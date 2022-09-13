«Политический симулянт? «Партия власти» в зоне турбулентности». «Ермурат Бапи назвал слухами информацию о выдвижении его кандидатом в президенты от оппозиции». «Ашимбаев: «Рассчитывать на перспективу реванша я бы не стал»

Сетевой Казахстан 13 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики – «Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности» — В эту золотую осень по приглашению Президента Касым-Жомарта Кемелевича ТОКАЕВА я буду находиться с государственным визитом в дружественном Казахстане. С удовольствием спустя 5 лет вновь, уже в четвертый раз, приеду в вашу страну, которая славится бескрайней степью, величественными горами и реками, очень гостеприимным народом. Я возлагаю большие надежды на предстоящий визит.

AZATTYQ . ORG . ««Попытка улучшить позиции в Казахстане». Визит Си Цзиньпина: подоплека, планы и перспективы» — Зачем Си Цзиньпин едет в Казахстан? Стремится ли Пекин нарастить влияние в Центральной Азии, и становится ли регион ареной жесткого соперничества между Китаем и Россией? Азаттык поговорил об этом с экспертом по Китаю и Центральной Азии Темуром УМАРОВЫМ, сотрудником Фонда Карнеги за международный мир.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: «Рассчитывать на перспективу реванша я бы не стал»» — Накануне досрочных президентских выборов официальный Нур-Султан находится в сложной ситуации: страна оказалась на разломе крупных международных конфликтов, а внутри страны накопилось много неотложных проблем. Однако на данный момент #Токаев демонстрирует контроль на ситуацией. О том, как «Новый #Казахстан» отдаляется от «Старого» – в последней части интервью Ia-centr.ru рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Посредством кого могли бы быть реализованы внешние и внутренние интересы, нацеленные на смещение действующего президента – большой вопрос. Ведь в отношении некоторых «культовых» фигур в акординских сейфах наверняка хранятся тонны компромата.

QMONITOR . KZ . «Политический симулянт? «Партия власти» в зоне турбулентности» — Ветеран партийного строительства, вынужденно перелицевавшийся из Nur Otan в AMANAT, переживает сегодня нелегкие времена. Партия парламентского большинства, «обезглавленная» после январских событий, усиленно пытается найти новую точку опоры в условиях сегодняшней политической турбулентности. Но попытки эти производят, мягко говоря, неоднозначное впечатление. С одной стороны, очевидно, что для дальнейшей полноценной деятельности «партия власти» должна предпринять некие шаги, чтобы перестать ассоциироваться с «ручной» и «карманной». С другой, её функционерам явно не хватает смелости разрезать ту пуповину, которая соединяет AMANAT с институтами власти. Как следствие, несмотря на громкие заявления, обновленный вариант этой партийной структуры, скорее всего, и дальше будет существовать исключительно «у мамки под юбкой».

«Кремлёвские «небожители», в карьере которых Казахстан сыграл важную роль» — В прошлой статье мы рассказали о двух пусть неоднозначных, но знаменитых исторических фигурах 20-го века, восхождение которых на советский политический Олимп началось с казахской земли. Но были и другие представители высшего руководства СССР, а затем и Российской Федерации, в чьей карьере Казахстан сыграл немаловажную роль. Сегодня мы решили вспомнить о трёх из них.

CARAVAN . KZ . «Почему президент уволил вице-премьера — министра торговли Бахыта Султанова» — Версия «Каравана». Министерство отказалось от создания национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров (ОРЦ). На нее в госбюджете закладывали 237,5 млрд тенге. Почти три года министр Бахыт СУЛТАНОВ заверял президента и правительство, что проект двигается, что строительство ОРЦ уже началось. Что в результате в 24 таких центрах к 2025 году будут хранить более 4,5 млн тонн плодоовощной продукции. И это позволит снизить стоимость еды в стране на 20-25 %…

FORBES . KZ . Аслан ДЮСЕМБЕКОВ, экономист – «Чем угрожает экономике Казахстана скрытая безработица» — Если всё же приводить какие-то данные статистики, то показательна в этом плане статистика правонарушений, согласно которой 8 из 10 уголовных преступлений в стране совершается безработными. Данные о регулярных отчислениях из заработной платы в бюджет и пенсионный фонд также не подтверждают данные статистики о низкой безработице. В конце концов столь низкий уровень жизни значительной части граждан был бы невозможен в условиях полной занятости. Если не признавать проблему, то она и не будет решаться. Тогда будет сохраняться и массовая бедность, и все вытекающие из неё негативные последствия и риски. Поэтому надо исходить из реалий и перестать отрицать факт высокой безработицы.

VLAST . KZ . «Ермурат Бапи назвал слухами информацию о выдвижении его кандидатом в президенты от оппозиции» — Журналист и общественный деятель Ермурат БАПИ сообщил Власти, что информация о том, что Коалиция демократических сил планирует выдвинуть его единым кандидатом от оппозиции, является лишь слухами. По мнению журналиста, сначала они должны добиться политических реформ и изменений в закон о выборах, а после выбирать кандидатов на выборы.

