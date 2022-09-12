Бронзовая медаль юного фигуриста, наши легкоатлеты в финале «Бриллиантовой лиги», удручающий старт «Барыса» в новом сезоне, финиш многодневки «Вуэльта» и осечки лидеров футбольного первенства РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фигурное катание: неожиданный успех казахстанца

18-летний Рахат Бралин из Нур-Султана стал бронзовым призёром прошедшего в столице Латвии этапа юниорской серии «Гран-при». Он набрал лучшую в своей карьере сумму баллов – 199,38 (68,66+130,72).

На снимке: Рахат Бралин (фото с сайта Международного союза конькобежцев – ISU)

В турнире парней-одиночников приняли участие около трёх десятков фигуристов. За короткую программу казахстанец получил от судей 4-ю оценку, уступив итальянцу Николаю Мемоле и двум японцам – Цудои Суто и Рио Накате. Такое же место он занял и по итогам произвольного проката. Но в сумме стал 3-м, ненамного опередив Роберта Ямпольски из США. Выше Бралина расположились только упомянутые Мемола (225,76) и Наката (200,17). Ещё один наш соотечественник, Артур Смагулов, которому недавно исполнилось 15 лет, занял 18-е место.

Согласно положению, в ходе одного сезона должно состояться семь этапов серии «Гран-при», но каждый фигурист может принять участие лишь в двух. Для Бралина соревнования в Риге стали первыми. То есть, теперь он выступит ещё на одном турнире. Шесть сильнейших по итогам всех этапов получат приглашения в финальный раунд, который пройдёт в декабре в Торино (Италия).

Стоит напомнить, что в апреле нынешнего года казахстанец Михаил Шайдоров, которому на тот момент было 17, неожиданно для многих стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров. Он и сейчас имеет право выступать в этой возрастной категории, но, видимо, решил сосредоточиться на участии во взрослых соревнованиях.

Лёгкая атлетика: лавров не снискали

В Цюрихе (Швейцария) состоялся финал «Бриллиантовой лиги», который венчает серию этих самых престижных коммерческих соревнований в «королеве спорта».

Победительница недавнего чемпионата мира Нора Джеруто после того успеха пропала из виду – видимо, решила взять паузу. Не приехала она и в Цюрих, поэтому от Казахстана в беге на 3000 метров с препятствиями приняла участие только её младшая сестра Дэйзи Джепкемей. Она показала скромный результат – 9,47,50, пробежав дистанцию почти на минуту медленнее, чем Джеруто на мировом первенстве, и заняла лишь 10-е место.

На снимке: Надежда Дубовицкая (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В состязаниях по прыжкам в высоту выступила наша Надежда Дубовицкая, бронзовая медалистка чемпионата мира в помещениях. Ей тоже не удалось продемонстрировать всё, на что она способна: 1 метр 91 сантиметр – это явно не соответствует потенциалу спортсменки. Тем не менее, она стала 4-й. Призовую тройку составили прыгуньи, занявшие 2-4 места на прошлогодней Олимпиаде, – украинки Ярослава Магучих (2.03) и Ирина Геращенко (1.94), а также австралийка Николя Олислагерс (1.94).

Хоккей: пока только поражения

Крайне неудачно сложилась для «Барыса» стартовая (выездная) серия матчей в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Четыре поражения в четырёх играх, лишь одно заработанное очко из восьми возможных и предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции – таковы итоги турне казахстанского клуба по городам «Запада».

После поражения по буллитам от минского «Динамо», о чём мы сообщали в обзоре недельной давности, он отправился в Санкт-Петербург, где его экзаменовал СКА, один из сильнейших в КХЛ. Первый период получился безголевым, а во втором хозяева льда, имевшие игровое преимущество, забросили две шайбы. Незадолго до перерыва Линден Вей одну из них отыграл. Этот счёт сохранялся до самых последних минут матча. Пытаясь сравнять его, «Барыс» заменил голкипера полевым игроком, но сам получил гол в пустые ворота – 1:3.

Спустя два дня он отправился в подмосковную Балашиху, где базируется «Витязь». В стартовой трети наша команды четыре раза получала численное большинство, но так и не смогла его реализовать. А за двадцать секунд до перерыва пропустила гол. Да и потом шайбы влетали только в ворота «Барыса», хотя внешне игра выглядела равной. В итоге разгромное поражение – 0:5.

