«Политический симулянт? «Партия власти» в зоне турбулентности». «Ермурат Бапи назвал слухами информацию о выдвижении его кандидатом в президенты от оппозиции». «Ашимбаев: «Рассчитывать на перспективу реванша я бы не стал»

KAZPRAVDA.KZ. Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики – «Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности» — В эту золотую осень по приглашению Президента Касым-Жомарта Кемелевича ТОКАЕВА я буду находиться с государственным визитом в дружественном Казахстане. С удовольствием спустя 5 лет вновь, уже в четвертый раз, приеду в вашу страну, которая славится бескрайней степью, величественными горами и реками, очень гостеприимным народом. Я возлагаю большие надежды на предстоящий визит.
AZATTYQ.ORG. ««Попытка улучшить позиции в Казахстане». Визит Си Цзиньпина: подоплека, планы и перспективы» — Зачем Си Цзиньпин едет в Казахстан? Стремится ли Пекин нарастить влияние в Центральной Азии, и становится ли регион ареной жесткого соперничества между Китаем и Россией? Азаттык поговорил об этом с экспертом по Китаю и Центральной Азии Темуром УМАРОВЫМ, сотрудником Фонда Карнеги за международный мир.
IA—CENTR.RU. «Ашимбаев: «Рассчитывать на перспективу реванша я бы не стал»» — Накануне досрочных президентских выборов официальный Нур-Султан находится в сложной ситуации: страна оказалась на разломе крупных международных конфликтов, а внутри страны накопилось много неотложных проблем. Однако на данный момент #Токаев демонстрирует контроль на ситуацией. О том, как «Новый #Казахстан» отдаляется от «Старого» – в последней части интервью Ia-centr.ru рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Посредством кого могли бы быть реализованы внешние и внутренние интересы, нацеленные на смещение действующего президента – большой вопрос. Ведь в отношении некоторых «культовых» фигур в акординских сейфах наверняка хранятся тонны компромата.
QMONITOR.KZ. «Политический симулянт? «Партия власти» в зоне турбулентности» — Ветеран партийного строительства, вынужденно перелицевавшийся из Nur Otan в AMANAT, переживает сегодня нелегкие времена. Партия парламентского большинства, «обезглавленная» после январских событий, усиленно пытается найти новую точку опоры в условиях сегодняшней политической турбулентности. Но попытки эти производят, мягко говоря, неоднозначное впечатление. С одной стороны, очевидно, что для дальнейшей полноценной деятельности «партия власти» должна предпринять некие шаги, чтобы перестать ассоциироваться с «ручной» и «карманной». С другой, её функционерам явно не хватает смелости разрезать ту пуповину, которая соединяет AMANAT с институтами власти. Как следствие, несмотря на громкие заявления, обновленный вариант этой партийной структуры, скорее всего, и дальше будет существовать исключительно «у мамки под юбкой».
«Кремлёвские «небожители», в карьере которых Казахстан сыграл важную роль» — В прошлой статье мы рассказали о двух пусть неоднозначных, но знаменитых исторических фигурах 20-го века, восхождение которых на советский политический Олимп началось с казахской земли. Но были и другие представители высшего руководства СССР, а затем и Российской Федерации, в чьей карьере Казахстан сыграл немаловажную роль. Сегодня мы решили вспомнить о трёх из них.
CARAVAN.KZ. «Почему президент уволил вице-премьера — министра торговли Бахыта Султанова» — Версия «Каравана». Министерство отказалось от создания национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров (ОРЦ). На нее в госбюджете закладывали 237,5 млрд тенге. Почти три года министр Бахыт СУЛТАНОВ заверял президента и правительство, что проект двигается, что строительство ОРЦ уже началось. Что в результате в 24 таких центрах к 2025 году будут хранить более 4,5 млн тонн плодоовощной продукции. И это позволит снизить стоимость еды в стране на 20-25 %…
FORBES.KZ. Аслан ДЮСЕМБЕКОВ, экономист – «Чем угрожает экономике Казахстана скрытая безработица» — Если всё же приводить какие-то данные статистики, то показательна в этом плане статистика правонарушений, согласно которой 8 из 10 уголовных преступлений в стране совершается безработными. Данные о регулярных отчислениях из заработной платы в бюджет и пенсионный фонд также не подтверждают данные статистики о низкой безработице. В конце концов столь низкий уровень жизни значительной части граждан был бы невозможен в условиях полной занятости. Если не признавать проблему, то она и не будет решаться. Тогда будет сохраняться и массовая бедность, и все вытекающие из неё негативные последствия и риски. Поэтому надо исходить из реалий и перестать отрицать факт высокой безработицы.
VLAST.KZ. «Ермурат Бапи назвал слухами информацию о выдвижении его кандидатом в президенты от оппозиции» — Журналист и общественный деятель Ермурат БАПИ сообщил Власти, что информация о том, что Коалиция демократических сил планирует выдвинуть его единым кандидатом от оппозиции, является лишь слухами. По мнению журналиста, сначала они должны добиться политических реформ и изменений в закон о выборах, а после выбирать кандидатов на выборы.