RATEL . KZ . Сергей ДУВАНОВ – «Выборы-2022: коты в мешках и синдром Косанова» — На выборах победит ТОКАЕВ, так как всем остальным кандидатам времени на серьезную агитационную кампанию уже не остается. Особенно это касается оппозиции, которая еще даже не определилась с кандидатом, а ведь еще нужно время на регистрацию. В этом и заключается фишка «досрочных выборов», которую Токаев вслед за НАЗАРБАЕВЫМ использует, чтобы обеспечить себе преимущество на выборах. Причем понятно, что Токаев победит, даже если по какой-то причине большинство казахстанцев проголосует не за него. Гарантией тому контроль Акорды над избирательным процессом. Пока урна в руках послушных Акорде избиркомов – в этом можно быть уверенным.

KAPITAL . KZ . «Баглан Казиев: Во всех развитых странах космос и экономика развиваются в паре» — О ситуации в космической отрасли, существующих проблемах и развитии этого направления Нурлан АСЕЛКАН побеседовал с главой компании «KazAeroSpace» Багланом КАЗИЕВЫМ — Мы должны понимать, что космическая отрасль сервисная, она помогает развиваться другим традиционным отраслям. Они, эти отрасли применяют различные типы космических технологий. Например, сельское хозяйство. В развитых странах для получения высокого урожая применяются метеорологические спутники для прогноза погоды, навигационные спутники – для точного земледелия, спутники ДЗЗ – для анализа состояния посевов на различных стадиях, потенциальных угроз посевов, выявления деградации земель. У нас же космические данные в Казахстане применяются не в полном объеме, как это могло быть.

TIME . KZ . «А зима катит в глаза…» — Имеют ли право КСК собирать с жильцов деньги, если этот орган управления уже не значится в законе? Могут ли чиновники проверять, насколько эффективно органы управления многоквартирными домами расходуют собранные с жителей суммы?.. Есть ли статистика, сколько в Алматы КСК ликвидировали, какие из них перерегистрировались в управляющие и сервисные компании? И вообще, какие меры ведомство принимает для ликвидации старых форм управления? На эти вопросы алматинские чиновники ответить не смогли.

«Наука выживания» — Своим мнением о том, что мешает развиваться отечественным ученым, с нашей газетой поделился академик НАН, президент КАСУ Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ — Нестабильность законодательства в сфере образования и науки проявляется в постоянном изменении требований к высшему образованию. Например, основной документ — государственный общеобязательный стандарт образования — за последние 8 лет меняли 10 раз, квалификационные требования за последние 5 лет — 11 раз. В таких условиях вузам сложно нормально функ­ционировать согласно намеченным стратегическим планам. Сложно формировать необходимый кадровый состав, каждый год подгоняя его под все новые изменения квалификационных требований. Это лихорадит вузы, ухудшает нормальный ритм их деятельности.

KURSIV MEDIA . «Jusan Bank может продать свой пакет акций Kcell» — Jusan Bank получил несколько предложений, в том числе от ФНБ «Самрук-Казына», по продаже оператора сотовой связи Kcell. Об этом рассказал председатель правления Jusan Bank Нурдаулет АЙДОСОВ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему сотни миллиардов тенге базарной экономики Казахстана находятся в тени?» — В Казахстане запустился очень интересный проект – «Озен Финанс». У него амбициозная, но крайне сложная задача – цифровизация базаров. Чтобы понимать масштабы, напомним, что речь идет о более, чем 700 рынках, где работает и практически живет почти миллион человек. В качестве пилотов выбраны базары Алматы и Шымкента, где сконцентрирована большая часть неформальной торговли. Еркин Бердалин, основатель платформы, рассказал exclusive.kz о том, готовы ли торговцы к цивилизованной торговле и помогает ли в этом государство.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Налог на богатство: кому в Казахстане роскошно жить не запретят?» — Говорят, что богатые тоже плачут. В свете последних новостей хотелось бы верить, что эта фраза может быть действенна и в Казахстане – олигархов пугают налогами на Ferarri и яхты аж с 2013 года, вот только адресаты этих посланий и бровью не ведут. Кому же в стране сборы на роскошь не страшны? Как они могут избежать их? И самое главное – пойдет ли эта мера дальше разговоров?

365 INFO . KZ . «Заставить богатых делиться не получится — Своик» — Вслед за предложением ввести налог на роскошь в обществе в очередной раз начались робкие призыва вводить еще и прогрессивный подоходный налог для физических лиц. Проще говоря, чем больше зарплата — тем больше процент налога. Идея в том, чтобы работники с маленькой зарплатой и налогов платили мало (либо вообще были от них освобождены), а бюджет добирал свое за счет хорошо зарабатывающих граждан. Экономист Петр СВОИК идею в принципе одобряет. Но не в нынешней экономической системе.

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