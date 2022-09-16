«Коммуналка» не давит: среди стран СНГ оплата коммунальных услуг «съедает» семейный бюджет меньше всего именно в Казахстане

В РК стоимость основных коммунальных услуг для большой двух-трёхкомнатной квартиры составляет всего порядка 11% одной «чистой» заработной платы

Коммунальные услуги в РК — одни из самых дешёвых по странам СНГ. Так, согласно рейтингу Numbeo, стоимость основных услуг — электроэнергии, отопления, водоснабжения и прочих — для квартиры площадью 85 кв. м (то есть средней двух-трёхкомнатной) обходится в РК всего в 47 долл. США в месяц.

Для сравнения: в Беларуси показатель достигает 56,9 долл. США в месяц, в России — сразу 131,8 долл. США. Несколько ниже, чем в РК, лишь показатели Узбекистана (36,8 долл. США), а дороже всех среди рассматриваемых аналитиками рейтинга стран СНГ стандартный пакет коммунальных услуг обходится жителям Молдовы (сразу 132,3 долл. США).

Впрочем, важнее всего для проживающих в любой стране граждан даже не столько сама стоимость «коммуналки», сколько давление этой суммы на кошелёк каждого человека. И по этому параметру показатели Казахстана — самые позитивные по СНГ. Так, месячная стоимость коммунальных услуг в расчёте на квартиру в 85 кв. м составляет в РК всего 11,3% от одной «чистой» заработной платы (то есть зарплаты после отчисления налогов). К слову, заметим: обычно в семье, занимающей двух-трёхкомнатную квартиру такой площади, зарабатывают двое, то есть средняя нагрузка на такой семейный бюджет, состоящий из двух зарплат, составит всего 5,7%.

Для сравнения: в самом «дешёвом» среди стран СНГ Узбекистане оплата коммунальных услуг «съедает» 13% одной средней зарплаты, в соседней России — 15,5%, а в самой «дорогой» Молдове — сразу 32,8%.

Для справки: самая дорогая «коммуналка» среди всех 106 стран, рассматриваемых в рейтинге, зафиксирована в Эстонии — 255,4 долл. США ежемесячно. Это 20,6% от средней «чистой» зарплаты по стране.

Примечательно, что на общем фоне роста цен стоимость жилищно-коммунальных услуг в РК сократилась. Так, по итогам второго квартала текущего года «коммуналка» в Казахстане подешевела на 0,3% в сравнении с предыдущим кварталом, а непосредственно регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) снизились в цене сразу на 0,5%.

Подобная динамика объясняется мораторием на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения, действовавшим в первом полугодии текущего года.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК принял меры по сдерживанию цен и скорректировал тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года. За период действия моратория казахстанцы сэкономили порядка 3,2 млрд тг.

Среди стран СНГ по Кыргызстану и Таджикистану данные по стоимости услуг и зарплатам-нетто аналитиками Numbeo не предоставлялись.

***

Информация предоставлена Еnergyprom.kz

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.