RATEL.KZ. Сергей ДУВАНОВ – «Выборы-2022: коты в мешках и синдром Косанова» — На выборах победит ТОКАЕВ, так как всем остальным кандидатам времени на серьезную агитационную кампанию уже не остается. Особенно это касается оппозиции, которая еще даже не определилась с кандидатом, а ведь еще нужно время на регистрацию. В этом и заключается фишка «досрочных выборов», которую Токаев вслед за НАЗАРБАЕВЫМ использует, чтобы обеспечить себе преимущество на выборах. Причем понятно, что Токаев победит, даже если по какой-то причине большинство казахстанцев проголосует не за него. Гарантией тому контроль Акорды над избирательным процессом. Пока урна в руках послушных Акорде избиркомов – в этом можно быть уверенным.
KAPITAL.KZ. «Баглан Казиев: Во всех развитых странах космос и экономика развиваются в паре» — О ситуации в космической отрасли, существующих проблемах и развитии этого направления Нурлан АСЕЛКАН побеседовал с главой компании «KazAeroSpace» Багланом КАЗИЕВЫМ — Мы должны понимать, что космическая отрасль сервисная, она помогает развиваться другим традиционным отраслям. Они, эти отрасли применяют различные типы космических технологий. Например, сельское хозяйство. В развитых странах для получения высокого урожая применяются метеорологические спутники для прогноза погоды, навигационные спутники – для точного земледелия, спутники ДЗЗ – для анализа состояния посевов на различных стадиях, потенциальных угроз посевов, выявления деградации земель. У нас же космические данные в Казахстане применяются не в полном объеме, как это могло быть.
TIME.KZ. «А зима катит в глаза…» — Имеют ли право КСК собирать с жильцов деньги, если этот орган управления уже не значится в законе? Могут ли чиновники проверять, насколько эффективно органы управления многоквартирными домами расходуют собранные с жителей суммы?.. Есть ли статистика, сколько в Алматы КСК ликвидировали, какие из них перерегистрировались в управляющие и сервисные компании? И вообще, какие меры ведомство принимает для ликвидации старых форм управления? На эти вопросы алматинские чиновники ответить не смогли.
«Наука выживания» — Своим мнением о том, что мешает развиваться отечественным ученым, с нашей газетой поделился академик НАН, президент КАСУ Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ — Нестабильность законодательства в сфере образования и науки проявляется в постоянном изменении требований к высшему образованию. Например, основной документ — государственный общеобязательный стандарт образования — за последние 8 лет меняли 10 раз, квалификационные требования за последние 5 лет — 11 раз. В таких условиях вузам сложно нормально функционировать согласно намеченным стратегическим планам. Сложно формировать необходимый кадровый состав, каждый год подгоняя его под все новые изменения квалификационных требований. Это лихорадит вузы, ухудшает нормальный ритм их деятельности.
KURSIV MEDIA. «Jusan Bank может продать свой пакет акций Kcell» — Jusan Bank получил несколько предложений, в том числе от ФНБ «Самрук-Казына», по продаже оператора сотовой связи Kcell. Об этом рассказал председатель правления Jusan Bank Нурдаулет АЙДОСОВ.
EXCLUSIVE.KZ. «Почему сотни миллиардов тенге базарной экономики Казахстана находятся в тени?» — В Казахстане запустился очень интересный проект – «Озен Финанс». У него амбициозная, но крайне сложная задача – цифровизация базаров. Чтобы понимать масштабы, напомним, что речь идет о более, чем 700 рынках, где работает и практически живет почти миллион человек. В качестве пилотов выбраны базары Алматы и Шымкента, где сконцентрирована большая часть неформальной торговли. Еркин Бердалин, основатель платформы, рассказал exclusive.kz о том, готовы ли торговцы к цивилизованной торговле и помогает ли в этом государство.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Налог на богатство: кому в Казахстане роскошно жить не запретят?» — Говорят, что богатые тоже плачут. В свете последних новостей хотелось бы верить, что эта фраза может быть действенна и в Казахстане – олигархов пугают налогами на Ferarri и яхты аж с 2013 года, вот только адресаты этих посланий и бровью не ведут. Кому же в стране сборы на роскошь не страшны? Как они могут избежать их? И самое главное – пойдет ли эта мера дальше разговоров?
365INFO.KZ. «Заставить богатых делиться не получится — Своик» — Вслед за предложением ввести налог на роскошь в обществе в очередной раз начались робкие призыва вводить еще и прогрессивный подоходный налог для физических лиц. Проще говоря, чем больше зарплата — тем больше процент налога. Идея в том, чтобы работники с маленькой зарплатой и налогов платили мало (либо вообще были от них освобождены), а бюджет добирал свое за счет хорошо зарабатывающих граждан. Экономист Петр СВОИК идею в принципе одобряет. Но не в нынешней экономической системе.
***
© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.