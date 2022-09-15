История города Верный через историю одной семьи 15.09.2022 11:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 273 0 Врач Альфия Гатиятуллина о том, что пора открыть казахстанцам доступ к архивным документам столетней давности Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Перед государством стоит задача не «разделять и властвовать», а «объединить и сохранить» Проект диагностического центра пока остаётся мечтой Рост тарифов за коммунальные услуги неизбежен «Водный кодекс» от неспециалистов Президенты меняются, традиции остаются