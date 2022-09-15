«Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости» – Си Цзиньпин». «Мне страшно за действия власти, противоречащие заявленным демократическим устремлениям». «Максимум проблем — минимум пользы»

Сетевой Казахстан 15 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . ««Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости» – Си Цзиньпин» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz. В зале для переговоров резиденции «Акорда» главы государств провели встречу в расширенном составе.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Зачем Си Цзиньпин приезжал в Казахстан?» — Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и саммит ШОС в Самарканде указывает на повышение геополитической и геоэкономической значимости Центральной Азии для Китая после начала войны в Украине. На официальном уровне заявили, что особенность визита Си Цзиньпина в Казахстан заключается в том, что это его первая зарубежная поездка после пандемии. Хотя более важно понять, почему эта поездка состоялась именно в Казахстан, где он уже был три раза. Для этого, судя по всему было несколько причин.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Мне страшно» — Мне страшно за действия власти, противоречащие заявленным демократическим устремлениям. Ибо она наступает на старые грабли и начинает вести себя не совсем демократически (хотя, даже Папа Римский практически благословил стремление второго президента к построению демократического общества). В этом смысле, сама по себе абсолютно неожиданная (никто, даже инсайдерские источники во власти, не смогли спрогнозировать такое!), инициатива президента провести внеочередные выборы противоречит, проповедуемым им же, принципам Нового Казахстана: именно так, застав всех потенциальных оппонентов врасплох, проводил выборы елбасы.

VLAST . KZ . «Шалкар Нурсеитов, политолог: «После послания многие убедились в том, что Токаев – президент-автократ»» — Осенью этого года в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании предложил обществу ряд социальных, политических и экономических изменений, в том числе заявил о готовности участия в досрочных президентских выборах. Эксперты посчитали это послание предвыборным. Власть поговорила с политологом Шалкаром НУРСЕИТОВЫМ о нынешней политической ситуации, причинах объявления досрочных выборов и действиях гражданского общества.

CARAVAN . KZ . «Уроки казахского от Папы Римского: чем удивило заседание VII Съезда лидеров мировых религий» — Съезд лидеров мировых и традиционных религий – это всегда некий разрыв шаблона. Вот и в этот раз за одним столом и даже на соседних креслах сидят служители иудаизма и ислама, католицизма и православия, а Папа Римский в своей приветственной речи цитирует Абая и советует всему миру учиться искусству любви к ближнему по казахскому словарю.

QMONITOR . KZ . «Перестанут ли в Казахстане воевать с памятниками?» — В Казахстане снос памятников, связанных с определёнными периодами истории, не получил таких масштабов, как, например, в Украине или прибалтийских республиках. Но, тем не менее, таких случаев было немало, причём нельзя сказать, что они уже в прошлом. По-прежнему звучат призывы убрать тот или иной монумент, бюст, обелиск, поскольку он, мол, «не соответствует идеологии независимого Казахстана». Но есть ли смысл воевать с памятниками, даже если они кого-то раздражают?

TIME . KZ . «Максимум проблем — минимум пользы» — Как наш корреспондент три месяца пыталась зарегистрировать кондоминиум в многоквартирном доме, в котором живет, да так и не смогла этого сделать. Прислушались к чиновникам из акимата, они же агитируют: объединяйтесь в ОСИ, регистрируйте кондоминиумы, проявите сознательность. Проявили. Разгребаем.

«Красная рыба в мутной воде» — Кто съел сотни килограммов мяса и красной рыбы в то время, когда столовая казахстанского агротехнического колледжа не работала? Одиннадцать разгневанных педагогов этого учебного заведения, расположенного в Карабалыкском районе Костанайской области, не выдержали и написали открытое письмо. Они требуют увольнения директора колледжа Марата БАЙКЕНОВА.

IA — CENTR . RU . «Костанайские пожары и системные проблемы казахстанского управления» — Север #Казахстан’а подсчитывает потери и убытки после полутора недель лесных пожаров. 13 сентября аким #Костанайской области отчитался о первых выплатах пострадавшим (48 человек получили по 1 млн тенге) — однако окончательное восстановление после бедствия еще далеко от завершения. В общественном поле Казахстана продолжается дискуссия о том, по чьей вине случился столь масштабный пожар и кто должен нести ответственность за случившееся. Какие проблемы выявили пожары – в материале…

EXCLUSIVE . KZ . «Марат Баккулов: Мы привыкли жить в постоянном переходном периоде» — Марат Баккулов, директор Алматинского вентиляторного завода, председатель правления Союза обрабатывающей промышленности РК признался, что после президентского послания у него появилось много вопросов о том, как все это будет на самом деле. Он также опасается, что НПП Атамекен может не справится со своей функцией защиты интересов бизнеса.

365 INFO . KZ . «Мусоросжигательный завод — один из вариантов улучшения состояния экологии Алматы» — В Алматы будет построен завод по полной утилизации отходов и производству электроэнергии. Заместитель акима Алматы Аскар АМРИН рассказал об этом во время заседания ХXV сессии маслихата Алматы по утверждению «Программы развития города до 2025 года» и среднесрочных перспектив до 2030 года. Завод мощностью 500 тысяч тонн в год позволит полностью утилизировать городские отходы, которые сегодня вывозятся на полигоны Алматинской области — населенные пункты Айтей, Али и Талгар.

AZATTYQ . ORG . ««Коммерческая тайна» вокруг покупки Сбербанка. За чей счет банкет и кому это нужно?» — Холдинг «Байтерек», институт правительства Казахстана, купил дочернюю структуру российского Сбера. Стоимость приобретения, которое в экспертной среде расценивают как политическую сделку по спасению подсанкционного банка — причем за счет государственных средств, — не раскрывается.

LITER . KZ . «Борьба за жизнь: как пожарный из Караганды в одночасье оказался ненужным государству» — Несовершенство правил выдачи арендного жилья, отсутствие может толкнуть на отчаянные поступки. В редакцию Liter.kz обратилась многодетная семья из Карагандинской области, которая рассказала о том, как равнодушие чиновников может стоить жизни больному многодетному отцу.

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