Позавчера, в субботу, подопечные Андрея Скабелки гостили в Сочи у хоккеистов одноимённой команды. Не успел начаться матч, как Кирилл Савицкий открыл счёт. Но радость была недолгой – ещё до перерыва хозяева ответили тремя результативными атаками. Во втором периоде сначала тот же Савицкий оформил «дубль», а затем Луис Энтони восстановил равновесие. Однако начало заключительной трети поединка получилось для «Барыса», можно сказать, катастрофическим: в течение каких-то полутора минут он пропустил три шайбы – 3:6.

Завтра казахстанская команда проведёт первый домашний матч – ему будет противостоять челябинский «Трактор».

Велоспорт: до пьедестала не добрался

Вчера финишировала заключительная в нынешнем году супермногодневка – испанская «Вуэльта». Напомним, что после второй её недели (всего их три) капитан «Астаны» колумбиец Мигель Анхел Лопес шёл 6-м в общем зачёте, проигрывая лидеру бельгийцу Ремко Эвенепулу из «Quick-Step» около пяти с половиной минут.

В среду на 17-м, горном, этапе в результате падения был вынужден сойти с гонки занимавший второе место знаменитый словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma», выигравший три предыдущие «Вуэльты» (в 2019, 2020 и 2021 годах) и «разделку» на прошлогодней Олимпиаде. Благодаря этому обстоятельству капитан «Астана» поднялся на 5-ю позицию.

Назавтра состоялся ещё один важный горный этап. Победу на нём одержал Эвенепул, который тем самым лишний раз доказал обоснованность своих притязаний на то, чтобы сохранить за собой красную майку лидеру. Лопес же финишировал в группе главных преследователей, а вот шедший в генеральной классификации 4-м испанец Карлос Родригес из «INEOS Grenadiers» отстал, и в итоге они поменялись местами. Последние три этапа существенных изменений в общий зачёт не внесли.

Итак, юный, по меркам профессионального шоссейного велоспорта, Эвенепул (ему исполнилось всего 22 года), который ещё недавно считался специалистом однодневных гонок, впервые в карьере выиграл супермногодневку. И уж совсем «зелёным» можно назвать 19-летнего испанца Хуана Аюсо из «UAE Team Emirates», который, впервые приняв участие в гранд-туре, сразу поднялся на 3-е место в генеральной классификации. Между Эвенепулом и Аюсо расположился ещё один испанец Энрик Мас из «Movistar». А капитан «Астаны» стал в итоге 4-м.

Футбол: «Астана» приблизилась к «Актобе»

В 19-м туре чемпионата страны возглавляющий турнирную таблицу «Актобе» не смог выиграть у аутсайдера «Мактаарала» на его поле. Западноказахстанцы открыли счёт в середине первого тайма, а в начале второго получили право на пенальти, однако футболист «Актобе» не реализовал его. Расплата последовала скоро: судья назначил 11-метровый уже в другую сторону, и хозяева сравняли счёт – 1:1.

Осечкой лидера воспользовался его главный преследователь – клуб из столицы Казахстана: «Астана», играя в Актау, забила три безответных мяча в ворота местного «Каспия». Для автора последнего гола Педро Эуженио он стал 12-в нынешнем чемпионате, и теперь атакующий полузащитник из Португалии единолично возглавляет гонку бомбардиров. Благодаря этой победе столичная команда сократила своё отставание от «Актобе» до двух очков.

А вот действующий чемпион страны «Тобол» на домашней арене проиграл клубу из нефтяной столицы республики – 0:2. Оба гола забил македонский полузащитник «Атырау» Демир Имери. Тем самым костанайский клуб, идущий 3-м в турнирной таблице, ещё больше увеличил своё отставание от «Актобе» (теперь оно составляет 7 очков) и «Астаны» (5). А снизу теперь его подпирает карагандинский «Шахтёр», который в гостях одержал победу над уральским «Акжайыком» – 2:1. У него стало 30 очков.

Положение команд после 19 туров: «Актобе» – 39 очков, «Астана» – 37, «Тобол» – 32, «Шахтёр» – 30, «Атырау» – 28, «Кайрат» – 27 (один матч в запасе), «Ордабасы» – 26, «Тараз» – 25, «Аксу» и «Каспий» – по 23, «Кызылжар» – 21, «Туран» – 19 (два матча в запасе), «Акжайык» – 18 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 14.

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