждающихся в решении, до сих пор велико.

Обсуждение и регулирование вопросов водопользования трансграничных рек осуществляется как в рамках многосторонних механизмов сотрудничества, так и двусторонних комиссий и рабочих групп. Если смотреть по отдельным направлениям, то картина будет следующей.

КНР

Самый большой объем речного стока по трансграничным рекам поступает из Китая. Самые крупные из «китайских» рек – это Или и Иртыш, на которые приходится почти треть поступающих водных ресурсов страны. Работа на этом направлении крайне важна, ведь за счет этих рек получает воду юго-восток страны, а также наполняется озеро Балхаш.

Ситуация осложняется тем, что эти реки протекают через Синьцзян-уйгурский автономный район Китая, экономическое развитие которого в последние десятилетия осуществляется быстрыми темпами. Так, к примеру, в Китае в бассейне реки Или построили около 40 водохранилищ, более 250 водозаборных сооружений, орошается более 500 тыс. га земель.

В подобных условиях критически важно отслеживать как количество, так и качество поступаемой из Китая воды, поэтому трансграничные реки – это обязательный вопрос повестки двусторонних встреч на высшем уровне. Совместная работа осуществляется на основе целого комплекса соглашений на уровне правительств двух стран, министерств сельского хозяйства, энергетики, а также по линии природоохранных ведомств.

В ходе государственного визита Президента РК Н. Назарбаева в КНР в 2015 году главы двух государств подписали Совместную декларацию о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства, в которой особое внимание уделено вопросам трансграничных рек. Выработаны и подписаны документы, регулирующие количество и качество воды, обмен гидрологической и гидрохимической информацией пограничных гидропостов основных трансграничных рек.

С 2003 года действует совместная комиссия, входящая в состав казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству. Заседания проводятся ежегодно, в рамках комиссии действует 6 рабочих групп. Кроме того, вопросы охраны водных ресурсов трансграничных рек также рассматриваются в рамках деятельности Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Россия

Сотрудничество с Российской Федерацией в сфере использования и охраны трансграничных рек осуществляется по 20 водным артериям. Основной переговорный процесс сосредоточен на регулировании стока реки р. Урал (р. Жайык), кроме того, в Россию из Казахстана текут реки Иртыш, Ишим и Тобол, по которым также проходит регулярное обсуждение.

Правовую базу составляют межправительственные соглашения в сфере использования и охраны трансграничных водных объектов, а также в области охраны окружающей среды.

Как и с Китаем, действует специальная комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, которая регулирует состояние и результаты мониторинга водных ресурсов трансграничных рек, проведение совместных проверок хозяйственной деятельности предприятий, влияющих на состояние водных ресурсов, пропуск паводков, наполнение водохранилищ и условия водообеспечения населения и отраслей экономики.

Сотрудничество активизировалось в последние годы. Так, в декабре 2020 года Казахстан и Россия приняли Программу совместных мер по сохранению и восстановлению экосистемы бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш.

Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021–2024 годы крайне актуальна, так как проблема обмеления этой реки затрагивает не только экономику и население Казахстана, но и наносит серьезный ущерб всей экосистеме реки. Эта программа включает в себя такие мероприятия как разработка научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризация и выявление источников загрязнения, реконструкция водопропускных сооружений, очистка и восстановление водных объектов бассейна. Кроме того, в рамках Программы будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна реки Урал.

Центральная Азия

Центральная Азия – это регион, в котором водные вопросы играют колоссальное значение. Неравномерное распределение воды в регионе осложнено также отсутствием оптимального баланса между гидроэнергетикой, орошаемым земледелием и экологией. Консенсус по поводу рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов подчас бывает крайне сложно найти, особенно в условиях нестабильной социально-экономической ситуации в странах региона.

Договорно-правовая основа сотрудничества стран Центральной Азии в области использования трансграничных рек была заложена в феврале 1992 года принятием рамочного Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об использовании водных ресурсов межгосударственных источников.

В целях согласованного и взаимовыгодного использования Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в 1998 году между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном заключено соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья, к которому позже присоединился и Таджикистан.

С 2000 года действует соглашение между РК и КР об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

Продвигается и многосторонний формат переговоров. Так, сейчас реализуются трехсторонние договоренности (РК-РУ-РТ) по режиму работы водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период, что позволяет обеспечить необходимую подачу воды в среднем течении реки Сырдарья, в том числе в казахстанскую часть канала «Достык».

Есть, разумеется, ряд проблемных моментов. Так, Узбекистан планирует построить на о. Тузкан атомную электростанцию, что должно быть согласовано с Казахстаном. Кроме того, осуществляется заполнение Арнасайской впадины, что также затрагивает водные интересы Казахстана.

Арал

Отдельно следует отметить серьезный вклад казахстанской дипломатии в решение аральской проблемы. На сегодняшний день взаимодействие между государствами региона по линии Международного фонда спасения Арала (МФСА) и его структур принесло серьезные положительные результаты.

В течение 20 лет в рамках трех Программ по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ) правительствами стран Центральной Азии вложено несколько миллиардов долларов для реализации многочисленных экономических, экологических, социальных проектов в бассейне Аральского моря. Так, в период председательства Казахстана в МФСА (2008–2013 гг.) разработана и утверждена ПБАМ-3, которая включает 44 проекта социально-экономической, экологической и гуманитарной направленности.

Тем не менее, проблема Аральского моря и, в первую очередь, Северного Арала остается больным моментом в вопросах совместного водопользования. В 2017 году из Сырдарьи в Северный Арал поступило больше 9 млрд кубометров воды. В 2021 году ее количество уменьшилось. Программа по формированию и сохранению Малого Арала стала серьезным достижением современного Казахстана, сейчас важно эту работу продолжать и развивать. В первую очередь, в процессе переговоров с Узбекистаном и в сотрудничестве с международными организациями.

Водная дипломатия

Регулирование водной проблемы – это вопрос, затрагивающий не только вопросы экономики и сельского хозяйства, это во многом вопрос национальной безопасности, и его успех здесь может быть достигнут лишь путем дипломатии и слаженной работы целого ряда структур.

С учетом описанных выше условий игнорировать или преуменьшать значение обсуждения проблемы трансграничных рек Казахстан просто не может себе позволить. Причем работа ведется не только с непосредственными соседями, но и в рамках международных структур. В этот список входят Европейская экономическая комиссия ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ, Всемирный банк, Евразийский банк развития, ЭСКАТО. Несмотря на отсутствие общих границ, Казахстан осуществляет активное водное сотрудничество с ЕС, США и другими государствами.

РК присоединилась к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, как местообитания водоплавающих птиц.

По оценкам специалистов, в ближайшие два десятилетия проблема пресной воды в Казахстане станет лишь усугубляться. Стабильность поступления воды из трансграничных рек окажет серьезное влияние на глубину этого «водного стресса», поэтому работа по обеспечению национальных интересов страны в этой области имеет критически важное значение и должна занимать приоритетные позиции в отношениях Казахстана с соседними странами.

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